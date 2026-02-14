ONLINE: Lotyši chybují a opět prohrávají. Za Němce se trefuje přesný Kaelble

Autor:
Sledujeme online   12:40
Program skupiny C na olympiádě v Miláně začíná ve 12.10, hokejisté Německa čelí houževnatým Lotyšům. Až večer ve 21.10 hrají také velcí favorité ze Spojených států, kteří vyzvou Dánsko. Oba zápasy můžete sledovat v podrobných reportážích online.
Němečtí hokejisté se radují ze vstřelené branky proti Lotyšsku.

Němečtí hokejisté se radují ze vstřelené branky proti Lotyšsku. | foto: AP

Arturs Silovs zasahuje proti německé střele.
Německý útočník Lukas Reichel se raduje z gólu proti Lotyšsku.
Kristaps Zile zastavuje Leona Draisaitla.
Mika Zibanejad sráží u mantinelu slovenského obránce Martina Fehérváryho.
6 fotografií

Lepší náladu si drží po úvodních zápasech Němci, kteří mají na kontě už tři body za výhru proti Dánsku. Proti severskému soupeři je nejvíce táhli velikáni z NHL, jednou se při výhře 3:1 trefil Leon Draisaitl, dvakrát Tim Stützle.

ONLINE: Německo – Lotyšsko

Sledujte zápas podrobně

Lotyši se o obrovské překvapení v prvním utkání na hrách nepostarali, byť ještě po první třetině drželi dle skóre s Američany krok. Nakonec z toho však byla jasná porážka 1:5.

Na mistrovství světa se oba soupeři potkali naposledy na šampionátu v Česku před dvěma lety a tehdy šlo o zcela jasnou záležitost. Němci deklasovali Lotyšsko vysoko 8:1.

Zimní olympijské hry 2026
14. 2. 2026 12:10
Zápas probíhá
Německo : Lotyšsko 2 : 1
(2 : 1)
Góly:
2:06 L. Reichel (D. Kahun, L. Kälble), 16:56 L. Kälble (F. Tiffels )
Góly:
15:48 D. Ločmelis (Z. Girgensons, R. Krastenbergs)
Sestavy:
P. Grubauer - M. Seider, F. Wagner - K. Wissmann, J. Müller - L. Gawanke, L. Kälble - M. Müller - F. Tiffels , L. Draisaitl, J. Samanski - W. Stachowiak, T. Stützle, J. Peterka - D. Kahun, M. Michaelis, L. Reichel - A. Ehl, N. Sturm, T. Rieder
Sestavy:
A. Šilovs - U. Balinskis, K. Rubins - K. Zile, J. Jaks - R. Mamčics, A. Šmits - O. Cibulskis - E. Tralmaks, Z. Girgensons, S. Vilmanis - R. Krastenbergs, T. Blugers, K. Daugavinš - R. Balcers, D. Ločmelis, R. Bukarts - M. Dzierkals, O. Batna, A. Ravinskis - R. Bukarts

Vyloučení: 1:1, Využití: 0:1, V oslabení: 0:0

Přejít na online reportáž

Američané jsou i v druhém utkání na turnaji jasným favoritem. Rozlosování jim do skupiny určilo tři papírově slabší soupeře, musí tak řešit především potenciální problém s motivací.

ONLINE: USA – Dánsko

Sledujte zápas podrobně

Proti Dánům by mohli použít zkušenost svých největších rivalů z posledního mistrovství, kde outsider šokoval ve čtvrtfinále Kanadu.

Ale i sami Američané narazili na šampionátu v Herningu na Dánsko ve skupině, na rozdíl od Kanaďanů si s ním ale hravě poradili (5:0). Jak tomu bude tentokrát?

Zimní olympijské hry 2026
14. 2. 2026 21:10
USA : Dánsko
()
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Německo vs. LotyšskoHokej - Skupina C - 14. 2. 2026:Německo vs. Lotyšsko //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.18
  • 6.60
  • 13.00
Švédsko vs. SlovenskoHokej - Skupina B - 14. 2. 2026:Švédsko vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 1.38
  • 5.40
  • 6.20
Finsko vs. ItálieHokej - Skupina B - 14. 2. 2026:Finsko vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
14. 2. 16:40
  • 1.05
  • 17.10
  • 37.00
Kanada vs. NěmeckoHokej - Čtvrtfinále - 14. 2. 2026:Kanada vs. Německo //www.idnes.cz/sport
14. 2. 16:40
  • 1.00
  • 29.00
  • 30.00
USA vs. DánskoHokej - Skupina C - 14. 2. 2026:USA vs. Dánsko //www.idnes.cz/sport
14. 2. 21:10
  • 1.07
  • 15.10
  • 32.00
Finsko vs. ŠvýcarskoHokej - Čtvrtfinále - 14. 2. 2026:Finsko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
14. 2. 21:10
  • 1.43
  • 4.96
  • 5.58
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

ONLINE: Slovensko - Švédsko 1:1. Srovnal Slafkovský, Seveřané ale stupňují tlak

Sledujeme online
Joel Eriksson Ek protlačil puk do sítě Samuela Hlavaje.

