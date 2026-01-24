Kladenský obránce Pietroniro je v nominaci italských hokejistů na ZOH

  22:30
Obránce Phil Pietroniro z extraligového Kladna figuruje v nominaci hokejistů domácí Itálie na únorové olympijské hry v Miláně. Jednatřicetiletý rodák z Montrealu, který nastupuje za Rytíře druhou sezonu, už reprezentoval v elitní kategorii mistrovství světa v letech 2021 v Rize a 2022 v Helsinkách a také na posledních třech šampionátech skupiny A divize I.

Phil Pietroniro překvapil Kanaďany a poslal Itálii do vedení. | foto: AP

Itálii vede druhou sezonu finský kouč Jukka Jalonen, který s Finskem v roce 2022 dosáhl historického triumfu na olympiádě v Pekingu a také jej dovedl ke zlatu na mistrovstvích světa 2011, 2019 a 2022. Už v původní šestici nominovaných v polovině června měl brankáře Damiana Claru, obránce Thomase Larkina, Lucu Zanattu a útočníky Diega Kostnera, Daniela Mantenuta a Tommyho Purdellera.

Claru draftoval v roce 2023 ve 2. kole na 60. místě Anaheim, s kterým předloni uzavřel tříletý nováčkovský kontrakt. V této sezoně hostuje ve švédském Brynäs. Rodáka z Londýna Larkina si vybral v roce 2009 v 5. kole Columbus a útočníka Blue Jackets Matthewa Bradleyho o šest let později také v 5. kole Montreal. NHL ale neokusili.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Vedle Pietronira jsou rodáky z Kanady také obránci Dylan Di Perna, Gregory Di Tomaso, Jason Seed a útočníci Bradley, Cristiano DiGiacinto a Daniel Mantenuto. Forvardi Dustin Gazley a Nick Saracino se narodili ve Spojených státech amerických a Mikael Frycklund ve Švédsku. Bradley a DiGiacinto reprezentují Itálii až od této sezony.

Kostner a bek Alex Trivellato se představili čtyřikrát v elitní kategorii MS, Larkin a Frigo a zadák Daniel Glira třikrát. Po dvou účastech mají vedle Pietronira Zanatta, gólman Davide Fadani a útočníci Giovanni Morini a Alexander Petan a po jedné Di Perna a Mantenuto. Brankář Gianluca Vallini byl v kádrech mezi elitou dvakrát, ale do zápasu nezasáhl.

Italové se na olympiádě představí poprvé od roku 2006, kdy startovali také jako pořádající země v Turíně. Mezi elitou na mistrovství světa byli naposledy v roce 2022 a vrátí se tam letos v Curychu a Fribourgu, kam se kvalifikovali díky loňskému druhému místu ve skupině A divize I v rumunském Sfantu Gheorghe.

Do turnaje vstoupí ve středu 11. února proti Švédsku, o dva dny později je čeká v základní skupině B Slovensko a v sobotu 14. února se utkají s Finskem.

Nominace hokejistů Itálie na olympijské hry v Miláně (11.-22. února):

Brankáři: Gianluca Vallini (Bolzano/ICEHL), Damian Clara (Brynäs/Švéd.), Davide Fadani (Kloten/Švýc.),

Obránci: Gregory Di Tomaso, Daniel Glira, Luca Zanatta (všichni Pustertal/ICEHL), Dylan Di Perna, Jason Seed (oba Bolzano/ICEHL), Thomas Larkin, Alex Trivellato (oba Schwenningen/Něm.), Phil Pietroniro (Kladno/ČR),

Útočníci: Matthew Bradley, Cristiano DiGiacinto, Luca Frigo, Dustin Gazley, Daniel Mantenuto (všichni Bolzano/ICEHL), Mikael Frycklund, Tommy Purdeller, Nick Saracino (všichni Pustertal/ICEHL), Tommaso De Luca, Diego Kostner (oba Ambri-Piotta/Švýc.), Giovanni Morini, Marco Zanetti (oba Lugano/Švýc), Alexander Petan (Olimpija Lublaň/ICEHL), Alessandro Segafredo (Grasshopper Curych/Švýc.).

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

