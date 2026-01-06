MacLeodová věří ozkoušeným. Olympijský tým hokejistek se podobá mistrovskému

V týmu zároveň podle očekávání figuruje všech osm hokejistek působících v elitní zámořské soutěži PWHL. Třináct hráček ze zveřejněného výběru startovalo na předchozí olympiádě v Pekingu, kde český celek prohrál ve čtvrtfinále s USA.
V nominaci tak nechybí brankářská jednička Klára Peslarová, kapitánka Aneta Tejralová, jednička loňského draftu PWHL Kristýna Kaltounková nebo dlouholeté opory Dominika Lásková, Denisa Křížová, Kateřina Mrázová a Tereza Vanišová. Oproti MS v Českých Budějovicích jsou v týmu nově jen brankářka Julie Pejšová a útočnice Linda Vocetková.
