Se Zachou a Nečasem stále počítáme, řekl Rulík. Co ukázal první trénink hokejistů?

  7:30
Evropská část hokejové reprezentace se v pondělí sešla k prvnímu tréninku, než ve čtvrtek odletí do Milána a spojí se s hráči ze Severní Ameriky. Že národní tým vybral pro kemp Karlovy Vary, není náhoda, protože na západě Česka hrají na kluzišti o rozměrech NHL (60x26). Stejný led nachystali i pro olympijský turnaj. Hlavní trenér Radim Rulík ale musí především kalkulovat s možnými zraněnými.
V NHL totiž poslední zápasy vynechaly dvě klíčové postavy – Pavel Zacha z Bostonu a Martin Nečas z Colorada. Ani u jednoho zatím nepadlo definitivní stanovisko, které by jim účast překazilo.

„Momentálně nemám informace, že by nemohli na olympiádu jet. Čekáme, jak to všechno dopadne, protože jsou teď ve stavu, kdy nehrají a řeší se jejich zdravotní stav. Stále s nimi samozřejmě počítám,“ řekl Rulík a doplnil, že s hráči komunikuje generální manažer Jiří Šlégr.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Z následujících kombinací nelze dělat silné závěry, ale něco málo napoví. Čeští hokejisté utvořili tyto vazby: Roman Červenka jezdil s dalšími nominovanými útočníky Lukášem Sedlákem a Ondřejem Kašem. David Tomášek a Dominik Kubalík k sobě měli dočasně juniorského vicemistra Petra Sikoru.

Jakub Flek se spojil s náhradníkem Jáchymem Kondelíkem a dalším stříbrným juniorem Matějem Kubiesou. Matěj Stránský, který do Milána také odletí, bruslil s dalším mladíkem Štěpánem Hochem.

Obranné páry vytvořili Jan Rutta s Radimem Šimkem a Michal Kempný s Tomášem Kundrátkem. Ti všichni mají v Itálii hrát. Náhradník Jan Hájek byl ve dvojici s juniorem Jakubem Galvasem a Jan Ščotka s nominovaným Jiřím Ticháčkem.

„Máme různé varianty sestavy, potřebuju ještě mluvit s kluky ze zámoří, až pak dáme vědět sestavu, ale vazby z Evropy jsou jednou z variant,“ přikývl Rulík.

Radost mu mohla dělat zejména přítomnost Radima Šimka, který si před týdnem poranil ruku a jeho účast na olympiádě byla v ohrožení. „Když se mi to stalo, hned jsem si říkal, že je to špatný, protože mě ruka hodně bolela. Po vyšetřeních mi ale spadl kámen ze srdce, všechno je v pořádku. Nic vážného,“ řekl sám obránce s více než dvěma sty starty v NHL.

„První den jsme začali velice slušně a doufám, že si úroveň udržíme. Budeme tu mít dohromady čtyři tréninky. A hlavně kluci, kteří hrají na velkém hřišti třeba v Pardubicích nebo ve Švédsku a Švýcarsku, potřebují co nejvíce tréninků na této ploše, aby se adaptovali a co nejrychleji přizpůsobili,“ řekl Rulík.

Dvě otázky pro legendy. Timonen a Sundin tvrdí: Češi budou v Miláně v nevýhodě

Hokejisté budou v Karlových Varech trénovat do čtvrtka, odpoledne pak odletí do Milána a v Itálii je první trénink čeká v pátek. V neděli by se k týmu měli připojit i všichni hráči z NHL.

„Na menším hřišti je to daleko jednodušší hokej, víc to lítá kolem manťáků. Na větším hřišti člověk musí obruslovat hráče, držet kotouč a být na něm silný. V těchhle věcech jsou nějaké rozdíly. Potom je hokej v podstatě stejný,“ prohlásil útočník Tomášek.

Ač se teprve sešli, všichni už vyhlíží první souboj s Kanadou 12. února.

„Viděli jsme jejich nominaci, ale zase je to jeden zápas. Není to nějaká série play off, kdy bychom je měli porazit čtyřikrát. V jednom zápase se může stát cokoliv a je to první zápas. Oni mohou být nesehraní a můžeme je překvapit. Já se na zápas těším, a když každý dá do toho maximum, co má v sobě, tak můžeme uspět. Jsou z masa a kostí jako my,“ věří Šimek.

Evropská část reprezentace:

Obránci: Michal Kempný (Brynäs/Švéd.), Jiří Ticháček (Kärpät Oulu/Fin.), Jan Rutta (Servette Ženeva/Švýc.), Radim Šimek (Liberec), Tomáš Kundrátek (Třinec)

Útočníci: Roman Červenka, Lukáš Sedlák (oba Dynamo Pardubice), Ondřej Kaše (Verva Litvínov), Jakub Flek (Kometa Brno), Dominik Kubalík (Zug/Švýc.), Matěj Stránský (Davos/Švýc.), David Tomášek (Färjestad/Švéd.)

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

Hokej na ZOH

Olympijské sporty

V Sapporu si Šikolová běžela pro bronz, s poštou se pak brodila po pás ve sněhu

Premium
Československá běžkyně na lyžích Helena Šikolová v cíli závodu na 5 km na ZOH...

Spoustu let před Lukášem Bauerem, Kateřinou Neumannovou a Květou Jeriovou se postarala o historicky první olympijskou medaili pro český běh na lyžích. Později byla Helena Šikolová-Balatková trenérkou...

2. února 2026

Starost pro reprezentaci, Nečas se zranil. Stihne se vyléčit před olympiádou?

Martin Nečas (88) z Colorado Avalanche v duelu s Ottawa Senators.

Není to zpráva, která by české fanoušky potěšila. A ačkoliv je ještě předčasné dělat jakékoliv závěry, oznámení ze zámoří přece jen mohlo kdekoho znejistit. Český útočník Martin Nečas nenastoupil do...

1. února 2026  11:35

