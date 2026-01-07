Pevná víra ve zlaté hochy. Rulík nominoval do Milána s myšlenkami na Prahu

Robert Rampa
  9:34
S některými jmény možná chvíli žongloval. Jo, ne, jo, ne... Z konečné nominace Radima Rulíka, který vybral pětadvacet hokejistů pro olympijské hry, ale ve výsledku cítíte především jistotu. Konzervativní přístup, sázku na hráče, které si trenéři v minulých letech ozkoušeli a kterým jednoznačně důvěřuje.

Čeští hokejisté bojují o postup do finále mistrovství světa proti Švédsku. Uprostřed trenér Radim Rulík. (25. května 2024) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

„Na mistrovství v Praze ukázali charakter a mentální odolnost. Věříme, že i s tímto složením dokážeme vytvořit správnou chemii – aby tým byl opravdu týmem,“ prohlásil Rulík.

V Kanadě nechápou, proč nejede generační talent Connor Bedard, ve Spojených státech divoce spekulují, proč vynechali nejproduktivnějšího Američana v NHL Jasona Robertsona nebo elitního beka Adama Foxe.

Český národní tým v úterý žádný zvlášť zásadní kontroverzní moment nepřipravil.

I proto, že Rulík většinu svých rozhodnutí zvládl věcně vysvětlit.

Dvoumetrový útočník Adam Klapka sice napevno hraje za Calgary Flames a se svými tělesnými dispozicemi by jistě působil jako odstrašující případ pro dotěrné soupeře, ale kouč neviděl jiné využití.

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

„Kdyby hrál oslabení, bez diskuse je v nominaci,“ řekl Rulík.

Podobně zvláštně může působit vynechání Davida Jiříčka, vedle Filipa Hronka a Radka Gudase jediného českého obránce, který aktuálně naskakuje v NHL. Místo něj dostávají přednost přímý konkurent z Minnesoty David Špaček, ačkoliv hraje pouze na farmě, Jiří Ticháček, který ještě minulou sezonu nastupoval za Kladno a teď působí ve finské lize, a především třinecký Tomáš Kundrátek, jenž se v reprezentaci naposledy ukázal na minulém mistrovství světa.

Rulík se rozhodl vsadit na zlatou partu z Prahy. Špaček před dvěma lety uhranul, Kundrátek ve finále přihrával na vítězný gól Pastrňákovi. A Ticháček zase přesvědčil naposledy na šampionátu v Dánsku.

Jiříčka trenéři nemohli otestovat. I z toho důvodu, že vedení Minnesota Wild odmítlo vytáhlého obránce uvolnit a raději si ho nechalo pro play off AHL.

Problém je, že Jiříček se zatím do NHL neprosadil naplno, prostor mu ubírá velká konkurence a občas kaskadérské kousky s pukem. „Je to kvalitní hokejista a je připravený zaskočit za zraněné, ale abychom ho vzali bez vyzkoušení, potřebovali jsme stálé vytížení v NHL,“ vysvětlil Rulík. „Kundrátek je profík, co se dovede připravit na těžký turnaj. Udělá maximum a my mu věříme, že bude prospěšný.“

David Pastrňák se usmívá během tréninku české reprezentace.

Mimochodem, vybavíte si nominaci do Prahy?

Rulík zaskočil všechny, když domů poslal borce z NHL, namátkou Tomáše Noska, který později vyhrál s Floridou Stanley Cup, nebo Filipa Zadinu. Jistě mu později pomohlo, že z NHL přijely všechny hvězdy, které mohly. Pastrňák, Nečas, Kämpf...

Na olympiádu nepojedou z NHL Jiříček či Klapka, Rulík bere Stránského a Kundrátka

Důležité je, že Rulík už tolikrát dokázal, že všechny jeho kroky dávají nějaký smysl. A pokud jako kouč získal zlato se seniorskou reprezentací, před pár lety stříbro s dvacítkou, taky extraligový titul a kdysi dávno coby asistent dvě zlata s juniory, možná si vydobyl právo, aby hokejová veřejnost jeho kroky nezatracovala.

„Každý trenér by nominaci sestavil jinak. Mnoho trenérů sedí i mezi vámi novináři a ještě víc trenérů se dívá,“ říkal trochu odlehčeně Rulík. „Ale tenhle kádr má naši důvěru, jde o naše rozhodnutí. Je to naše práce a baví nás.“

Navíc se většina debat vede o hráčích, kteří sice budou podstatnou součástí týmu, ale největší odpovědnost stejně ponesou nejzvučnější jména.

Prezident hokejového svazu Alois Hadamczik v hovoru s trenérem Radimem Rulíkem před nominační tiskovou konferencí.

A z nich všichni jedou.

Centři Tomáš Hertl, Pavel Zacha, Radek Faksa i David Kämpf se můžou chlubit víc než padesátiprocentní úspěšností na buly. Hertl s Faksou dokonce 57 procenty.