V sobotu vrcholí dění olympijského hokejového turnaje ve skupině B, kde se bojuje o přímý postup do čtvrtfinále. Od 12.10 hrají Slováci proti Švédsku, v 16.40 na ně naváže duel Finska s domácí...

14. února 2026  12:38

ONLINE: Lotyši srovnávají proti Německu, v přesilovce se trefuje Ločmelis

Sledujeme online
Arturs Silovs zasahuje proti německé střele.

Program skupiny C na olympiádě v Miláně začíná ve 12.10, hokejisté Německa čelí houževnatým Lotyšům. Až večer ve 21.10 hrají také velcí favorité ze Spojených států, kteří vyzvou Dánsko. Oba zápasy...

14. února 2026  12:37

Zlatá, potom bronzová... A teď? Stříbrná! Bohyně Eva, co se nikdy nevzdala

Premium
Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Zvedl ho v modré kombinéze s dudlíkem v puse, brejličkami proti slunci a nakresleným knírkem nad hlavu a hlasitě zařval. Skoro jako ve Lvím králi. To aby malý Kryštof na vlastní oči viděl, co jeho...

14. února 2026

Švýcarsko- Česko v TV: kde a kdy sledovat hokej na ZOH 2026?

Martin Nečas s Filipem Hronkem a Tomášem Hertlem oslavují první gól v utkání...

Čeští hokejisté budou hrát na olympijském turnaji v Miláně svůj závěrečný zápas ve skupině A. V souboji o druhé místo vyzvou Švýcarsko. Kdy a kde sledovat zápas živě a další užitečné informace...

14. února 2026

Obří slalom vede Braathen, útočí na první brazilskou medaili ze ZOH. Müller zaostal

Aktualizujeme
Český reprezentant Marek Müller na trati obřího slalomu.

Obří slalom v Bormiu vede po 1. kole po odjetí většiny lyžařů s téměř sekundovým náskokem Lucas Pinheiro Braathen a útočí na první brazilskou medaili ze zimních olympijských her. Obhájce zlata Marco...

14. února 2026  11:47

8. den ZOH 2026 ONLINE: Müller v obřím slalomu zaostal, biatlonistky čeká sprint

Sledujeme online
Český reprezentant Marek Müller na trati obřího slalomu.

Olympijské hry v Miláně a Cortině d’ Ampezzo mají za sebou první týden. Ten druhý startuje v sobotu. Program načal dopoledne lyžař Marek Müller. V obřím slalomu ale dojel se ztrátou zhruba osmi...

14. února 2026  8:05,  aktualizováno  11:15

Podobné případy někdy končí amputací. Odborník popsal zranění Vonnové

A JE PO NADĚJÍCH. Američanka Lindsey Vonnová ztrácí při olympijském sjezdu...

Už to jsou dva dny od doby, kdy americká sjezdařka Lindsey Vonnová po hrozivém pádu během olympijského závodu vyvěsila na sociální sítě fotku s jasným vzkazem: Vím, že budu v pořádku! Francouzský...

14. února 2026  10:29

Šéf ČOV Jiří Kejval a šéf české výpravy Martin Doktor gratulují Metoději Jílkovi ke zlatu
14. 2.

Čtrnáct triumfů, dvě obhájkyně, jeden teenager. Čeští olympijští vítězové

Rychlobruslař Metoděj Jílek se zlatou medailí po vítězství v olympijském závodě...

Metoděj Jílek přidal v pátek večer dvanáctou zlatou medaili do sbírky České republiky na zimních olympijských hrách a čtrnáctou, pokud budeme počítat i úspěchy v dobách Československa. Prohlédněte si...

14. února 2026

Obavy o Fialu. Po střetu s Wilsonem si zkroutil nohu, na olympiádě si nezahraje

Kanadští hokejisté sledují, jak lékaři odváží švýcarského útočníka Kevina Fialu...

Zápas už byl dávno rozhodnutý. Do konce zbývaly necelé tři minuty. Přesto se ještě zrodil moment, který pro Švýcary ovlivní celý zbytek olympiády v Miláně. Kevin Fiala po souboji s tvrďákem Tomem...

14. února 2026  9:54

O Jílkově ledové fantazii. Bylo to boží, pusťte nás k němu, naléhala Sáblíková

Rychlobruslař Metoděj po vítězství v závodu na 10 000 metrů (13. února)

Od našeho zpravodaje v Itálii A pak že se neumí radovat! Běhal po vnitřku oválu podél tribun, rukama burcoval diváky, mával, objímal se s protivníky. Metoděj Jílek je olympijským vítězem na 10 000 metrů! Země bez jediného...

14. února 2026  9:27

Styděla se za přítele? Zmatek a kyselý pohled v televizi vysvětlila sama sáňkařka

Rakouská sáňkařka Hannah Procková v olympijském ledovém korytu.

Neshody v partnerském vztahu či jen trapná situace? Spekulaci po závodě sáňkařek v olympijském ledovém korytu vyvolala rakouská reprezentantka Hannah Procková chvíli poté, co kamera v hledišti...

14. února 2026  9:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.