Česká pýcha v ohrožení. Ledecká se zlobí: Přidají videohry, volejbal? Nedává to smysl

Matěj Tomíček
  18:58
Od našeho zpravodaje v Itálii - Bylo to naposledy? Když Zuzana Maděrová v neděli před hordou českých fanoušků, kteří zastínili i domácí Italy, dodala Česku třetí zlatou odměnu na třech olympiádách za sebou, stala se z paralelního obřího slalomu na snowboardu nejúspěšnější česká disciplína zimních her. Disciplína, nad níž aktuálně visí černý mrak. Její budoucnost pod pěti kruhy je totiž v ohrožení.
Rakušanka Martina Ankeleová (vpravo) sledovala Ester Ledeckou v kvalifikaci...

Rakušanka Martina Ankeleová (vpravo) sledovala Ester Ledeckou v kvalifikaci paralelního obřího slalomu snowboardistek z pořádné dálky. | foto: AP

Ester Ledecká na trati ve vyřazovací části paralelního obřího slalomu...
Ester Ledecká se prohání po trati ve vyřazovací části paralelního obřího...
50 fotografií

„Některé sporty se musí připravit na velmi nepříjemné rozhovory, ale z hlediska budoucnosti a atraktivity her je to nutné. Rozhodně neplatí, že všechny současné sporty a disciplíny mají místo v olympijském programu jisté. Naopak, dojde k mnohým změnám,“ řekla doslova Kirsty Coventryová, šéfka Mezinárodního olympijského výboru.

Konkrétně myslela severskou kombinaci a právě paralelní obří slalom. Dva adepty na vyřazení už pro hry ve Francii 2030.

Výbor uvedl, že rozhodnutí o přezkoumání bylo učiněno v souladu s novými kritérii stanovenými před dvěma lety pro olympijské hry, které mají být „vyvážené, zaměřené na mládež a nákladově efektivní“.

Když tato slova slyší Justin Reiter, americký kouč Ester Ledecké, jen nevěřícně kroutí hlavou.

Snowboardistka Zuzana Maděrová (vlevo) v kvalifikaci paralelního obřího slalomu...

„Všechna tahle políčka přece náš sport splňuje dokonale,“ nechápe.

A začne chrlit jeden argument pro obhajobu za druhým.

Tak třeba trať – postavit ji pro slalom zabere chvíli. Nepotřebujete k tomu extrémní množství sněhu jako u U-rampy či na Big Air.

Fajfka pro udržitelnost.

Vyváženost? Jezdí ho ženy i muži, je rozšířený po celém světě, také proto je počet zemí a adeptů na medaili tak široký. Ženský lední hokej si o tomhle může nechat jen zdát.

Příště se musím připravit líp, uznala Ledecká. A omluvila se prezidentovi

A navíc, každé dítě na snowboardu začíná tím, že se učí oblouky. A k obloukům se pak lidé vracejí i v pokročilém věku.

„Všichni obdivujeme, když někdo skočí třicet metrů a udělá u toho triky. Bomba! Ale dokáže to jen pár lidí na světě. Neztotožníte se s tím, protože to neumíte, takže slalom daleko víc spojuje. A až vám začnou vrzat kolena, stejně se z freestylu vrátíte ke kořenům – k obloučkům,“ má jasno Reiter.

Víc Afričanů na hrách

Jednou už něco podobného zažil.

Ještě na hrách v Soči, kterých se účastnil jako sportovec, byl kromě obřího i paralelní slalom, který následně z programu vypadl. Jenže o jeho vyšoupnutí bylo rozhodnuto později než ve lhůtě maximálně tři roky před olympiádou. Proto tehdy vedl boj pro jeho zachování, byť mu zástupce Mezinárodní lyžařské federace řekl, ať toho raději nechá.

„Tvrdil mi, že máme být rádi, že se snowboarding na hrách objevuje v tolika disciplínách,“ žasl. A líbit si to nenechal.

Sám o sobě tvrdí, že je prvním sportovcem, který zažaloval Mezinárodní olympijský výbor v boji za zachování programu. „Snažil jsem se upoutat pozornost a říct: Hele, přehlédli jste tříletý limit. Ta zkušenost mě hodně naučila,“ říká.

I když byla nakonec neúspěšná.

Momentka z tiskové konference dvojnásobné olympijské vítězky Ester Ledecké - vlevo je snowboardový trenér Justin Reiter, vpravo pak ten lyžařský Tomáš Bank.

Čím by vlastně Coventryová chtěla oba sporty nahradit? Ve své vizi hovořila především o přeřazení některých halových sportů z letních her na zimní – a také třeba o přespolním běhu, který by pomohl k většímu zastoupení Afričanů na hrách a tím pádem i k zájmu afrických médií.

„Jo, nebo přidejte debilní videohry, případně volejbal na sněhu… No tak, neznám žádný sport, který by se víc hodil na letní olympiádu než volejbal. Nedává to smysl,“ čertila se Ester Ledecká na MOV. „Mrzí mě, že to vůbec zvažují. Obřák je krásný sport, který na olympiádu patří. Přála bych si, aby člověk, kterého to napadlo, viděl, jak úžasný závod se dneska jel, a řekl, že byl hloupý, že to vůbec zvažoval. Měli bychom naopak přidat další disciplínu!“

Je otázkou, kdo by o zařazení či vyřazení sportů a disciplín hlasoval? Speciální komise může dát pouze doporučení. Definitivní rozhodnutí pak spadá do pravomoci výkonného výboru MOV.

Sledovali byste na ZOH halové sporty či přespolní běh?

celkem hlasů: 950

Nerad bych přišel o práci

Každý alpský snowboardista letošních her se proto zapojil do kampaně pro zanechání disciplíny v programu.

„A já snad udělala maximum, aby slalom zůstal. Strašně v to doufám, protože je to nejlepší zimní disciplína, co existuje,“ má pochopitelně jasno čerstvá olympijská vítězka Maděrová a její kouč Zdeněk Mareš se přidává: „Nerad bych přišel o práci. Je to citlivé téma, ale věřím, že minimálně pro Francii ještě obřák v programu bude.“

ČESKÁ ZLATA. Ester Ledecká slavila v Pchjongčchangu a Pekingu, Zuzana Maděrová v Livignu.

Podobně sebevědomý názor nakonec zastává i Reiter nebo ředitel závodů Světového poháru Uwe Beier, podle nějž už minulá sezona přinesla daleko vyšší sledovanost, která dál stoupá.

O programu her ve francouzských Alpách by mělo být jasno v červnu.

Zůstane v něm česká pýcha?

Vstoupit do diskuse (47 příspěvků)
