Lepší náladu si drží po úvodních zápasech Němci, kteří mají na kontě už tři body za výhru proti Dánsku. Proti severskému soupeři je nejvíce táhli velikáni z NHL, jednou se při výhře 3:1 trefil Leon Draisaitl, dvakrát Tim Stützle.
ONLINE: Německo – Lotyšsko
Sledujte zápas podrobně
Lotyši se o obrovské překvapení v prvním utkání na hrách nepostarali, byť ještě po první třetině drželi dle skóre s Američany krok. Nakonec z toho však byla jasná porážka 1:5.
Na mistrovství světa se oba soupeři potkali naposledy na šampionátu v Česku před dvěma lety a tehdy šlo o zcela jasnou záležitost. Němci deklasovali Lotyšsko vysoko 8:1.
2:06 L. Reichel (D. Kahun, L. Kälble), 16:56 L. Kälble (F. Tiffels )
15:48 D. Ločmelis (Z. Girgensons, R. Krastenbergs)
P. Grubauer - M. Seider, F. Wagner - K. Wissmann, J. Müller - L. Gawanke, L. Kälble - M. Müller - F. Tiffels , L. Draisaitl, J. Samanski - W. Stachowiak, T. Stützle, J. Peterka - D. Kahun, M. Michaelis, L. Reichel - A. Ehl, N. Sturm, T. Rieder
A. Šilovs - U. Balinskis, K. Rubins - K. Zile, J. Jaks - R. Mamčics, A. Šmits - O. Cibulskis - E. Tralmaks, Z. Girgensons, S. Vilmanis - R. Krastenbergs, T. Blugers, K. Daugavinš - R. Balcers, D. Ločmelis, R. Bukarts - M. Dzierkals, O. Batna, A. Ravinskis - R. Bukarts
Vyloučení: 1:1, Využití: 0:1, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž
Američané jsou i v druhém utkání na turnaji jasným favoritem. Rozlosování jim do skupiny určilo tři papírově slabší soupeře, musí tak řešit především potenciální problém s motivací.
ONLINE: USA – Dánsko
Sledujte zápas podrobně
Proti Dánům by mohli použít zkušenost svých největších rivalů z posledního mistrovství, kde outsider šokoval ve čtvrtfinále Kanadu.
Ale i sami Američané narazili na šampionátu v Herningu na Dánsko ve skupině, na rozdíl od Kanaďanů si s ním ale hravě poradili (5:0). Jak tomu bude tentokrát?