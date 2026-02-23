|
Od šoku Maděrové po slzy Voborníkové. Jak vypadá dojetí z olympijské medaile
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje
Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....
ZOH 2026: výsledky závodů na olympiádě v Miláně a Cortině den po dni
Zimní olympijské hry 2026 jsou u konce. Největší sportovní svátek hostila italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na kompletní výsledky.
Češi na ZOH 2026: medaile a výsledky v Miláně a Cortině
Zimní olympijské hry 2026 jsou za námi a české výpravě se na nich dařilo. Celkem vybojovala pět medailí. Zuzana Maděrová získala senzační zlato, Metoděj Jílek přidal zlato a stříbro, Eva Adamczyková...
Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?
Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....
Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci
Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...
Vrcholy italských olympijských her očima reportérů iDNES.cz: Příběhy z ledu a sněhu
Od našich zpravodajů v Itálii Od začátku olympijských her až do jejich ukončení pokrývali reportéři iDNES.cz sportovní i nesportovní události přímo z místa dění. V Cortině, v Miláně, ale i v Livignu a na spoustě dalších míst. A...
Jaké budou zimní hry 2030. S ledolezením v programu a Jílkem v Nizozemsku?
Zatímco letošní zimní olympiáda v Itálii byla rozprostřená po celém severu země, připravte se, že ta příští v Nice a Francouzských Alpách bude v únoru 2030 ještě roztříštěnější. Jestliže v Itálii se...
Americké hokejistky odmítly pozvání do Bílého domu. Upřednostnily jiné akce
Americké hokejistky po vítězství na olympijském turnaji odmítly pozvání prezidenta Donalda Trumpa, aby byly přítomny jeho úternímu projevu o stavu unie ve Washingtonu. Americký hokejový svaz uvedl,...
Na jaře řešila: Budu vůbec chodit? Italská tygřice a jeden z největších comebacků her
Když po nedělním konci olympijských her dostala otázku, aby se za uplynulými dvěma týdny ohlédla, jen kroutila hlavou: „Stále mi připadají bláznivé.“ Před deseti měsíci italská alpská lyžařka...
Mohla jsem přijít o nohu, přiznala Vonnová. Prozradila, kdo ji zachránil
Hvězdná lyžařka Lindsey Vonnová přiznala, že kvůli vážnému zranění z pádu v olympijském sjezdu mohla přijít o nohu. Jednačtyřicetiletá Američanka, která do závodu nastoupila s přetrženým vazem v...
Oproti Pekingu dvojnásobek. Češi na olympijské hry vsadili přes dvě miliardy
České sázkové kanceláře přijaly na letošní zimní olympijské hry v Itálii sázky za asi 2,1 miliardy korun. To je zhruba dvojnásobek toho, za kolik si lidé vsadili na minulé zimní hry v Pekingu.
S medailí na krku, s pivem v ruce. Šéfa FBI kritizují, že slavil zlato v hokejové šatně
Ostrou debatu v USA vyvolalo chování šéfa FBI po olympijském hokejovém finále. Kash Patel se objevil přímo v kabině amerického týmu, kde s hráči slavil zisk zlata. Záběry, na nichž pije pivo, polévá...
Trump se dál vysmívá Kanadě a jejím hokejistům. Zlatý gól na ZOH si přivlastnil
Americký prezident Donald Trump a Bílý dům neotáleli s reakcí na nedělní kanadskou hokejovou prohru, jež Spojeným státům vynesla olympijské zlato. Zatímco Bílý dům sdílel snímek, na němž orel...
Stříbrné loučení Crosbyho. Ve finále fandil z tribuny. Týmu bych nepomohl, uznal
Strašně si přál být u toho. Prý nechybělo moc a do olympijského finále mohl nastoupit. Jenže nakonec zůstal stranou. Zranění, které si přivodil ve čtvrtfinále s Českem, vyřadilo kanadského kapitána...
Nováček porazil stálice. Na olympijských hrách měl vyprodáno jediný sport
Organizační tým olympijských her může z pohledu návštěvnosti slavit, o sporty a jednotlivé disciplíny byl obrovský zájem. Organizátoři prodali přes 1,3 milionu vstupenek, což dělá zhruba 88 procent z...
Kanadští hokejisté si po finále postěžovali: Prodloužení 3 na 3 není hokej, ale zločin
Víte, co mají společného finále mužského a ženského turnaje v Miláně? Ano, svedla dohromady zámořské hokejové velmoci. Ale nejen to, v obou případech rozseklo souboj Kanady se Spojenými státy...
Když se loučí legenda. Wiererová poslední závod kariéry oslavila bujarým večírkem
Italská biatlonistka Dorothea Wiererová uzavřela na domácích olympijských hrách svou bohatou kariéru. Vysněné individuální zlato sice nezískala, ale ani to ji nezkazilo náladu. Rozloučila se s...