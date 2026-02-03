Se Zachou a Nečasem stále počítáme, řekl Rulík. Co ukázal první trénink hokejistů?

V NHL totiž poslední zápasy vynechaly dvě klíčové postavy – Pavel Zacha z Bostonu a Martin Nečas z Colorada. Ani u jednoho zatím nepadlo definitivní stanovisko, které by jim účast překazilo.
„Momentálně nemám informace, že by nemohli na olympiádu jet. Čekáme, jak to všechno dopadne, protože jsou teď ve stavu, kdy nehrají a řeší se jejich zdravotní stav. Stále s nimi samozřejmě počítám,“ řekl Rulík a doplnil, že s hráči komunikuje generální manažer Jiří Šlégr.
Z následujících kombinací nelze dělat silné závěry, ale něco málo napoví. Čeští hokejisté utvořili tyto vazby: Roman Červenka jezdil s dalšími nominovanými útočníky Lukášem Sedlákem a Ondřejem Kašem. David Tomášek a Dominik Kubalík k sobě měli dočasně juniorského vicemistra Petra Sikoru.
Jakub Flek se spojil s náhradníkem Jáchymem Kondelíkem a dalším stříbrným juniorem Matějem Kubiesou. Matěj Stránský, který do Milána také odletí, bruslil s dalším mladíkem Štěpánem Hochem.
Obranné páry vytvořili Jan Rutta s Radimem Šimkem a Michal Kempný s Tomášem Kundrátkem. Ti všichni mají v Itálii hrát. Náhradník Jan Hájek byl ve dvojici s juniorem Jakubem Galvasem a Jan Ščotka s nominovaným Jiřím Ticháčkem.
„Máme různé varianty sestavy, potřebuju ještě mluvit s kluky ze zámoří, až pak dáme vědět sestavu, ale vazby z Evropy jsou jednou z variant,“ přikývl Rulík.
Radost mu mohla dělat zejména přítomnost Radima Šimka, který si před týdnem poranil ruku a jeho účast na olympiádě byla v ohrožení. „Když se mi to stalo, hned jsem si říkal, že je to špatný, protože mě ruka hodně bolela. Po vyšetřeních mi ale spadl kámen ze srdce, všechno je v pořádku. Nic vážného,“ řekl sám obránce s více než dvěma sty starty v NHL.
„První den jsme začali velice slušně a doufám, že si úroveň udržíme. Budeme tu mít dohromady čtyři tréninky. A hlavně kluci, kteří hrají na velkém hřišti třeba v Pardubicích nebo ve Švédsku a Švýcarsku, potřebují co nejvíce tréninků na této ploše, aby se adaptovali a co nejrychleji přizpůsobili,“ řekl Rulík.
Hokejisté budou v Karlových Varech trénovat do čtvrtka, odpoledne pak odletí do Milána a v Itálii je první trénink čeká v pátek. V neděli by se k týmu měli připojit i všichni hráči z NHL.
„Na menším hřišti je to daleko jednodušší hokej, víc to lítá kolem manťáků. Na větším hřišti člověk musí obruslovat hráče, držet kotouč a být na něm silný. V těchhle věcech jsou nějaké rozdíly. Potom je hokej v podstatě stejný,“ prohlásil útočník Tomášek.
Ač se teprve sešli, všichni už vyhlíží první souboj s Kanadou 12. února.
„Viděli jsme jejich nominaci, ale zase je to jeden zápas. Není to nějaká série play off, kdy bychom je měli porazit čtyřikrát. V jednom zápase se může stát cokoliv a je to první zápas. Oni mohou být nesehraní a můžeme je překvapit. Já se na zápas těším, a když každý dá do toho maximum, co má v sobě, tak můžeme uspět. Jsou z masa a kostí jako my,“ věří Šimek.
Evropská část reprezentace:
Obránci: Michal Kempný (Brynäs/Švéd.), Jiří Ticháček (Kärpät Oulu/Fin.), Jan Rutta (Servette Ženeva/Švýc.), Radim Šimek (Liberec), Tomáš Kundrátek (Třinec)
Útočníci: Roman Červenka, Lukáš Sedlák (oba Dynamo Pardubice), Ondřej Kaše (Verva Litvínov), Jakub Flek (Kometa Brno), Dominik Kubalík (Zug/Švýc.), Matěj Stránský (Davos/Švýc.), David Tomášek (Färjestad/Švéd.)