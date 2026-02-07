Do úvodního biatlonového závodu her nastoupí nejprve muži, třetí a čtvrtý úsek pak pojedou ženy.
Mužská sestava nikoho nepřekvapila. Závod rozběhne Vítězslav Hornig, který předá štafetu Michalu Krčmářovi.
Při nominaci žen se vyčkávalo, nakolik budou bolavá záda Markéty Davidové v pořádku. Až v sobotu padl konečný verdikt, že společně s Terezou Voborníkovou bude v nominaci právě ona a hned v pozici finišmanky.
„Rychlé tréninky nevypadaly tak hrozně, jak jsem se předtím cítila, což je pozitivní,“ říkala Davidová. „Necítím se stejně jako dřív (před potížemi se zády), to je asi logické, ale děláme vše, aby záda byla stabilizovaná. Prostě musím zase začít tomu tělu věřit.“
Sportovní ředitel Ondřej Rybář vysvětloval: „Myslím, že klíčový byl páteční rychlý trénink. Čekali jsme, jak na něj Markétino tělo zareaguje. Dnes pak hlavně ladila střelbu. Jdeme den po dni. Markéta nám řekla, že závodit určitě chce. A od týmu podporu dostane.“
Jako náhradnice pro případ neočekávané události zůstane z ženského týmu připravena Jessica Jislová.
Při rozhodování o pozici finišmanky sehrála roli i skutečnost, že Tereza Voborníková vyslovila přání, že by mnohem raději jela třetí úsek.
„Finiš je tu takový zvláštní,“ říkal Rybář. „Po velbloudu nad střelnicí následuje sjezd z kopce. Bude potřeba delší skluz, což je situace, která Markétě nahrává spíš než Terce, protože ta je vzrůstem menší a je to u ní spíše o frekvenci.“
Smíšená štafeta byla v posledních letech nejúspěšnější disciplínou českých biatlonistů.
Loni na mistrovství světa v Lenzerheide vybojovalo kvarteto Jislová, Voborníková, Hornig, Krčmář senzační stříbro. A před dvěma týdny si na Světovém poháru v Novém Městě ve stejné sestavě dojeli pro bronz.
V dávnější minulosti oslavovali Češi v Kontiolahti 2015 ve složení Vítková, Soukalová, Šlesingr, Moravec titul světových šampiónů. Navíc během této památné éry dosáhli i na olympijské stříbro v Soči 2014 a světový bronz v Novém Městě 2013.
Také italská Anterselva už viděla českou radost v této disciplíně, při mistrovství světa 2020 tu doběhlo bronzové kvarteto Puskarčíková, Davidová, Moravec, Krčmář.
Tehdy, stejně jako loni v Lenzerheide a letos v Novém Městě, finišovali muži – a bojovné koncovky Michala Krčmáře doslova braly dech.
Tentokrát patří kvůli předepsané rotaci pohlaví ve smíšených štafetách poslední slovo ženám.
A tím pádem i Markétě Davidové.
Když v ní naposledy nastoupila v prosinci v pohárovém Östersundu, bylo to také na posledním úseku. Zasáhla napoprvé všech deset terčů a finišovala pátá.
„Až do téhle sezony jsem nikdy ve štafetě nefinišovala,“ připomněla. „Trochu jsem se toho v Östersundu bála, ale pak mi ta pozice docela vyhovovala. V ženské štafetě jsme tam skončily třetí a dobrá byla i smíšenka, kde jsem finišovala společně se čtvrtou Minkkinenovou, a to měl ještě předtím Víťa Hornig trochu trable na trati. Takže to nebyl žádný propadák.“
Horniga vybrali trenéři podobně jako v Östersundu na zahajovací úsek.
„Ukazuje poslední dobou stabilitu,“ podotkl Rybář. „Na prvním úseku vždycky chcete především udržet kontakt, odjíždět s těmi prvními a nedojíždět je po dobíjení z druhé skupinky. Tím nechci říct, že by Michal (Krčmář) dobíjel, ale stoprocentně je Víťa rychlejší střelec. Michal je ohromný bojovník a je mu jedno, jaký úsek jede.“
Češi si sice ve dvou povedených pohárových smíšených štafetách vyjeli startovní číslo 3 (podle pohárových bodů v této disciplíně), ale mezi největší favority se neřadí. Těmi budou štafety Francie, Norska, Švédska a Itálie, silným výběrem disponuje také Německo.
České kvarteto patří do zástupu čekatelů na chyby velmocí.
„Z posledních tří mix štafet jsme měli dvě medaile,“ vyzdvihl Hornig. „To je obrovská vzpruha pro celý tým. Ukazujeme, že je umíme. Musíme být připravení a jakmile někdo z těch nejsilnějších zaváhá, jsme tam.“