Martin Nečas prožívá průlomovou sezonu v Coloradu po boku Kanaďana Nathana MacKinnona. Pastrňák v oslabeném Bostonu dál spolehlivě kupí góly a přihrávky. Hronek za Canucks hraje i přes půl hodiny za zápas a Dostál s Vladařem a Vejmelkou chytají jako jasné jedničky svých týmů.

Právě na nich bude ležet největší tíha.

Vstoupit do diskuse

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

title=Tipsport - partner programu
Olomouc vs. BytomFotbal - - 7. 1. 2026:Olomouc vs. Bytom //www.idnes.cz/sport
7. 1. 14:00
  • 1.56
  • 3.94
  • 4.57
K. Vary vs. TřinecHokej - 39. kolo - 7. 1. 2026:K. Vary vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
7. 1. 17:00
  • 1.83
  • 4.41
  • 3.48
Chomutov vs. SlaviaHokej - 38. kolo - 7. 1. 2026:Chomutov vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
7. 1. 17:00
  • 2.51
  • 4.10
  • 2.30
Frýdek-M. vs. KolínHokej - 38. kolo - 7. 1. 2026:Frýdek-M. vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
7. 1. 17:00
  • 2.51
  • 4.11
  • 2.30
Zlín vs. TřebíčHokej - 38. kolo - 7. 1. 2026:Zlín vs. Třebíč //www.idnes.cz/sport
7. 1. 17:30
  • 2.00
  • 4.20
  • 2.96
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Na olympiádu nepojedou z NHL Jiříček či Klapka, Rulík bere Stránského a Kundrátka

Trenér národního týmu Radim Rulík hovoří na tiskové konferenci k nominaci na...

Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na únorové zimní olympijské hry v Miláně. Elitní útočníky Davida Pastrňáka a Martina Nečase, obránce Radka Gudase a Filipa Hronka nebo...

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Ledecká a Adamczyková?

Ester Ledecká po úspěšném semifinále snowboardového paralelního slalomu na...

Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 v Itálii vzbuzují v srdcích českých fanoušků medailová očekávání. V Livignu totiž půjdou do akce i dvě ženská esa. Ester Ledecká a Eva Adamczyková. Kdy se na...

7. ledna 2026

Pevná víra ve zlaté hochy. Rulík nominoval do Milána s myšlenkami na Prahu

Čeští hokejisté bojují o postup do finále mistrovství světa proti Švédsku....

S některými jmény možná chvíli žongloval. Jo, ne, jo, ne... Z konečné nominace Radima Rulíka, který vybral pětadvacet hokejistů pro olympijské hry, ale ve výsledku cítíte především jistotu....

7. ledna 2026  9:34

Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi

Český curler Lukáš Klíma.

Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině proběhne od 11. do 21. února 2026. Ženy budou zápolit od 12. do 22. února. Jaká je sestava českého týmu, s kým si...

7. ledna 2026  9:22

Dojatý Kaše: Olympiáda je zadostiučinění, že jsem se po otřesech na hokej nevykašlal

Litvínovský tahoun Ondřej Kaše slaví výhru nad Kladnem.

Nejdřív nominace na olympijské hry, pak návrat do sestavy Litvínova, hned gól, asistence a extraligová výhra 4:1 v bitvě ohrožených nad Kladnem. Hokejový útočník Ondřej Kaše v úterý zjihl: „Strašně...

7. ledna 2026  7:29

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

6. ledna 2026  23:41

Rulík o nominaci: Chceme navázat na Prahu. Brankáři začínají na stejné čáře

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Ačkoliv neměl takový výběr hokejistů z NHL jako třeba Kanaďané, Američané nebo Švédové, i tak má za sebou nelehký úkol. Kouč Radim Rulík skládal tým, který má čelit zmíněným favoritům a ideálně je i...

6. ledna 2026

MacLeodová věří ozkoušeným. Olympijský tým hokejistek se podobá mistrovskému

Klára Peslarová pod ledovou sprškou v semifinále s USA.

Kanadská trenérka ženské hokejové reprezentace Carla MacLeodová se v nominaci na olympijské hry v Miláně rozhodla vsadit na hráčky, které se představily na loňském mistrovství světa v Českých...

6. ledna 2026  11:33,  aktualizováno  13:21

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

6. ledna 2026  12:49

Na olympiádu nepojedou z NHL Jiříček či Klapka, Rulík bere Stránského a Kundrátka

Trenér národního týmu Radim Rulík hovoří na tiskové konferenci k nominaci na...

Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na únorové zimní olympijské hry v Miláně. Elitní útočníky Davida Pastrňáka a Martina Nečase, obránce Radka Gudase a Filipa Hronka nebo...

6. ledna 2026  10:50,  aktualizováno  12:24

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

6. ledna 2026  11:35

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

5. ledna 2026  2:13

Švédové mají v olympijském hokejovém týmu i tři pamětníky stříbra ze Soči

Švýcarský útočník Enzo Corvi je zastaven švédským bekem Oliverem...

V nominaci švédských hokejistů na únorový olympijský turnaj v Miláně je trojice stříbrných medailistů ze Soči před 12 lety. Vedle útočníka Gabriela Landeskoga z Colorada, který figuroval mezi první...

2. ledna 2026  17:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.