Biatlon na ZOH ONLINE: Stíhací závod mužů, představí se i čtveřice Čechů

Autor:
  9:19
V pátek jeli sprint, v neděli na něj navážou stíhacím závodem. V rámci olympijských her v italské Anterselvě ho absolvují i čtyři čeští biatlonisté Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska a Mikuláš Karlík. Jejich výkony můžete od 11:15 sledovat v podrobné reportáži.

Vítězslav Hornig v akci během sprintu mužů na 10 km. (13. února 2026) | foto: Mosa'ab ElshamyAP

Nejlépe si z českých reprezentantů vedl v pátečním sprintu Hornig, který s jednou chybou finišoval dvacátý. Na prvního Quentina Fillona Mailleta ztrácí na startu minutu a 42 sekund. „Program je tu horší v tom, že je vždycky jednodenní nebo dvoudenní pauza,“ mrzelo ho, že stíhačku nemůže jet už v sobotu.

ONLINE: Stíhací závod mužů na olympijských hrách

Výkony biatlonistů sledujeme v podrobné reportáži.

Jako druhý z Čechů vyrazí do závodu Krčmář, který ve sprintu obsadil 28. příčku a na prvního Francouze ztratil minutu a 57 sekund. „Do stíhačky jdu závodit all in a je mi úplně jedno, jak dopadne. Vážně jsem teď na sebe totálně naštvaný. Člověk je něčeho schopný, ví, že je připravený, ví, jak na tom je. Ale nepředvádí to. To mě štve úplně nejvíc,“ líčil po sprintu.

Po Hornigovi s Krčmářem do závodu vyjede i 33. Mikyska se ztrátou dvou minut a 12 sekund a 25 vteřin po něm také Karlík.

Krčmář o trápení na stojkách: Vím, že jsem připravený, síly mám, ale neprodám to

Fillon Maillet ovládl sprint díky bezchybné střelbě a druhému nejrychlejšímu běžeckému času. Do stíhačky za ním vyběhne dvojice Norů Vetle Christiansen a Sturla Holm Laegreid, kteří budou dohánět manko 14, respektive 16 sekund.

I jejich počínání můžete sledovat v podrobné reportáži.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Švýcarsko vs. ČeskoHokej - Skupina A - 15. 2. 2026:Švýcarsko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
15. 2. 12:10
  • 2.95
  • 4.17
  • 2.14
Kanada vs. FrancieHokej - Skupina A - 15. 2. 2026:Kanada vs. Francie //www.idnes.cz/sport
15. 2. 16:40
  • 1.01
  • 45.00
  • 45.00
Dánsko vs. LotyšskoHokej - Skupina C - 15. 2. 2026:Dánsko vs. Lotyšsko //www.idnes.cz/sport
15. 2. 19:10
  • 2.45
  • 4.27
  • 2.49
USA vs. NěmeckoHokej - Skupina C - 15. 2. 2026:USA vs. Německo //www.idnes.cz/sport
15. 2. 21:10
  • 1.19
  • 8.08
  • 13.10
USA vs. ŠvédskoHokej - Semifinále - 16. 2. 2026:USA vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
16. 2. 16:40
  • 1.01
  • 22.60
  • 30.00
Kanada vs. ŠvýcarskoHokej - Semifinále - 16. 2. 2026:Kanada vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
16. 2. 21:10
  • 1.01
  • 23.40
  • 30.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Dostal bizarní gól z půlky hřiště. Mohl za to mantinel? Ne, jsem barvoslepý, líčí gólman

Americký brankář Jeremy Swayman reaguje po inkasované brance v utkání s Dánskem.

Ten moment se do jeho hokejové kariéry zařadí výrazně. Avšak rozhodně ne v pozitivním slova smyslu. Americký gólman Jeremy Swayman totiž v olympijském turnaji při výhře nad Dánskem (6:3) inkasoval...

15. února 2026  9:41

Biatlon na ZOH ONLINE: Stíhací závod mužů, představí se i čtveřice Čechů

Vítězslav Hornig v akci během sprintu mužů na 10 km. (13. února 2026)

V pátek jeli sprint, v neděli na něj navážou stíhacím závodem. V rámci olympijských her v italské Anterselvě ho absolvují i čtyři čeští biatlonisté Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska a...

