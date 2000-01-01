náhledy
Martina Sáblíková absolvovala ve čtvrtek svůj poslední závod pod pěti kruhy. Na pětikilometrové trati získala čtyři ze svých sedmi olympijských medailí, loučení tak nemohlo být symboličtější. Osmatřicetiletá rychlobruslařka se zúčastnila šesti olympiád a v české historii se řadí po bok legend jako Emil Zátopek nebo Věra Čáslavská. Připomeňte si její olympijskou cestu v naší galerii.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
První olympiáda. Martina Sáblíková v Turíně 2006 sice medaili nezískala, přesto měla se svým trenérem Petrem Novákem důvod k radosti.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Ve Vancouveru už to byla úplně jiná písnička! Sáblíková přijela na olympiádu jako pětinásobná světová šampionka a svou sílu potvrdila i pod pěti kruhy.
Autor: AP
Premiérově zlatá! 14. února 2010 ovládla ve Vancouveru závod na 3000 metrů a získala olympijskou medaili. První z mnoha, jak se nakonec ukázalo.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Dva dny po prvním zlatu z tříkilometrové trati přišel na ZOH 2010 další úspěch. V závodě na 1500 metrů brala bronz.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Z této distance už žádný další olympijský cenný kov nezískala. Přesto se řadí mezi nejúspěšnější české sportovce v historii.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
A další zlatá! Na závěr olympiády ve Vancouveru vybojovala Sáblíková ještě jedno prvenství. Tentokrát na pětikilometrové trati.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Závod na 5000 m tehdy ovládla o 48 setin sekundy před Němkou Beckertovou.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Vítězné tažení pokračuje! Martina Sáblíková si na olympijské trati v Soči 2014 podmanila závod na 5000 metrů a získala své třetí olympijské zlato.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Na pětikilometrové trati obhajovala Sáblíková zlato z Vancouveru a nebylo pochyb o tom, že nejdelší ženské distanci nadále vládne pevnou rukou. Před Nizozemkou Wüstovou kralovala o téměř tři sekundy.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Další úspěch v Soči. Martina Sáblíková kromě zlata získala také stříbro ze závodu na 3000 metrů.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Zimní olympiáda 2018 v Pchjongčchangu znamenala pro Sáblíkovou další medaili, tentokrát stříbro ze závodu na 5000 metrů.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Vzhledem ke zdravotním potížím se zády, které Sáblíkovou po celou olympijskou sezonu limitovaly, považovala stříbro za velký úspěch, přestože ji od zlata dělila sekunda a 62 setin.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Ještě jednu, možná tu nejradostnější medaili si Sáblíková z olympiády odvezla. V Pekingu před čtyřmi lety získala na své osudové distanci na 5000 m bronz.
Autor: Profimedia.cz
Sáblíková startovala s Japonkou Ošigiriovou, která však tempu rychle přestala stačit, a Češka tak odjela většinu závodu sama. Navíc všechny hlavní favoritky se na start teprve připravovaly. Sáblíková ale zvládla těžkou situaci skvěle a zajela čas, který dokázaly překonat jen dvě další závodnice.
Autor: Getty Images
Poslední kapitola. Šestá olympijská sezona byla pro Sáblíkovou těžší, než předpokládala. K velkému citovému vypětí se přidala i nemoc, a tak musela svůj start pod pěti kruhy v Miláně omezit jen na jediný závod.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Pětikilometrovou trať obkroužila 12. února 2026 společně se svou velkou kamarádkou Francescou Lollobrigidovou. A zatímco si Italka jela pro druhé olympijské zlato, Sáblíková se loučila jedenáctým místem. „Bylo to nejtěžších a zároveň nejkrásnějších dvanáct kol mého života,“ říkala po svém posledním olympijském závodě kariéry.
Autor: Michal Sváček, MAFRA