Na olympiádu nepojedou z NHL Jiříček či Klapka, Rulík bere Stránského a Kundrátka

Robert Rampa
Přímý přenos   10:50aktualizováno  12:03
Trenér české reprezentace Radim Rulík nominoval na únorové zimní olympijské hry v Miláně. Elitní útočníky Davida Pastrňáka a Martina Nečase, obránce Radka Gudase a Filipa Hronka nebo brankáře Lukáše Dostála nedoplní dva hráči z NHL - útočník Adam Klapka a obránce David Jiříček. Překvapením je účast třineckého obránce Tomáše Kundrátka.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

„Chtěli bychom navázat na Prahu, kde jsme si ověřili, co jsme schopni zahrát. V Miláně jen nebudeme mít tak velký faktor fanoušků, takže největší téma bude mentální nastavení, aby se hráči vyhecovali do sféry jako v Praze,“ řekl Rulík na začátek.

Na Hry bere tři brankáře, kteří plní roli jedniček svých týmů v NHL. Dostál v Anaheimu, Daniel Vladař v Calgary i Karel Vejmelka v Utahu navíc v minulých letech za národní tým na šampionátu chytali. Gólmanskou jedničku zatím trenéři neurčili, šance mají podobné.

Očekávat se ovšem dá, že Dostál má o něco lepší výchozí postavení jako ten, který Česku v roce 2024 vychytal zlato.

Nominace přinesla pár nečekaných rozhodnutí. V obraně si místo vybojoval Kundrátek, Jiří Ticháček nebo David Špaček na úkor Jiříčka, který v této sezoně odehrál už 18 zápasů za Minnesotu v NHL.

„Kundrátek nás přesvědčil v Praze. Je to profík, který se dovede připravit na těžký turnaj. Udělá maximum a my mu věříme, že bude prospěšný,“ vysvětlil Rulík. „U Jiříčka jsme potřebovali, aby hrál pravidelně v NHL, ale za poslední týdny nastoupil jen do pár zápasů. Neměli jsme šanci si ho vyzkoušet na mistrovství světa, klub nám ho neuvolnil. Je to kvalitní hokejista a je připravený zaskočit za zraněné, ale abychom ho vzali bez vyzkoušení, na to jsme potřebovali vytížení v NHL.“

Připravujeme podrobnosti

Nominace hokejistů na OH

Brankáři: Lukáš Dostál (Anaheim), Karel Vejmelka (Utah), Daniel Vladař (Calgary)

Obránci: Radko Gudas (Anaheim), Filip Hronek (Vancouver), Michal Kempný (Brynäs), Tomáš Kundrátek (Třinec), Jan Rutta (Ženeva), Radim Šimek (Liberec), David Špaček (Iowa), Jiří Ticháček (Kärpät)

Útočníci: Roman Červenka, Lukáš Sedlák (oba Pardubice), Radek Faksa (Dallas), Pavel Zacha, David Pastrňák (oba Boston), Ondřej Palát (New Jersey), Jakub Flek (Brno), Tomáš Hertl (Vegas), David Kämpf (Vancouver), Ondřej Kaše (Litvínov), Dominik Kubalík (Zug), Matěj Stránský (Davos), David Tomášek (Färjestad), Martin Nečas (Colorado)

Radim Rulík udílí pokyny hráčům na tréninku české hokejové reprezentace v Liberci.
David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš Sedlák
Lukáš Dostál na úterním tréninku české reprezentace.
Vysmátý Radko Gudas na úterním tréninku české reprezentace.
8 fotografií
Vstoupit do diskuse (64 příspěvků)

