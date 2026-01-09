Kvarteto stabilních hráčů v NHL - brankář Frederik Andersen z Caroliny a útočníci Oliver Björkstrand z Tampa Bay, Nikolaj Ehlers z Winnipegu a Lars Eller z Ottawy - se objevilo už v první šestici nominovaných v polovině června. Spolu s nimi měli jistotu i útočník Jonas Roendbjerg a čtyřiatřicetiletý bek Jesper Jensen Aabo z Klagenfurtu, dánský kapitán z posledních akcí. Roendbjerg má z minulých sezon 76 utkání v NHL za Vegas, ale v tomto ročníku hraje za Henderson v AHL.
Mezi 19 nově zařazenými hráči je i gólman Mads Soegaard, jenž chytá na farmě Ottawy v Belleville. V NHL v dresu Seantors se v předchozích ročních představil v 29 duelech. Dvacetiletý útočník Oscar Fisker Moelgaard v této sezoně debutoval v NHL v barvách Seattlu a ve dvou duelech zaznamenal jednu asistenci, jinak hraje v záložním týmu Coachella Valley.
Šestatřicetiletý Eller v roce 2018 získal Stanleyův pohár s Washingtonem, což se mu povedlo jako dosud jedinému Dánovi. Do NHL nahlédli v minulosti z výběru pro Milán také bek Oliver Lauridsen a útočníci Joachim Blichfeld, Nicklas Jensen, Patrick Russell a Alexander True.
Loni na úspěšném šampionátu v Herningu a ve Stockholmu nebyli jen brankáři Andersen se Soegaardem a útočníci Björkstrand, Eller a Frederik Storm z Kolína nad Rýnem. Čtrnáctka hráčů včetně Olesena se představila na minulé olympiádě v Pekingu, kde Dánové při svém debutu skončili sedmí. Poprvé pod pěti kruhy budou hrát Andersen se Soegaardem, bek Anders Koch a forvardi Björkstrand, Blichfeld, Ehlers, Eller, Moelgaard, Roendbjerg, True a Christian Wejse.
Dánové vstoupí do turnaje ve čtvrtek 12. února proti Německu. O dva dny později je čekají v základní skupině C Spojené státy americké a v neděli 15. února změří síly s Lotyšskem.
Nominace hokejistů Dánska
na olympijské hry v Miláně (11.-22. února):
Brankáři: Frederik Andersen (Carolina/NHL), Frederik Dichow Nissen (HV 71/Švéd.), Mads Soegaard (Belleville/AHL),
Obránci: Phillip Bruggisser, Nicholas B. Jensen (oba Bremerhaven/Něm.), Jesper Jensen Aabo (Klagenfurt/ICEHL), Anders Koch (Štýrský Hradec/ICEHL), Matias Lassen (Iserlohn/Něm.), Markus Lauridsen (Pustertal/ICEHL Mohanem/Něm.), Oliver Lauridsen (TPS Turku/Fin.),
Útočníci: Mathias Bau Hansen, Morten Poulsen (oba Herning), Patrick Russell, Frederik Storm (oba Kolín nad Rýnem/Něm.), Mikkel Aagaard (Skelleftea AIK/Švéd.), Oliver Björkstrand (Tampa Bay/NHL), Joachim Blichfeld (Tappara Tampere/Fin.), Nikolaj Ehlers (Carolina/NHL), Lars Eller (Ottawa/NHL), Nicklas Jensen (Rapperswil-Jona/Švýc.), Oscar Fisker Moelgaard (Coachella Valley/AHL), Nick Olesen (České Budějovice/ČR), Jonas Roendbjerg (Henderson/AHL), Alexander True (Jyväskylä/Fin.), Christian Wejse (Bremerhaven/Něm.).