MacLeodová věří ozkoušeným. Olympijský tým hokejistek se podobá mistrovskému

  11:33
Kanadská trenérka ženské hokejové reprezentace Carla MacLeodová se v nominaci na olympijské hry v Miláně rozhodla vsadit na hráčky, které se představily na loňském mistrovství světa v Českých Budějovicích, kde Češky prohrály zápas o bronz a obsadily čtvrté místo. Z třiadvacetičlenného kádru jich na vrcholné akci minulé sezony startovalo jednadvacet.

Klára Peslarová pod ledovou sprškou v semifinále s USA. | foto: AP

V týmu zároveň podle očekávání figuruje všech osm hokejistek působících v elitní zámořské soutěži PWHL. Třináct hráček ze zveřejněného výběru startovalo na předchozí olympiádě v Pekingu, kde český celek prohrál ve čtvrtfinále s USA.

V nominaci tak nechybí brankářská jednička Klára Peslarová, kapitánka Aneta Tejralová, jednička loňského draftu PWHL Kristýna Kaltounková nebo dlouholeté opory Dominika Lásková, Denisa Křížová, Kateřina Mrázová a Tereza Vanišová. Oproti MS v Českých Budějovicích jsou v týmu nově jen brankářka Julie Pejšová a útočnice Linda Vocetková.

Připravujeme podrobnosti...

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

