Sportovci tmavé pleti žádají větší podporu. A věří: Jamajka jednou bude na pódiu

Markéta Plšková
  18:45
Jamajka, Keňa, Eritrea, Madagaskar, Jihoafrická republika a Benin. Nejspíš byste čekali, že sportovce z těchto zemí potkáte spíše na letní olympiádě. Ale vlajky států z Jižní Ameriky a Afriky můžete vidět i nyní na zimních hrách v Itálii. „Každá země má právo tady být,“ shodují se závodníci. „Olympijské motto slibuje inkluzi.“
Henri Rivers IV. ve slalomu na olympijských hrách.

Henri Rivers IV. ve slalomu na olympijských hrách. | foto: Reuters

Lyžař Nathan Tchibozo na olympijských hrách.
Lyžař Nathan Tchibozo na olympijských hrách.
Henri Rivers IV. ve slalomu na olympijských hrách.
Shannon Abeda ve slalomu na olympijských hrách.
6 fotografií

Společně se tak sešli v Bormiu, kde se odehrávají závody v alpském lyžování. Schůzku inicioval Henri Rivers III., trenér jamajského lyžařského týmu a otec slalomáře Henriho Riverse IV., jenž v pondělí absolvoval olympijský slalom.

Lyžaři požadují právě větší inkluzi a podporu, aby na zimní hry mohlo vyrážet více sportovců z exotických krajin.

„Většina z nich totiž trénuje na svazích, kde jsou většinou úplně sami,“ uvedl Rivers, který je zároveň prezidentem organizace National Brotherhood of Snowsport (NBS), která v zimních sportech podporuje sportovce jiné než bílé pleti.

Jeho syn v pondělí náročný slalom nedokončil, stejně jako Shannon Abeda z Eritrey či Nathan Tchibozo z Beninu. „Ale o výsledky tady úplně nejde. Nejprve potřebujeme podporu a finanční stabilitu,“ shodují se.

Shannon Abeda

Nathan Tchibozo

A tu požadují jak od Mezinárodního olympijského výboru, tak od velkých organizací.

„Bez organizací, jako je NBS, bychom nebyli schopni některé z těchto sportovců financovat. Žádný z nich nedostává výraznou podporu od své země,“ vysvětlil Rivers. „Potřebujeme více finanční pomoci, více podpory, aby se naši sportovci dostali na scénu.“

S tím mají zkušenosti jak v Jižní Americe, tak v Africe. A jen těžko se jim předpovídá, zda se budou moct zúčastnit i příštích her. „Je to pro nás těžké,“ přiznává prezident haitské lyžařské reprezentace Jean Pierre Roy. „Nevíme, jestli budeme na další olympiádě, protože jsme malá země a je to pro nás finančně náročné.“

Haiti má v Itálii dva lyžaře, slalomáře Richardsona Viana a běžce Stevensona Savarta.

Rodinu neviděl 12 let, lyže si půjčoval od soupeřů. Teď chce Savart proslavit Haiti

A stejně jako je i ostatní těší, že se na hrách mohou vzájemně podpořit.

„Když tady potkávám další sportovce z Afriky, cítím se díky tomu méně sám,“ řekl eritrejský lyžař Abeda. „Doma se cítím jako černošský kluk, tady se prostě cítím jako kluk. Je skvělé tady potkávat ostatní,“ souhlasí s ním Jamajčan Rivers.

Osmnáctiletý závodník zároveň doufá, že se dostane i na olympiádu ve francouzských Alpách v roce 2030. „Ale kdykoliv uslyším, že se někdo z těchto kluků kvalifikoval na hry, budu strašně rád. Budu vědět, že je tam další sportovec jiné než bílé pleti, což mi dělá velkou radost.“

Ještě radši by byl, kdyby sportovci z nezimních zemí dosahovali medailových výsledků. „Ale už jsme ušli opravdu dlouhou cestu,“ líčil Rivers starší a připomněl jamajský bobový tým z roku 1988, podle kterého vznikl film Cool Runnings, v českém znění Kokosy na sněhu.

„Ne, že bychom byli terčem posměchu. Ale zkrátka se nám nedařilo,“ přiznal. Ale zároveň věří: „Za méně než 16 let uvidíme sportovce tmavé pleti na stupních vítězů.“

