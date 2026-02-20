OBRAZEM: Příběh her na jediném snímku. Fotografové zachytili olympijské kouzlo

Různé sportovní disciplíny, velkolepé výkony a bohaté příběhy, to jsou olympijské hry. Každý sportovec dlouhé roky trénuje, aby se jednou mohl ukázat pod pěti kruhy. Co kdyby se však celé olympijské klání dalo vystihnout jediným snímkem? Fotografové Hector Vivas, Ryan Pierse a Pauline Balletová z agentury Getty Images zachytili strhujícím způsobem plejádu klíčových okamžiků na hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo do jediného obrazu.
Snímek z tréninku akrobatického lyžování na osmém dni zimních olympijských her. Pohled na kvalifikaci mužů ve snowboardovém Big Airu den před zahájením zimních... Pohled na paralelní obří slalom žen během druhého dne zimních olympijských her... Výkon olympijských sportovců v jednom snímku. snímku. Fotografové z agentury... Celkový pohled na kvalifikaci žen v akrobatickém lyžování v první den zimních... Sportovci soutěží v první jízdě mužského singlu na saních během prvního dne... Finále smíšené štafety v short tracku na čtvrté dni zimních olympijských her v... Zápas mužů v ledním hokeji – skupina A mezi týmem České republiky a týmem... Na snímku soutěž v krasobruslení, mužská sólová volná jízda. (Vrstvy her)... Poskládaný snímek z kvalifikace mužů v akrobatickém lyžování – Big Air v devátý... Maja Kovačičová ze Slovinska skáče během individuálního kvalifikačního kola žen... Sportovci soutěží během ženského turnaje v curlingu mezi týmem Dánska a týmem...

