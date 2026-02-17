Premiérová soutěž takzvaných supertýmů na olympijských hrách byla předčasně ukončena ve třetím kole, kdy na můstku v Predazzu začalo hustě sněžit a změnil se vítr.
Němci v té době měli odskákáno a díky skvělému pokusu šampiona ze středního můstku Raimunda útočili na medaili, po zrušení celého kola ale platily výsledky po druhém kole, po němž byli Němci čtvrtí o pouhé tři desetiny bodu za Norskem. V přepočtu to představuje 17 centimetrů.
Sníh zasypal Predazzo a pozlatil Rakušany. Týmy skokanů na ZOH rozsoudilo počasí
„Jsem opravdu, ale opravdu hodně naštvaný. Nikdo z nás tomu nerozumí,“ citovala agentura SID sportovního ředitele Německého lyžařského svazu Horsta Hüttela. Podle něj aplikace s předpovědí počasí ukazovaly, že sněžení brzy přestane. „A tyhle aplikace musí mít i FIS. Přišla sněhová fronta a za 15 až 18 minut byla zase pryč,“ dodal. Po předčasném ukončení závodu sněžení opravdu přestalo.
Podle Hüttela se mohla celá situace vyřešit citlivěji. „Závod se dal přerušit, mohli nechat znovu skákat celou poslední skupinu. To by podle mě bylo – a také už se to v minulosti několikrát stalo – nejspravedlivější a nejlepší řešení pro všechny,“ uvedl funkcionář, s nímž souhlasil i německý reprezentační trenér Stefan Horngacher. „Nebyl by přece takový problém trochu soutěž zrychlit nebo udělat přestávku, než sněžení poleví,“ řekl.
Ředitel závodů FIS Sandro Pertile si za svým rozhodnutím o zrušení posledního kola a ukončení závodu stál. „Hustě sněžilo a snažili jsme se očistit stopu, ale bylo jasné, že ztrácíme na nájezdu rychlost. Také byly úplně jiné větrné podmínky a v nich nebylo spravedlivé pokračovat,“ uvedl Pertille, jenž v Predazzu žije.
Připomněl, že vedle počasí hrál v předčasném ukončení soutěže roli i další faktor. „Po soutěži se to lehce říká, že se mělo počkat. Ale museli jsme udělat nějaké rozhodnutí. Všichni víme, že máme omezený televizní čas,“ dodal.
Závod vyhráli Rakušané před Poláky.