|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Jágr, Kvitová či Krpálek. A teď Pastrňák s Charvátovou. Když hvězdy nesou vlajku
Zimní olympiáda 2026
Zimní olympijské hry se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.
- Program olympiády
- Kde sledovat ZOH v TV
- Česko na ZOH
- Slavnostní zahájení
- Vstupenky
- Olympiáda dnes
- Stadiony a sportoviště
- Medailové pořadí
Hokej na ZOH
Olympijské sporty
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi
Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...
Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?
Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...
Třeba je to Boží trest za to, že nepřesunuli snowboard. Bank o Ledecké i Vonnové
Od našich zpravodajů v Itálii Jeho svěřenkyně v těchto dnech pobývá v Livignu a připravuje se na svůj nedělní pokus o olympijský zlatý hattrick na snowboardu, ale její lyžařský trenér Tomáš Bank už je s dalšími členkami české...
Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině
Zimní olympiáda v roce 2026 se kvapem blíží a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni najdete v našem...
Vesnice jako mraveniště, na pokoji je zima. Hokejistky si zvykají na Milán. Co hala?
Řada sportovců do Milána teprve přiletí, to české hokejistky za sebou mají v dějišti olympijských her už dva tréninky. Vedle ledové plochy si zvykají i na podmínky v olympijské vesnici. „Je to fakt...
Led se ještě lepí na boty. Voráček si zabruslil, na festival zve hlavně děti
Všechno je připravené. Čtvrteční dopoledne na Olympijském festivalu v Českých Budějovicích patří ladění posledních detailů. Většina sportovišť už je nachystaná. „Je to velké, hodně prostoru na...
A teď abychom se vyhýbali kanadským sjezdařkám. Jak čeští curleři otevřeli hry
Od našich zpravodajů v Itálii Když po zápase procházeli mixzónou, hned šest skupinek novinářů si je vyžádalo na rozhovor. „Jen jednou na Roztylech jsme zažili něco podobného. Tam jsme to samé říkali dokonce desetkrát, což bylo...
Začíná hokejový turnaj žen na ZOH 2026. Kdy hrají Češky?
České hokejistky čeká druhý olympijský turnaj v historii. V zápasech ZOH v Miláně by rády vylepšily sedmé místo z Pekingu. Do turnaje vstoupí už ve čtvrtek 5. února proti USA. Program ženského...
PŘEHLEDNĚ: Pokusí se o historický úspěch. Prohlédněte si vizitky českých hokejistek
České hokejistky budou na olympijských hrách v Miláně usilovat o medaili. Tu zatím pod pěti kruhy nikdy nezískaly, chtěly by však navázat na bronzy ze světových šampionátů z let 2022 a 2023. Všechny...
Poslední olympiáda je moc silný moment. Letos jsem pořád brečela, říká Sáblíková
Dávno tomu je, kdy jí říkali Popelka z rybníka. Ze země bez ledového oválu a z bojových podmínek nevytopených srubů se probila na trůn královny světového rychlobruslení. Obrovská dříčka ze Žďáru,...
Na olympiádu bude Nečas fit, tvrdí trenér. Colorado se bez něj ale musí ještě obejít
Hokejový útočník Martin Nečas ve středu, pár dní před prvním zápasem české reprezentace na olympijských hrách, vynechá kvůli zranění třetí zápas Colorada v NHL za sebou. Trenér Avalanche Jared Bednar...
Na olympiádě se uvedli první Češi. Curleři Zelingrová a Chabičovský podlehli Kanadě
Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský, kteří jako první čeští sportovci zasáhli do programu olympijských her v Miláně a v Cortině d’Ampezzo, zahájili turnaj smíšených dvojic porážkou s Kanadou....
Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?
Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...
Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině
Zimní olympiáda v roce 2026 se kvapem blíží a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni najdete v našem...
Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi
Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině proběhne od 11. do 21. února 2026. Ženy budou zápolit od 12. do 22. února. Jako první odstartovala 4. února soutěž smíšených...
Pronájem bytu 2+kk Brno - Černá Pole
Durďákova, Brno - Černá Pole
18 000 Kč/měsíc
Třeba je to Boží trest za to, že nepřesunuli snowboard. Bank o Ledecké i Vonnové
Od našich zpravodajů v Itálii Jeho svěřenkyně v těchto dnech pobývá v Livignu a připravuje se na svůj nedělní pokus o olympijský zlatý hattrick na snowboardu, ale její lyžařský trenér Tomáš Bank už je s dalšími členkami české...
Rady od bráchy? Jen občas. A teď zahnat olympijské zklamání, touží Přibylová
Když se Přibylovic rodina setká na Vánoce, dárky a koledy se zase až tolik neřeší. „Hokej je téma vždy,“ usměje se Matěj Přibyl, útočník extraligových Vítkovic. Během zimní olympiády se z hráče stane...