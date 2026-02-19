Norský expert o Klaebovi: Vždy je o krok přede všemi. A v čem se mu podobá Tuž?

Přibližuje jí třeba i to, jak uvažuje Nor Johannes Hösflot Klaebo, který si podmaňuje italské olympijské hry. Ve středu v týmovém sprintu oslavil už páté zlato a celkově má ve sbírce rekordních deset triumfů.
Osmatřicetiletý Andresen Klaeba dobře zná. Když na něj dojde řeč, hovoří poutavě, zasvěceně a nešetří superlativy.
„Že je skvělý, vidí všichni. Ale málo lidí si už uvědomuje, na jakou až vyloženě bláznivou úroveň se dostal,“ líčí pro iDNES.cz.
V jakých výšinách se tedy pohybuje?
V historii běžeckého lyžování ještě nikdo nezašel tak daleko. Všechno vyladil k naprosté dokonalosti, dostal se až na samou špičku toho, co dnes považujeme za možné.
Před loňským mistrovstvím světa strávil sám týdny a týdny, jedl stejné jídlo den co den, žádné změny. Nešlo sice o kdovíjaké potěšení, ale věděl, že funguje.