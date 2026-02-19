Katastrofa, nechápala Dürrová. Ve slalomu zaváhala po necelých dvou sekundách

Autor:
  16:40
Po prvním kole olympijského slalomu byla Lena Dürrová druhá. Rychleji se v Cortině kolem branek dokázala prokličkovat jen hvězdná Mikaela Shiffrinová. Znovu se to však stalo. V ten nejdůležitější moment závodu neustála tíhu okamžiku. Vypadla už po necelých dvou sekundách, hned na úvodní brance. „Katastrofa,“ slzela Němka v cíli.
Lena Dürrová zklamaná v cíli druhého kola olympijského slalomu v Cortině...

Lena Dürrová zklamaná v cíli druhého kola olympijského slalomu v Cortině d’Ampezzo. | foto: Reuters

Zklamaná německá slalomářka Lena Dürrová po druhém kole.
Lena Dürrová z Německa v prvním kole olympijského slalomu.
Německá slalomářka Lena Dürrová končí hned na úvodní brance olympijského...
Zklamaná Lena Dürrová po vypadnutí ve druhém kole skvěle rozjetého olympijského...
Jako by ji pronásledovalo prokletí olympijských druhých kol.

Před třemi dny v obřím slalomu neudržela průběžnou stříbrnou pozici a klesla na devátou příčku. Podobný kolaps zažila i v Pekingu 2022, kde po prvním kole dokonce vedla, přesto skončila čtvrtá.

Smůlu chtěla ve středu konečně prolomit.

Jenomže to dopadlo ještě mnohem hůř!

Hned první branku totiž vzala vnitřní lyží, neobjela ji podle pravidel a závod pro ni skončil. Komentátoři nejednoho kanálu nevěřili tomu, co právě na vrcholné úrovni, v největším závodě a v přímém boji o medaili, viděli.

Zaváhání Leny Dürrové ve druhém kole slalomu:

Ne, Dürrová nebyla v pozici jasné favoritky na medaili. Vždyť výsledkově prožívá svou nejhorší zimu od roku 2020.

V aktuální sezoně – kromě druhého místa v americkém Copper Mountain – se na stupně vítězek ve Světovém poháru nepodívala a v novém roce se pouze dvakrát umístila v elitní desítce.

Když ovšem ve středečním slalomu v prostřední pasáži prvního kola agresivní jízdou smazala ztrátu z úvodu, na cílovém hanku našla skvělý rytmus a s časem 47,95 sekundy se dostala do průběžného vedení. Byla z toho krásná připomínka úspěšnějších časů.

Německá specialistka na točivé disciplíny má totiž ve sbírce tři bronzy z mistrovství světa i olympijské stříbro z týmové soutěže v Pekingu.

Jenže v Cortině místo útoku na v úvodním kole parádně jedoucí Shiffrinovou zažila obrovské zklamání.

Německá slalomářka Lena Dürrová končí hned na úvodní brance olympijského slalomu v Coritně.

Švýcarka Camille Rastová byla ve vedení a nahoře na startu zbývaly už jen poslední dvě závodnice. Dürrová měla na pódium náskok 23 setin sekundy, sahala tedy po cenném kovu. Na rozdíl od americké superstar Shiffrinové ale čtyřiatřicetiletá rodačka z Mnichova obrovský tlak neustála.

Špicar krátce po startu...

Dürrová zůstala na svahu stát jako opařená, kroutila hlavou a snažila se vstřebat, co se vlastně v onom mžiku sekundy přihodilo. „Stalo se to v tom nejhorším možném případě, ale tak to holt je,“ krčila pak rameny.

Po osmi letech opět zlatá. Shiffrinová jela na hranici možností a všechny deklasovala

Pamětníkům možná připomněla slavný kolaps Markuse Wasmeiera v Calgary 1988, kde jakožto hlavní favorit super-G také ztroskotal na úvodní brance. Její krajan si však spravil chuť o čtyři roky později v Lillehammeru, kde ovládl superobří i obří slalom.

Dürrová ale přiznala, že tahle olympiáda je její poslední. V roce 2030, v době konání her ve Francouzských Alpách, jí totiž bude už 38 let.

Přesto i v slzách zůstala pozitivní. „Měla jsem v hlavě jasný plán. Člověku to sice nedojde hned, ale jak už jsem říkala po obřím slalomu: Když ze sebe dokážu vydat to nejlepší, je to pro mě takové malé vítězství.“

