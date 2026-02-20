|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
OBRAZEM: Příběh her na jediném snímku. Fotografové zachytili olympijské kouzlo
Zimní olympiáda 2026
Zimní olympijské hry se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.
- Program olympiády
- Kde sledovat ZOH v TV
- Česko na ZOH
- Vstupenky
- Olympiáda dnes
- Stadiony a sportoviště
- Medailové pořadí
Hokej na ZOH
Olympijské sporty
- Alpské lyžování
- Biatlon
- Curling
- Pravidla curlingu
- Snowboarding
- Rychlobruslení
- Krasobruslení
- Klasické lyžování
- Skoky na lyžích
Čeští medailisté
- Zuzana Maděrová (1. místo)
- Metoděj Jílek (1. místo)
- Metoděj Jílek (2. místo)
- Eva Adamczyková (2. místo)
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, zápasy o medaile
Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...
Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?
Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...
Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině
Zimní olympijské hry 2026 se blíží ke konci a čeští sportovci slavili pět medailí. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek zlato i stříbro, Eva Adamczyková stříbro a Tereza Voborníková...
Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?
Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....
Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna
Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...
Rychlobruslení na ZOH 2026 ONLINE: Jílek jede finále závodu s hromadným startem
Metoděj Jílek zakončuje své premiérové působení pod pěti kruhy závodem s hromadným startem. Český rychlobruslař v něm bez problémů postoupil do finále, když ve svém semifinále vyhrál dva dílčí...
Helmy jako umělecká díla. Skeletonisté, které na závodní dráze nepřehlédnete
Lesklé barvy, národní symboly i osobní vzkazy. Skeletonové helmy nejsou jen povinnou výstrojí, ale výrazným podpisem jezdců, který často přitáhne pozornost víc než samotná jízda. Prohlédněte si výběr...
Možná si dodělám vysokou, říká zlatá Zuzana Maděrová. Na svahu ji mnozí nepoznali
Že sjíždí svah libereckého Ještědu zrovna zlatá olympionička, mnozí netuší, protože Zuzana Maděrová výjimečně vyměnila snowboard za lyže. Navíc není na víkendových závodech v obřím slalomu v roli...
Biatlonová senzace! Voborníková slaví bronz v závodě s hromadným startem
Velké překvapení se zrodilo v posledním biatlonovém klání na olympijských hrách v Itálii. V závodě žen s hromadným startem, královské disciplíně, vybojovala Tereza Voborníková bronz! Po první střelbě...
15. den ZOH 2026 ONLINE: Voborníková vybojovala bronz! Jílek je ve finále
Česká výprava slaví zisk pátého cenného kovu na zimních olympiádě v Miláně a Cortině d’Ampezzo, postarala se o něj biatlonistka Tereza Voborníková v závodě s hromadným startem, v němž vybojovala...
Akrobatičtí skokani z USA vyhráli olympijské týmové zlato, Čína byla až třetí
Olympijskou soutěž smíšených týmů v akrobatických skocích na lyžích vyhráli opět Američané. Kaila Kuhnová, Connor Curran a Christopher Lillis zvítězili před Švýcary a Číňany, kteří superfinále...
Biatlon na ZOH 2026: Bronz Voborníkové a další výsledky českých biatlonistů
Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo mají za sebou všechny biatlonové závody. A v tom posledním přišla naprosto senzační medaile pro český výběr. Tereza Voborníková si doběhla pro...
Olympijské zlato ve štafetě skialpinistů mají mistři světa Harropová, Anselmet
Smíšenou štafetu skialpinistů při premiéře na olympijských hrách vyhráli v Bormiu dvojnásobní mistři světa Emily Harropová a Thibault Anselmet z Francie. Stříbro získala vítězka čtvrtečního sprintu...
Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině
Zimní olympijské hry 2026 se blíží ke konci a čeští sportovci slavili pět medailí. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek zlato i stříbro, Eva Adamczyková stříbro a Tereza Voborníková...
Rozhodneme v cílové rovince. Jak poslední biatlonisté přišli na zábavný finiš masáku
Olympijský hromadný závod biatlonistů v Anterselvě nabídl neobvyklý závěr. Poslední trojice závodníků dorazila do cílové rovinky společně a o konečném pořadí rozhodla až domluveným krátkým soubojem v...
Prodej bytu 2+1 s lodžií, 61 m2 Pražská, Žatec
Pražská, Žatec, okres Louny
3 900 000 Kč
Naprostá dominance! Klaebo ovládl i závod na 50 km a má historické šesté zlato
Co závod, to vítězství. Norský lyžař Johannes Hösflot Klaebo si na hrách v Itálii podmanil i běh na 50 km klasicky a jako první sportovec v historii získal na jedné zimní olympiádě šest zlatých...
Skikrosař Paulus se při olympijské premiéře probojoval do čtvrtfinále, skončil šestnáctý
Skikrosař Daniel Paulus si při své olympijské premiéře dojel pro šestnácté místo. Jednatřicetiletý český lyžař vypadl v hustém sněžení v Livignu ve čtvrtfinále, když ve své jízdě obsadil poslední...