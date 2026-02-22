Po šesti světových titulech první zlato na hrách. Anderssonová vládla padesátce

  13:04aktualizováno  13:57
Závod na 50 kilometrů klasicky s hromadným startem jasně vyhrála švédská lyžařka Ebba Anderssonová. Šestinásobná mistryně světa má celkově šestou olympijskou medaili, ale první zlato. Porazila o více než dvě minuty stříbrnou Norku Heidi Wengovou. Souboj šestičlenné skupiny o bronz vyhrála Švýcarka Nadja Kälinová, která už na vítězku ztratila šest minut a 41 sekund.
Lžařka Ebba Anderssonová, šestinásobná mistryně světa, má první olympijské zlato. Vyhrála závod na padesát kilometrů. | foto: Reuters

Premiérové ženské padesátky na olympijských hrách se nezúčastnila kvůli nemoci nejlepší česká reprezentantka Kateřina Janatová ani vítězka skiatlonu a desítky volnou technikou Švédka Frida Karlssonová.

Nejlepší Češkou v závodě byla na 18. místě dálková běžkyně Sandra Schützová. Barbora Havlíčková byla zhruba o tři minuty pomalejší a zařadila se na 24. příčku.

V cíli byly o jednu pozici horší, ale polepšily si po diskvalifikaci ruské lyžařky v neutrálních barvách Darji Něprjajevové. Ta si při dobrovolné výměně lyží omylem nazula pár německé reprezentantky Kathariny Hennigové Dotzlerové.

Sandra Schützová v závodě na padesát kilometrů.

Hned na začátku druhého ze sedmi okruhů se od zbytku startovního pole odpoutaly Anderssonová s Wengovou. Společně postupně navyšovaly náskok, než v úvodu pátého kola Anderssonová zabrala a jela si neohroženě pro životní úspěch.

Smutná hrdinka favorizované švédské štafety Anderssonová, která v týmovém závodě dvakrát spadla a vytrhla vázání, tentokrát po třech stříbrných medailích na těchto hrách získala zlato. Navázala na čtyři individuální tituly, které získala na posledních dvou světových šampionátech.

„Je to opravdu splněný sen. Snila jsem o tomhle dni dlouho a je téměř neuvěřitelné, že všechno šlo podle plánu,“ radovala se osmadvacetiletá lyžařka.

Třetí medaili v Itálii vybojovala Wengová, jež už byla bronzová ve skiatlonu a zlatá s norskou štafetou. Životní vrcholnou akci má za sebou čtyřiadvacetiletá Kälinová. Stříbrná medailistka ze sprintu dvojic v neděli uspěla i mezi vytrvalkyněmi.

XXV. zimní olympijské hry

Běh na lyžích (Tesero)

Ženy - 50 km klasicky s hromadným startem: 1. Anderssonová (Švéd.) 2:16:28,2, 2. H. Wengová (Nor.) -2:15,3, 3. Kälinová (Švýc.) -6:41,5, 4. Fosnäsová (Nor.) -6:43,9, 5. Digginsová (USA) -6:46,4, 6. Stadloberová (Rak.) -6:55,7, ...18. Schützová -15:10,6, 24. Havlíčková (obě ČR) -18:04,3

