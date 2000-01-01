náhledy
Různé sportovní disciplíny, velkolepé výkony a bohaté příběhy, to jsou olympijské hry. Každý sportovec dlouhé roky trénuje, aby se jednou mohl ukázat pod pěti kruhy. Co kdyby se však celé olympijské klání dalo vystihnout jediným snímkem? Fotografové Hector Vivas, Ryan Pierse a Pauline Balletová z agentury Getty Images zachytili strhujícím způsobem plejádu klíčových okamžiků na hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo do jediného obrazu.
Autor: Hector Vivas, Getty Images
SNOWBOARDOVÝ BIG AIR. Ještě než vzplanul olympijský oheň, ve vzduchu se už proháněli při kvalifikaci Big Airu nejlepší snowboardisté.
Autor: Hector Vivas, Getty Images
PARALELNÍ OBŘÍ SLALOM. Pro české fanoušky možná nejsilnější den celých her. Po vypadnutí Ester Ledecké ve čtvrtfinále, si pro zlato dokázala senzačně dojet Zuzana Maděrová.
Autor: Hector Vivas, Getty Images
SNOWBOARD U-RAMPA. Japonec Juto Totsuka se ve čtyřiadvaceti letech stal králem U-rampy. Navázal tak na svého hvězdného krajana Ajuma Hirana, který triumfoval v Pekingu.
Autor: Hector Vivas, Getty Images
LYŽAŘSKÝ SLOPESTYLE. Kvalifikaci ženského slopestylu vládla podle předpokladů pozdější vítězka Švýcarka Mathilde Gremaudová a získala tak druhé olympijské zlato v řadě.
Autor: Hector Vivas, Getty Images
SÁNĚ. První jízda mužského singlu na saních. Ve zbrusu novém ledovém korytě později slavil dvojnásobný mistr světa Max Langenhan z Německa. Český reprezentant Ondřej Hyman skončil dvaadvacátý.
Autor: Ryan Pierse, Getty Images
SHORT TRACK. Ve smíšené štafetě v rychlobruslení na krátké dráze slavil domácí italský tým před Kanaďany a Belgičany.
Autor: Pauline Ballet, Getty Images
HOKEJ. V prvním zápase skupinové fáze se český tým utkal s favorizovanou Kanadou, která duel přesvědčivě ovládla 5:0. Ve čtvrtfinále pak ale národní výběr málem hvězdami nabitý zámořský celek vyřadil, když o postupu rozhodl až v prodloužení gólem na 4:3 Mitchell Marner.
Autor: Pauline Ballet, Getty Images
KRASOBRUSLENÍ. Úřadující vicemistr světa Michail Šajdorov z Kazachstánu se vyšvihl na vrchol z pátého místa po krátkém programu díky strhující volné jízdě a stal šokujícím olympijským vítězem.
Autor: Pauline Ballet, Getty Images
LYŽAŘSKÝ BIG AIR. Kvalifikaci vyhrál Američan Mac Forehand, ale dvojnásobného vítěze X Games nakonec ve finále odsunul na stříbrnou pozici Tormod Frostad z Norska.
Autor: Hector Vivas, Getty Images
SKOKY NA LYŽÍCH. Devatenáctiletá slovinská skokanka na lyžích Maja Kovačičová během kvalifikačního kola na velkém můstku.
Autor: Ryan Pierse, Getty Images
CURLING. Zápas ženského turnaje mezi Dánskem a Spojenými Státy, a zároveň duel italských reprezentantek proti Japonsku.
Autor: Ryan Pierse, Getty Images