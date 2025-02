Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

10:29

Necelý rok zbývá do zimních olympijských her v roce 2026. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a disciplín či přehled závodišť, na kterých se bude o medaile bojovat.