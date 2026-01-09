V lotyšské nominaci na ZOH je osm hokejistů z české extraligy a šest z NHL

Hned osm hráčů z české extraligy nechybí v hokejové nominaci Lotyšska na olympijské hry v Miláně. Mezi 25 jmény, která oznámil trenér Harijs Vitolinš, je také šest zástupců NHL v čele s obráncem Floridy Uvisem Balinskisem, který v předchozí sezoně zvedl v barvách Panthers nad hlavu Stanley Cup.

Lotyšský útočník Haralds Egle se raduje z gólu proti Slovensku. | foto: AP

Devětadvacetiletý Balinskis je jedním z 13 hráčů, kteří už pod pěti kruhy startovali. Kromě něj působí v elitní zámořské soutěži také brankáři Elvis Merzlikins s Artursem Šilovsem a útočníci Rodrigo Abols, Zemgus Girgensons a Teodors Blugers.

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Větší zastoupení než NHL má v aktuální lotyšské nominaci pouze česká nejvyšší soutěž. Karlovy Vary dodaly trojici Roberts Mamčičs, Janis Jaks a Haralds Egle, v extralize hrají rovněž Ralfs Freibergs, Kristaps Zile, Kristians Rubins, Renars Krastenbergs a Martinš Dzierkals. Většina z nich startovala i na květnovém mistrovství světa ve Stockholmu a Herningu, kde Lotyši obsadili desáté místo.

Nominace hokejistů Lotyšska na ZOH 2026:

Brankáři: Elvis Merzlikins (Columbus/NHL), Arturs Šilovs (Pittsburgh/NHL), Kristers Gudlevskis (Bremerhaven/Něm.),

Obránci: Oskars Cibulskis (Herning/Dán.), Alberts Šmits (Jukurit/Fin.), Uvis Balinskis (Florida/NHL), Ralfs Freibergs (Vítkovice), Kristaps Zile (Liberec), Kristians Rubins (Plzeň), Roberts Mamčičs, Janis Jaks,

Útočníci: Haralds Egle (všichni Karlovy Vary), Renars Krastenbergs (Olomouc), Dans Ločmelis (Providence/AHL), Kaspars Daugavinš (Kassel/Něm.), Martinš Dzierkals (Sparta Praha), Rodrigo Abols (Philadelphia/NHL), Rudolfs Balcers (Curych/Švýc.), Zemgus Girgensons (Tampa/NHL), Eduards Tralmaks (Grand/Rapids/AHL), Teodors Blugers (Vancouver/NHL), Roberts Bukarts (Vorarlberg/Rak.), Oskars Batna (Lahti/Fin.).