15. února 2026  9:19

9. den ZOH 2026 ONLINE: Stíhací závody biatlonistů, znovu v akci je Adamczyková

Sledujeme online
Česká střídačka reaguje v utkání proti Francii.

Program devátého dne olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo vyplní i řada českých sportovců. Biatlonisty a biatlonistky čeká stíhací závod, hokejisté uzavřou skupinu utkáním proti Švýcarsku....

15. února 2026,  aktualizováno  8:54

Eva Adamczyková na ZOH 2026: kdy jede týmový závod ve snowboardcrossu

Eva Adamczyková (vlevo) vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13....

Další velmi očekávanou disciplínou na olympiádě v Miláně a Cortině je snowboardcross. V něm česká hvězda Eva Adamczyková (dříve Samková) zkompletovala svou olympijskou sbírku medailí. V Livignu ji...

15. února 2026  8:40

Vyloučení, bojkoty i tiché protesty. Když politika vstupuje do olympijského dění

Helma ukrajinského skeletonisty Vladyslava Heraskevyče.

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč je jedním z nejprobíranějších sportovců aktuální olympiády, přestože do závodů nakonec vůbec nenastoupil. Celosvětový zájem vzbudil jeho spor s...

15. února 2026  8:08

Čokoláda od Karlíka, růže a důležité body. Valentýnské dárky pro Voborníkovou

Biatlonistka Tereza Voborníková na ležce při olympijském sprintu.

Od našeho zpravodaje v Itálii „Bude Valentýn,“ připomínala biatlonistka Tereza Voborníková v Anterselvě svému příteli, rovněž olympionikovi Mikuláši Karlíkovi. A pro jistotu ještě jednou: „Bude Valentýn.“ Později s úsměvem...

15. února 2026  6:36

ONLINE: Česko - Švýcarsko. Poslední zápas ve skupině, přímý souboj o druhé místo

Martin Nečas s Filipem Hronkem a Tomášem Hertlem oslavují první gól v utkání...

České hokejisty čeká závěrečné střetnutí v rámci skupinové fáze olympijských her v Miláně. Od 12.10 se utkají se Švýcarskem, půjde o přímý souboj o druhé místo a tedy i lepší nasazení do play off....

15. února 2026  6:05

Američané proti Dánům ztráceli, ale slaví pohodlnou výhru. Otáčeli také Lotyši

Američtí hokejisté se radují z gólu Matta Boldyho.

Sobotní program skupiny C na olympiádě v Miláně odstartovala výhra Lotyšska, které díky obratu ve třetí třetině zdolalo Německo 4:3. Večer museli otáčet také velcí favorité ze Spojených států...

15. února 2026

Jó, na vás jsem uměl! Ikona Ambühl povídá: Čechy mám rád, provázeli mě celou kariéru

Premium
Olympijský turnaj v ledním hokeji. Finsko - Švýcarsko. Švýcaři se nicméně...

Od našeho zpravodaje v Itálii Symbol švýcarského hokeje? Asi byste si za něj v těžko dosazovali někoho jiného než Andrese Ambühla. Na ledě svou houževnatostí dvacet let vydatně pomáhal trápit také Čechy. Ale jinak z něj vyzařuje...

15. února 2026

8. den ZOH 2026: Voborníková ve sprintu 19., Fernstädtová uzavřela top desítku

Skeletonistka Anna Fernstädtová během třetí jízdy na olympijských hrách

Olympijské hry v Miláně a Cortině d’ Ampezzo mají za sebou první týden. Ten druhý odstartoval v sobotu. Program načal lyžař Marek Müller, v obřím slalomu ale dojel se ztrátou téměř 13 vteřin na 35....

15. února 2026

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

14. února 2026  23:53

Desátá Fernstädtová: Žádná ostuda. A teď se těším na rodinu a kamarádky

Skeletonistka Anna Fernstädtová vyjíždí v kategorii jednotlivci - ženy. (13....

Od našeho zpravodaje v Itálii Když dorazila k rozhovoru, zrovna se na trať pouštěly poslední tři závodnice. Skeletonistka Anna Fernstädtová povídání na chvíli přerušila, zahleděla se na televizi, a když pozorovala, jak si...

14. února 2026  23:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.