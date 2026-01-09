Devětadvacetiletý Balinskis je jedním z 13 hráčů, kteří už pod pěti kruhy startovali. Kromě něj působí v elitní zámořské soutěži také brankáři Elvis Merzlikins s Artursem Šilovsem a útočníci Rodrigo Abols, Zemgus Girgensons a Teodors Blugers.
Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami
Větší zastoupení než NHL má v aktuální lotyšské nominaci pouze česká nejvyšší soutěž. Karlovy Vary dodaly trojici Roberts Mamčičs, Janis Jaks a Haralds Egle, v extralize hrají rovněž Ralfs Freibergs, Kristaps Zile, Kristians Rubins, Renars Krastenbergs a Martinš Dzierkals. Většina z nich startovala i na květnovém mistrovství světa ve Stockholmu a Herningu, kde Lotyši obsadili desáté místo.
Nominace hokejistů Lotyšska na ZOH 2026:
Brankáři: Elvis Merzlikins (Columbus/NHL), Arturs Šilovs (Pittsburgh/NHL), Kristers Gudlevskis (Bremerhaven/Něm.),
Obránci: Oskars Cibulskis (Herning/Dán.), Alberts Šmits (Jukurit/Fin.), Uvis Balinskis (Florida/NHL), Ralfs Freibergs (Vítkovice), Kristaps Zile (Liberec), Kristians Rubins (Plzeň), Roberts Mamčičs, Janis Jaks,
Útočníci: Haralds Egle (všichni Karlovy Vary), Renars Krastenbergs (Olomouc), Dans Ločmelis (Providence/AHL), Kaspars Daugavinš (Kassel/Něm.), Martinš Dzierkals (Sparta Praha), Rodrigo Abols (Philadelphia/NHL), Rudolfs Balcers (Curych/Švýc.), Zemgus Girgensons (Tampa/NHL), Eduards Tralmaks (Grand/Rapids/AHL), Teodors Blugers (Vancouver/NHL), Roberts Bukarts (Vorarlberg/Rak.), Oskars Batna (Lahti/Fin.).