Nadšení, údiv, slzy štěstí, bezbřehá radost... Ale také docenění až s odstupem času. Tak nějak prožívali čeští sportovci zisk medailí na právě skončených olympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Tuzemská výprava na nich vybojovala dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz, což v pořadí národů znamená 16. místo. Podívejte se, jak biatlonová, snowboardová a rychlobruslařská euforie vypadala.
TEREZA VOBORNÍKOVÁ, BRONZ. Po projetí cílem Tereza Voborníková nemohla uvěřit, že právě získala olympijský bronz. Navíc v královské disciplíně, závodě s hromadným startem.
TEREZA VOBORNÍKOVÁ, BRONZ. Jejímu výkonu, při němž sestřelila 19 z 20 terčů a zapsala třetí nejrychlejší běžecký čas, aplaudovala i zaplněná tribuna areálu v Anterselvě.
TEREZA VOBORNÍKOVÁ, BRONZ. Její udivený a dojatý výraz mluví za vše, ve 25 letech se propracovala na olympijské pódium a dosáhla na největší úspěch v dosavadní kariéře. „Nemohla jsem tomu všemu uvěřit. Byla jsem strašně unavená, byl to strašný mix emocí,“ popisovala, co se jí v ten moment honilo hlavou.
TEREZA VOBORNÍKOVÁ, BRONZ. A tady ji mám, říkala si, když si bronzovou odměnu zaujatě prohlížela. „Na velkých akcích se občas stane, že někdo, od koho se to neočekává, prorazí až na stupně vítězů. Pár takových příběhů i letošní olympiáda ukázala a já jsem přešťastná, že se povedl i mně.“
TEREZA VOBORNÍKOVÁ, BRONZ. Společně s ní se na stupně vítězek propracovaly Francouzky: vlevo stříbrná Julia Simonová a uprostřed vítězná Oceáne Michelonová. Tyto soupeřky Češku v posledním kole závodu předstihly.
TEREZA VOBORNÍKOVÁ, BRONZ. Skvělý úspěch slavila se členy českého biatlonového týmu, děkovala trenérům, servismanům i dalším, že ji nejen na hrách vytrvale podporovali.
TEREZA VOBORNÍKOVÁ, BRONZ. Den po závodě s medailí pózovala v Českém domě v Miláně, kam z Anterselvy vyrazila za fanoušky.
ZUZANA MADĚROVÁ, ZLATO. Za cílovou čárou se radovala taktéž snowboardistka Zuzana Maděrová, která pro Česko zařídila první medaili na těchto hrách: zlato z paralelního obřího slalomu.
ZUZANA MADĚROVÁ, ZLATO. Na rozdíl od Voborníkové mezi širší okruh kandidátek na pódium patřila, v této sezoně se jí ve Světovém poháru dařilo. A na svahu v Livignu dokonce porazila všechny soupeřky. „Pořád tomu nemůžu uvěřit, neskutečné,“ hovořila podobně jako o tři roky mladší biatlonistka.
ZUZANA MADĚROVÁ, ZLATO. Paralelní obří slalom na hrách má díky ní potřetí v řadě českou vítězku. Navázala na triumfy Ester Ledecké z Pchjongčchangu 2018 a Pekingu 2022.
ZUZANA MADĚROVÁ, ZLATO. A takto jásala už po návratu do Česka, s nejcennější medailí se pochlubila fanouškům na Olympijském festivalu v Českých Budějovicích.
METODĚJ JÍLEK, STŘÍBRO. Ve stejný den jako Maděrová získal medaili také rychlobruslař Metoděj Jílek. Ale stříbro ze závodu na 5000 metrů mu na první pohled příliš velkou radost nepřineslo, dělal si totiž zálusk na první místo.
METODĚJ JÍLEK, STŘÍBRO. Na fotografii všech medailistů už se ale český reprezentant usmíval. „Až s odstupem času jsem si uvědomil, že jsem zajel super závod. Nezklamal jsem,“ hodnotil.
METODĚJ JÍLEK, ZLATO. Nedostatek jásání si vynahradil po triumfu v klání na 10 000 metrů. Když na nejdelší distanci předčil všechny soupeře, pobíhal po milánské hale a euforickými gesty hecoval diváky.
METODĚJ JÍLEK, ZLATO. „Bylo to hezké. Hlavně jsem tu show dělal pro fanoušky, kteří přijeli z Česka. Vůbec jsem nečekal, že jich tady bude tolik. Doufám, že si to užili,“ popisoval.
METODĚJ JÍLEK, ZLATO. A na této fotce už se vysněným zlatem chlubí, získal ho hned na svých prvních hrách, v pouhých devatenácti letech... „Jsem neskutečně rád, že se to povedlo a že ho mám.“
METODĚJ JÍLEK, ZLATO. V Českém domě pak navlékl na krk oba cenné kovy. Se dvěma medailemi se stal nejúspěšnějším českým sportovcem na těchto hrách.
EVA ADAMCZYKOVÁ, STŘÍBRO. Šampionka z her v Soči 2014 a bronzová z Pchjongčchangu o čtyři roky později zkompletovala v Livignu medailovou sbírku. Ve snowboardcrossu skončila druhá.
EVA ADAMCZYKOVÁ, STŘÍBRO. Porazila ji jen Australanka Josie Baffová (uprostřed), a to o pouhé čtyři setiny. To však 32leté české hvězdě vůbec nevadilo, vždyť teprve před rokem přivedla na svět syna Kryštofa.
EVA ADAMCZYKOVÁ, STŘÍBRO. „Je to super, chybělo mi ve sbírce,“ hodnotila barvu medaile. „Trochu si za to můžu sama, protože jsem si pořád dělala srandu, že bych chtěla stříbro, protože ho ještě nemám. Ne, je to úžasné, strašně dlouhý den dneska, před poslední jízdou už jsem byla dost unavená, ale říkala jsem si, že už jen jedna jízda, že to tam nahulím za každou cenu.“
EVA ADAMCZYKOVÁ, STŘÍBRO. Když vystoupala na pódium, oslavila to veselým tanečkem. Zkrátka si užívala, že se po osmi letech vrátila mezi olympijskou elitu.
EVA ADAMCZYKOVÁ, STŘÍBRO. Přímo u tratě jí fandil také manžel Marek, i syna Kryštofa vzali s sebou do Itálie. Šlo tak o velký rodinný úspěch.
EVA ADAMCZYKOVÁ, STŘÍBRO. Medaili si užívala i s typickým namalovaným knírkem a českou vlajkou. Také díky Adamczykové Češi s bilancí pěti medailí překonali minulé hry v Pekingu, kde měli jen dva cenné kovy. Za čtyři roky přivítají zimní svátek Francouzské Alpy.
