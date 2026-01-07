„Na mistrovství v Praze ukázali charakter a mentální odolnost. Věříme, že i s tímto složením dokážeme vytvořit správnou chemii – aby tým byl opravdu týmem,“ prohlásil Rulík.
V Kanadě nechápou, proč nejede generační talent Connor Bedard, ve Spojených státech divoce spekulují, proč vynechali nejproduktivnějšího Američana v NHL Jasona Robertsona nebo elitního beka Adama Foxe.
Český národní tým v úterý žádný zvlášť zásadní kontroverzní moment nepřipravil.
I proto, že Rulík většinu svých rozhodnutí zvládl věcně vysvětlit.
Dvoumetrový útočník Adam Klapka sice napevno hraje za Calgary Flames a se svými tělesnými dispozicemi by jistě působil jako odstrašující případ pro dotěrné soupeře, ale kouč neviděl jiné využití.
„Kdyby hrál oslabení, bez diskuse je v nominaci,“ řekl Rulík.
Podobně zvláštně může působit vynechání Davida Jiříčka, vedle Filipa Hronka a Radka Gudase jediného českého obránce, který aktuálně naskakuje v NHL. Místo něj dostávají přednost přímý konkurent z Minnesoty David Špaček, ačkoliv hraje pouze na farmě, Jiří Ticháček, který ještě minulou sezonu nastupoval za Kladno a teď působí ve finské lize, a především třinecký Tomáš Kundrátek, jenž se v reprezentaci naposledy ukázal na minulém mistrovství světa.
Rulík se rozhodl vsadit na zlatou partu z Prahy. Špaček před dvěma lety uhranul, Kundrátek ve finále přihrával na vítězný gól Pastrňákovi. A Ticháček zase přesvědčil naposledy na šampionátu v Dánsku.
Jiříčka trenéři nemohli otestovat. I z toho důvodu, že vedení Minnesota Wild odmítlo vytáhlého obránce uvolnit a raději si ho nechalo pro play off AHL.
Problém je, že Jiříček se zatím do NHL neprosadil naplno, prostor mu ubírá velká konkurence a občas kaskadérské kousky s pukem. „Je to kvalitní hokejista a je připravený zaskočit za zraněné, ale abychom ho vzali bez vyzkoušení, potřebovali jsme stálé vytížení v NHL,“ vysvětlil Rulík. „Kundrátek je profík, co se dovede připravit na těžký turnaj. Udělá maximum a my mu věříme, že bude prospěšný.“
Mimochodem, vybavíte si nominaci do Prahy?
Rulík zaskočil všechny, když domů poslal borce z NHL, namátkou Tomáše Noska, který později vyhrál s Floridou Stanley Cup, nebo Filipa Zadinu. Jistě mu později pomohlo, že z NHL přijely všechny hvězdy, které mohly. Pastrňák, Nečas, Kämpf...
Důležité je, že Rulík už tolikrát dokázal, že všechny jeho kroky dávají nějaký smysl. A pokud jako kouč získal zlato se seniorskou reprezentací, před pár lety stříbro s dvacítkou, taky extraligový titul a kdysi dávno coby asistent dvě zlata s juniory, možná si vydobyl právo, aby hokejová veřejnost jeho kroky nezatracovala.
„Každý trenér by nominaci sestavil jinak. Mnoho trenérů sedí i mezi vámi novináři a ještě víc trenérů se dívá,“ říkal trochu odlehčeně Rulík. „Ale tenhle kádr má naši důvěru, jde o naše rozhodnutí. Je to naše práce a baví nás.“
Navíc se většina debat vede o hráčích, kteří sice budou podstatnou součástí týmu, ale největší odpovědnost stejně ponesou nejzvučnější jména.
A z nich všichni jedou.
Centři Tomáš Hertl, Pavel Zacha, Radek Faksa i David Kämpf se můžou chlubit víc než padesátiprocentní úspěšností na buly. Hertl s Faksou dokonce 57 procenty.
Martin Nečas prožívá průlomovou sezonu v Coloradu po boku Kanaďana Nathana MacKinnona. Pastrňák v oslabeném Bostonu dál spolehlivě kupí góly a přihrávky. Hronek za Canucks hraje i přes půl hodiny za zápas a Dostál s Vladařem a Vejmelkou chytají jako jasné jedničky svých týmů.
Právě na nich bude ležet největší tíha.