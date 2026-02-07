Nákaza se šíří, norovirus zasáhl i české soupeřky. Tým je v karanténě, NHL reaguje

Agresivní norovirus se dál šíří olympijskou vesnicí, nákaza se objevila už i u hokejistek ze Švýcarska. Celý tým spadl preventivně do izolace, v pátek večer se ani nezúčastnil slavnostního zahájení na San Siru. Přitom jen o pár hodin předtím hrál zápas proti Češkám.
Brankářka Saskia Maurer ze Švýcarska inkasuje v duelu s Českem.

Brankářka Saskia Maurer ze Švýcarska inkasuje v duelu s Českem. | foto: Reuters

Ivana Weyová slaví před českou střídačkou.
České hokejistky smutní po prohře se Švýcarkami.
Švýcarky slaví výhru nad Češkami.
Švýcarky slaví výhru nad Češkami.
27 fotografií

Z preventivních důvodů jsou Švýcarky v izolaci, jedné člence týmu totiž v pátek po utkání s Českem (4:3N) vyšel pozitivní test na norovirus.

Renomovaný zámořský portál The Athletic ale informuje, že nemocná hráčka do zápasu nenastoupila, do přímého kontaktu s českými hokejistkami tak přijít neměla.

Chyběla urputnost a srdce, řekla o zápase Kaltounková. Prohře přihlížel i prezident

„Nakažená členka kádru byla od svého příjezdu do vesnice 2. února ubytována v samostatném pokoji a od nástupu příznaků je izolována od týmu,“ stojí v prohlášení švýcarské hokejové federace.

Aktuálně už prý ale nevykazuje žádné příznaky nemoci, problémy by neměla mít ani žádná její spoluhráčka. I tak však není stoprocentně jasné, zdali Švýcarky nastoupí do duelu s Kanadou (sobota 21.10).

Švýcarky slaví výhru nad Češkami.

Celá situace až příliš připomíná covidové časy, kdy se nemoc rychle šířila a ovlivňovala sportovní události. Ve velkém i třeba olympiády v Tokiu (2021) nebo Pekingu (2022).

Jiný virus se vyskytl nyní v Miláně. Řadí se k těm agresivnějším, rychle se šířícím. Nejčastěji se projevuje zvracením, průjmy, křečemi v břiše, případně také bolestmi svalů nebo horečkami až zimnicemi.

Mezi finskými hokejistkami řádí norovirus. Zápas s Kanadou se musel odložit

Nejprve zasáhl tým finských hokejistek, které se potýkaly s příznaky od úterního večera a ve čtvrtek ráno měl kouč Tero Lehterä k dispozici jen deset hráček.

Proto Seveřanky nenastoupily do zápasu s Kanadou, který organizátoři přeložili na 12. února. A zámořský výběr dál čeká, zdali svůj první duel na turnaji odehraje v sobotu, nebo i ten organizátoři kvůli nemoci odloží.

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. Vlajkonošem Česka je hokejista David Pastrňák. (6. února 2026)

Do Milána už pomalu přijíždí i hráči ze zámoří, proto se o celé dění zajímá i NHL.

„Situaci monitorujeme, stejně jako Mezinárodní hokejová federace, se kterou jsme v pravidelném kontaktu,“ řekl zástupce komisaře NHL Bill Daly skrz The Athletic.

„V současnosti neplánujeme žádné mimořádné preventivní opatření. Naši hráči si jsou ale vědomi, jaké běžné kroky by měli učinit, aby minimalizovali riziko přenosu infekce,“ dodal.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
