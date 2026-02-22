Olympijskými šampiony v českých barvách se stali snowboardistka Zuzana Maděrová v paralelním obřím slalomu a rychlobruslař Metoděj Jílek na 10 000 metrů. Stříbro vybojovali Jílek na poloviční trati a snowboardcrossařka Eva Adamczyková, bronz přidala v předposlední den her biatlonistka Tereza Voborníková v závodě s hromadným startem.
Co do hodnoty medailí byla letošní česká výprava třetí nejúspěšnější v historii zimních her. Lepší bilanci mělo Česko jen v roce 2014 v Soči (2-4-3) a čtyři roky nato v Pchjongčchangu (2-2-3). Více medailí než letos vybojovali čeští sportovci ještě v roce 2010 ve Vancouveru (2-0-4).
Pozici historicky nejúspěšnější země zimních olympijských her potvrdilo Norsko, které letos vylepšilo vlastní rekord her ziskem 18 zlatých a celkově 41 medailí. Sportovci severské velmoci, kteří se mezi nejlepší tři prosadili ve sjezdovém i klasickém lyžování, biatlonu, akrobatickém lyžování a rychlobruslení, vybojovali dále dvanáct stříbrných a jedenáct bronzových medailí.
Druhé místo obsadily Spojené státy, které měly ještě před skončením finále hokejového turnaje jedenáct zlatých, dvanáct stříbrných a devět bronzových medailí. Třetí bylo Nizozemsko, jež všech dvacet cenných kovů (10-7-3) nasbíralo v rychlobruslení na krátké a dlouhé dráze.