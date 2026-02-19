Norský expert o Klaebovi: Vždy je o krok přede všemi. A v čem se mu podobá Tuž?

Norský expert na techniku běhu Ragnar Bragvin Andresen

Michal Koubek
  10:00
Dřív sám závodil. Prošel norskými mládežnickými kategoriemi a na kolečkových lyžích to dotáhl až k medailím z mistrovství světa. Pak se ale Ragnar Bragvin Andresen rozhodl, že už má vlastního soutěžení dost. Dal se tedy na trenérskou dráhu a stal se z něj vyhlášený expert na techniku. Nejprve jeho pomoc vyhledal Michal Novák, načež se připojil k celé české reprezentaci. Už tři roky se jí snaží předat know-how severských vládců bílé stopy.

Přibližuje jí třeba i to, jak uvažuje Nor Johannes Hösflot Klaebo, který si podmaňuje italské olympijské hry. Ve středu v týmovém sprintu oslavil už páté zlato a celkově má ve sbírce rekordních deset triumfů.

Osmatřicetiletý Andresen Klaeba dobře zná. Když na něj dojde řeč, hovoří poutavě, zasvěceně a nešetří superlativy.

„Že je skvělý, vidí všichni. Ale málo lidí si už uvědomuje, na jakou až vyloženě bláznivou úroveň se dostal,“ líčí pro iDNES.cz.

V jakých výšinách se tedy pohybuje?
V historii běžeckého lyžování ještě nikdo nezašel tak daleko. Všechno vyladil k naprosté dokonalosti, dostal se až na samou špičku toho, co dnes považujeme za možné.

Před loňským mistrovstvím světa strávil sám týdny a týdny, jedl stejné jídlo den co den, žádné změny. Nešlo sice o kdovíjaké potěšení, ale věděl, že funguje.

Ragnar Bragvin Andreseno Johannesi Klaebovi