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

title=Tipsport - partner programu
Muchová vs. TomljanovićováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 6. 1. 2026:Muchová vs. Tomljanovićová //www.idnes.cz/sport
Živě4:6, 6:1, 6:6
  • 1.24
  • -
  • 3.85
Hunterová, De Minaur vs. Škoch, SvrčinaTenis - Skupina D - 6. 1. 2026:Hunterová, De Minaur vs. Škoch, Svrčina //www.idnes.cz/sport
Živě6:2, 1:0
  • 1.90
  • -
  • 1.90
Bouzková vs. BadosaováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 6. 1. 2026:Bouzková vs. Badosaová //www.idnes.cz/sport
6. 1. 12:15
  • 2.00
  • -
  • 1.86
Slavia vs. BasilejFotbal - - 6. 1. 2026:Slavia vs. Basilej //www.idnes.cz/sport
6. 1. 15:00
  • 1.90
  • 3.74
  • 3.44
Pisa vs. ComoFotbal - 19. kolo - 6. 1. 2026:Pisa vs. Como //www.idnes.cz/sport
6. 1. 15:00
  • 5.30
  • 3.63
  • 1.76
Litvínov vs. KladnoHokej - 39. kolo - 6. 1. 2026:Litvínov vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
6. 1. 17:30
  • 2.30
  • 4.20
  • 2.59
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

Kanada nominovala. Na olympiádu míří junior Celebrini i Marchand, chybí Bedard

Kanaďan Macklin Celebrini se snaží proniknout obranou Francie

V nominaci kanadských hokejistů na olympijské hry je i devatenáctiletý útočník Macklin Celebrini ze San Jose, kterému momentálně patří třetí místo v kanadském bodování NHL. V mužstvu je 19 hráčů,...

Američané berou do Milána čtyři loňské mistry světa včetně hrdiny Thompsona

Švéd Marcus Johansson (vlevo) a Tage Thompson ze Spojených států se u mantinelu...

Čtyři mistři světa z loňského šampionátu ve Stockholmu a v Herningu se dostali do pětadvacetičlenné olympijské nominace hokejistů Spojených států amerických. Na prvním americkém triumfu na velké...

Švédové mají v olympijském hokejovém týmu i tři pamětníky stříbra ze Soči

Švýcarský útočník Enzo Corvi je zastaven švédským bekem Oliverem...

V nominaci švédských hokejistů na únorový olympijský turnaj v Miláně je trojice stříbrných medailistů ze Soči před 12 lety. Vedle útočníka Gabriela Landeskoga z Colorada, který figuroval mezi první...

Finové mají ve výběru jen jednoho hráče mimo NHL, obhájce zlata Lehtonena

Mikko Lehtonen se rozhlíží kolem sebe v obranném pásmu.

Obránce Mikko Lehtonen z Curychu se dostal jako jediný obhájce zlata z Pekingu z roku 2022 do nominace finských hokejistů na únorové olympijské hry v Miláně. Jedenatřicetiletý mistr světa z let 2019...

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

2. ledna 2026  16:51,  aktualizováno  6. 1. 11:44

Švédové mají v olympijském hokejovém týmu i tři pamětníky stříbra ze Soči

Švýcarský útočník Enzo Corvi je zastaven švédským bekem Oliverem...

V nominaci švédských hokejistů na únorový olympijský turnaj v Miláně je trojice stříbrných medailistů ze Soči před 12 lety. Vedle útočníka Gabriela Landeskoga z Colorada, který figuroval mezi první...

2. ledna 2026  17:59

Finové mají ve výběru jen jednoho hráče mimo NHL, obhájce zlata Lehtonena

Mikko Lehtonen se rozhlíží kolem sebe v obranném pásmu.

Obránce Mikko Lehtonen z Curychu se dostal jako jediný obhájce zlata z Pekingu z roku 2022 do nominace finských hokejistů na únorové olympijské hry v Miláně. Jedenatřicetiletý mistr světa z let 2019...

2. ledna 2026  16:58

Američané berou do Milána čtyři loňské mistry světa včetně hrdiny Thompsona

Švéd Marcus Johansson (vlevo) a Tage Thompson ze Spojených států se u mantinelu...

Čtyři mistři světa z loňského šampionátu ve Stockholmu a v Herningu se dostali do pětadvacetičlenné olympijské nominace hokejistů Spojených států amerických. Na prvním americkém triumfu na velké...

