Zahájení olympijských her vždy bývá extrémně sledovanou událostí po celé planetě. A nést při něm vlajku své země? To je prvotřídní pocta. V pátek při startu zimního svátku v Miláně a Cortině d’Ampezzo si tuto výsadu užijí hokejista David Pastrňák a biatlonistka Lucie Charvátová. Podívejte se, kteří čeští sportovci plnili roli vlajkonošů při minulých olympijských hrách.
SYDNEY 2000, MARTIN DOKTOR: Z Atlanty se vracel coby dvojnásobný vítěz a hrdina. Ze Sydney přilétal zklamaný, že se mu olympijské závody nepodařily. Přesto měl Martin Doktor na své australské misi důvod se radovat. Na zahájení nesl českou vlajku. A u českých olympioniků tráví čas i nadále, od her v Soči 2014 je šéfem olympijské výpravy. Právě on tak nyní informoval Pastrňáka a Charvátovou, že na něj v prestižní roli navážou.
SALT LAKE CITY 2002, ALEŠ VALENTA: Kromě radostných chvil provázela tehdejší zahájení i důkladná bezpečnostní opatření. Stadion dokonce na chvíli utichl, když hasiči na ramenou přinesli potrhanou americkou vlajku po útocích z 11. září 2001. Češi slyšeli od publika hlasité ovace, jako jediní měli kromě národních vlajek v rukou ještě vlajky americké. Tu největší českou pak dostal akrobatický lyžař Aleš Valenta, který později vybojoval zlatou medaili, když jako první v historii předvedl trojné salto s pěti vruty. A stal se legendou svého sportu.
ATHÉNY 2004, KVĚTOSLAV SVOBODA: Po 108 letech se olympijské hry vrátily domů, do Řecka. Velkou část plochy stadionu zaplnilo umělé jezero, které po vypuštění vystřídala hora s rozkvetlým olivovníkem. A právě v jeho stínu se podle řecké abecedy začaly shromažďovat výpravy. Tu českou vedl plavec Květoslav Svoboda, stříbrný medailista z mistrovství světa v roce 2002.
TURÍN 2006, MARTINA SÁBLÍKOVÁ: Odjížděla na své premiérové olympijské hry, kde sice ještě medaili nezískala, od té doby ale pod pěti kruhy posbírala sedm cenných kovů. A letos se Martina Sáblíková opět v Itálii rozloučí s kariérou. Z her před dvaceti lety se jí doteď vybaví právě slavnostní zahájení, na němž nesla českou vlajku „Bála jsem se, že s ní nebudu umět mávat a něco pokazím. Byla to velká zodpovědnost.“ V Miláně si mohla roli vlajkonošky zopakovat, kvůli sobotnímu závodu však s těžkým srdcem odmítla.
PEKING 2008, ŠTĚPÁNKA HILGERTOVÁ: Tu nabídku dostala už v Athénách, kvůli brzkému závodu však na zahájení nešla. „Sváděla jsem tam obrovský vnitřní boj. Taková pocta se přece neodmítá. Uvidíme, jestli jsem si tím nezavřela dveře navždy,“ říkala. Nakonec se Štěpánka Hilgertová své šance přece jen dočkala. V Pekingu se do čela výpravy postavila už coby dvojnásobná olympijská šampionka.
VANCOUVER 2010, JAROMÍR JÁGR: Jedna z největších osobností českého sportu, na který ani v 53 letech nezanevřel. Před 16 lety si legendární hokejista Jaromír Jágr vyzkoušel, jaké to je nést vlajku na slavnostním zahájení olympijských her. A ještě před odletem si trénoval úsměvy. Nakonec se svěřoval: „Nebyl jsem nervózní, ale hrozně mi bušilo srdce.“
LONDÝN 2012, PETR KOUKAL: Večer mával s českou vlajkou, z čehož ho dost bolela ruka. Do postele se dostal až v půl druhé ráno a v poledne už bojoval v olympijském utkání. Badmintonista Petr Koukal si však roli vlajkonoše pochvaloval. „Bylo to báječné!“
SOČI 2014, ŠÁRKA STRACHOVÁ: Dvě české vlajky měla nakreslené na tvářích, jednu držela v ruce a s úsměvem kráčela po ploše olympijského stadionu. Šárka Strachová, která na hrách ve Vancouveru získala bronzovou medaili, si o čtyři roky později vysloužila roli vlajkonošky. „A byl to krásný zážitek,“ dojímala se.
RIO 2016, LUKÁŠ KRPÁLEK: Úplně poprvé mohli sami sportovci rozhodnout, kdo půjde v čele výpravy. A v daleké Brazílii volba padla na judistu Lukáše Krpálka. „Volební účast byla vysoká a Lukáš vyhrál jasně,“ smál se šéf výpravy Martin Doktor. Krpálek se během her svým kolegům odvděčil zlatou medailí.
PCHJONGČCHANG 2018, EVA SAMKOVÁ: Kdo jiný než zlatá královna z posledních her v Soči. V Koreji se vlajky radostně ujala Eva Samková, která poté slavila i ve své disciplíně. Ve stále vzrůstající konkurenci dokázala česká snowboardcrossařka vybojovat bronzovou medaili. „Bomba! Je taková zlatá.“ Opět se tak potvrdilo, že role vlajkonoše nosí štěstí.
TOKIO 2021, TOMÁŠ SATORANSKÝ, PETRA KVITOVÁ: Poprvé se v čele výpravy objevili dva sportovci, o vlajku se podělili basketbalista Tomáš Satoranský a tenistka Petra Kvitová. A ačkoliv si oba slavnostní zahájení pochvalovali, něco jim přece chybělo. Fanoušci. Do Japonska kvůli pandemii coronaviru nemohli vyrazit diváci, a tak se celá olympiáda nesla ve velmi komorním duchu.
PEKING 2022, MICHAL BŘEZINA, ALENA MILLS: Jeden z nejzkušenějších členů výpravy a žena, která pomohla hokejistkám na premiérové olympijské hry. V Pekingu se o roli vlajkonošů postarali krasobruslař Michal Březina, jenž vyrazil na své už čtvrté hry, a hokejistka Alena Mills. A právě ona byla z velké pocty hodně nadšená. „Jsem z toho v šoku, ještě se mi to nepodařilo vstřebat. Je to radost, že mohu reprezentovat Českou republiku ještě více než jen ve sportu.“
PAŘÍŽ 2024, LUKÁŠ KRPÁLEK, MARIE HORÁČKOVÁ: Zahajovací ceremoniál letních her ve francouzské metropoli prožili sportovci netradičně mimo stadion. Všechny výpravy se vydaly na plavbu po řece Seině, českou vlajku na lodi nesli judista Lukáš Krpálek a lukostřelkyně Marie Horáčková. Zatímco Krpálek do Paříže přijel jako dvojnásobný olympijský medailista, Horáčková rok před hrami ovládla mistrovství světa. Ani jeden ale ve Francii neuspěli.
MILÁN A CORTINA 2026, DAVID PASTRŇÁK, LUCIE CHARVÁTOVÁ. I nyní v Miláně bude zahájení nezvyklé. Hlavní část proběhne na ikonickém milánském stadionu San Siro, kde vlajku ponese hokejista David Pastrňák, druhou část výpravy v Cortině d’Ampezzo povede biatlonistka Lucie Charvátová. „I když to bude na dálku, myslím si, že to bude krásný,“ těší se na pátek Charvátová. „Zahájení je symbol olympiády. Sleduju ho od dětství a vždycky jsem obdivovala samotný ceremoniál i vlajkonoše. Je to velká pocta, ale budu z toho i nervózní.“
