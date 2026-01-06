Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
„Chtěli bychom navázat na Prahu, kde jsme si ověřili, co jsme schopni zahrát. V Miláně jen nebudeme mít tak velký faktor fanoušků, takže největší téma bude mentální nastavení, aby se hráči vyhecovali do sféry jako v Praze,“ řekl Rulík na začátek.
Na Hry bere tři brankáře, kteří plní roli jedniček svých týmů v NHL. Dostál v Anaheimu, Daniel Vladař v Calgary i Karel Vejmelka v Utahu navíc v minulých letech za národní tým na šampionátu chytali. Gólmanskou jedničku zatím trenéři neurčili, šance mají podobné.
Očekávat se ovšem dá, že Dostál má o něco lepší výchozí postavení jako ten, který Česku v roce 2024 vychytal zlato.
Nominace přinesla pár nečekaných rozhodnutí. V obraně si místo vybojoval Kundrátek, Jiří Ticháček nebo David Špaček na úkor Jiříčka, který v této sezoně odehrál už 18 zápasů za Minnesotu v NHL.
„Kundrátek nás přesvědčil v Praze. Je to profík, který se dovede připravit na těžký turnaj. Udělá maximum a my mu věříme, že bude prospěšný,“ vysvětlil Rulík. „U Jiříčka jsme potřebovali, aby hrál pravidelně v NHL, ale za poslední týdny nastoupil jen do pár zápasů. Neměli jsme šanci si ho vyzkoušet na mistrovství světa, klub nám ho neuvolnil. Je to kvalitní hokejista a je připravený zaskočit za zraněné, ale abychom ho vzali bez vyzkoušení, na to jsme potřebovali vytížení v NHL.“
Nominace hokejistů na OH
Brankáři: Lukáš Dostál (Anaheim), Karel Vejmelka (Utah), Daniel Vladař (Calgary)
Obránci: Radko Gudas (Anaheim), Filip Hronek (Vancouver), Michal Kempný (Brynäs), Tomáš Kundrátek (Třinec), Jan Rutta (Ženeva), Radim Šimek (Liberec), David Špaček (Iowa), Jiří Ticháček (Kärpät)
Útočníci: Roman Červenka, Lukáš Sedlák (oba Pardubice), Radek Faksa (Dallas), Pavel Zacha, David Pastrňák (oba Boston), Ondřej Palát (New Jersey), Jakub Flek (Brno), Tomáš Hertl (Vegas), David Kämpf (Vancouver), Ondřej Kaše (Litvínov), Dominik Kubalík (Zug), Matěj Stránský (Davos), David Tomášek (Färjestad), Martin Nečas (Colorado)