2. ledna 2026  15:44

Kanada nominovala. Na olympiádu míří junior Celebrini i Marchand, chybí Bedard

Kanaďan Macklin Celebrini se snaží proniknout obranou Francie

V nominaci kanadských hokejistů na olympijské hry je i devatenáctiletý útočník Macklin Celebrini ze San Jose, kterému momentálně patří třetí místo v kanadském bodování NHL. V mužstvu je 19 hráčů,...

31. prosince 2025  19:16

Brzy bude jasno. Hokejový svaz prozradil, kdy zveřejní olympijské nominace

David Pastrňák, Martin Nečas a Lukáš Sedlák slaví vedení nad Spojenými státy.

Za dva týdny – v úterý 6. ledna – zveřejní Český svaz ledního hokeje nominace na olympijský turnaj v Miláně. Společná tisková konference pro trenéry mužů i žen se uskuteční v Hotelu Stages od 11.00....

23. prosince 2025  13:26

Tuny sněhu, poctivý servisman a bronzový jásot. Jak si Charvátová Křížová splnila sen

Premium
Olga Charvátová (vpravo) s bronzovou medailí na zimních olympijských hrách v...

Psal se rok 1984. Olympijský oheň v Sarajevu dohasínal. Čechoslováci měli po závodech, vybojovali celkem šest kovů, a tak se slavilo. Něčím se přiťuklo, zpívalo se a během veselí si reprezentanti...

23. prosince 2025

Druhá vlna olympijských nadějí. Maděrová, Zabystřan, Zdráhalová a jejich cesta

Premium
Zuzana Maděrová dojíždí v cíli paralelního slalomu v Davosu

Už se zdálo, že proťala fotobuňku finálového duelu první, ale cílová fotografie byla jiného názoru. Centimetry rozhodly o tom, že snowboardistka Zuzana Maděrová skončila v paralelním slalomu...

22. prosince 2025

Ruská biatlonová ofenziva, přes soud na olympiádu. Přetáhli k sobě i Fourcada?

Premium
Čtyřnásobný olympijský šampion v biatlonu Alexandr Tichonov (vpravo) a Děda Mráz

Od našeho zpravodaje v Rakousku S jídlem roste chuť. Rusko mocně povzbudil poslední úspěch u Mezinárodní sportovní arbitráže CAS, která nařídila umožnit start na olympiádě v Itálii neutrálním ruským lyžařům - a to i přesto, že...

16. prosince 2025

Hala v Miláně? Nevím, jak si to představují, řekl Rulík k táhlé stavbě. Je ale optimista

Radim Rulík na tréninku české hokejové reprezentace v Liberci.

Za mořem vyvolává rozpaky i starosti, zvlášť když má Santa Giulia Arena v Miláně už za 53 dní hostit první hokejové klání na únorové zimní olympiádě. Kouč české reprezentace Radim Rulík taky neskrývá...

14. prosince 2025  8:21

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Brignoneová stihne OH, sjezdařka navíc při zahájení ponese italskou vlajku

Federica Brignoneová na trati obřího slalomu v rámci italského šampionátu těsně...

Sjezdařka Federica Brignoneová doléčila zlomeninu nohy a bude startovat na únorových olympijských hrách. Vítězka Světového poháru při zahájení v Cortině d’Ampezzo navíc ponese italskou vlajku.

12. prosince 2025  14:13

Mladí Rusové s vlajkou i hymnou. MOV doporučil svazům, aby zrušil omezení

Kirsty Coventryová promlouvá při slavnostním ceremoniálu.

Mezinárodní olympijský výbor vyzval sportovní svazy, aby ruským mládežnickým týmům a sportovcům umožnily znovu soutěžit bez omezení, tedy s vlajkou a hymnou. Novou strategii, která je velkým krokem k...

11. prosince 2025  18:09,  aktualizováno  18:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.