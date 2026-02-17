Němec, kam se podíváš. Soutěži dvojbobů vládl Lochner, na pódiu ho doplnili krajané

Autor: ,
  22:49
Olympijský závod mužských dvojbobů skončil stejně jako před čtyřmi lety v Pekingu trojnásobným triumfem německých posádek. V Cortině d’Ampezzo se dočkal premiérového triumfu pod pěti kruhy Johannes Lochner, který zvítězil s obrovským náskokem 1,34 sekundy - největším za posledních 46 let - před obhájcem prvenství Franceskem Friedrichem. Třetí byl Adam Ammour.
Unikát. Německá reprezentace obsadila v mužském dvojbobu všechna pódiová...

Unikát. Německá reprezentace obsadila v mužském dvojbobu všechna pódiová umístění. | foto: ČTK

Německý dvojbob v obsazení Johannes Lochner a Georg Fleischhauer. (17. února...
Unikát. Německá reprezentace obsadila v mužském dvojbobu všechna pódiová...
Izraelci Adam Edelman (vpravo) a Menachem Chen startují ve dvoumístném bobu....
Martin Kranz a David Tschofen z Lichtenštejnska zahajují svou druhou jízdu....
8 fotografií

Lochner v Pekingu skončil za Friedrichem druhý ve dvojbobech i čtyřbobech. S brzdařem Georgem Fleischhauerem ale tentokrát čtyřnásobnému olympijskému vítězi nedali šanci a nejrychlejší čas zaznamenali v každé ze čtyř jízd.

Olympijskou soutěž zahájili v pondělí rekordem dráhy (54,68) a pod 55 sekund se dostali ještě dvakrát. Ve dvoudenní soutěži to žádná jiná posádka nedokázala. V Itálii Lochner s Fleischhauerem potvrdili svoji suverenitu ze Světového poháru, který celkově vyhráli poté, co ovládli šest ze sedmi závodů.

Přes OnlyFans k olympijskému zlatu? Bobista volí netradiční cestu k fanouškům

Před olympiádou Lochner také proto sebevědomě prohlásil, že ve dvojbobu se může porazit jen on sám. „Není nic lepšího, než když plány takhle vyjdou. A takový náskok je neuvěřitelný,“ radoval se po triumfu.

„Málokdy se mi v kariéře nedostávalo slov, ale teď je ten pocit štěstí takový, že to nejde popsat,“ doplnil pilot, který má z mistrovství světa v závodech dvojbobů titul z roku 2023 a k tomu pět stříbrných medailí včetně loňského šampionátu a jednu bronzovou. Všechny získal při Friedrichově triumfu. „Byl by jedním z nejúspěšnějších pilotů všech dob, kdyby Francesco Friedrich nezávodil ve stejné době,“ konstatoval trenér René Spies.

Pětatřicetiletý Lochner se chystá letos na vrcholu ukončit kariéru a ještě bude mít možnost oplatit stejně starému Friedrichovi pekingskou porážku ve čtyřbobech.

Friedrich nevyužil první šanci stát se jediným bobistou s pěti zlatými olympijskými medailemi. S brzdařem Alexandrem Schüllerem získal první stříbro s náskokem 48 setin na Ammoura s Alexandrem Schallerem, kteří pod pěti kruhy debutovali.

Unikát. Německá reprezentace obsadila v mužském dvojbobu všechna pódiová umístění.

„Johannes zvítězil zaslouženě. Byl prostě lepší celý rok,“ uznal Friedrich.

Pořadí kopíruje konečnou klasifikaci Světového poháru až do čtvrtého místa. Stejně jako v seriálu potvrdil i v olympijském ledovém korytě pozici lídra zbytku světa Američan Frankie del Duca. S Joshuou Williamsonem zaostali za bronzem o 44 setin.

Čeští bobisté na olympijských hrách v Itálii nestartují. Pod pěti kruhy chybějí poprvé v historii samostatného Česka. Od Albertville 1992 do Pekingu 2022 startovali nepřetržitě.

XXV. zimní olympijské hry

Boby (Cortina):

Muži - dvojboby: 1. Lochner, Fleischhauer 3:39,70 (54,68+55,22+54,89+54,91), 2. Friedrich, Schüller +1,34 (55,16+55,54+55,01+55,33), 3. Ammour, Schaller (všichni Něm.) +1,82 (55,12+56,02+55,03+55,35), 4. Del Duca, Williamson (USA) +2,26 (55,40+55,84+55,38+55,34), 5. Tentea, Iordache (Rum.) +2,67 (55,73+55,65+55,46+55,53), 6. Vogt, Ndiaye (Švýc.) +2,90 (55,64+55,85+55,47+55,64).

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Národní tým už je ve čtvrtfinále, kde se utká...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

11. den ZOH 2026 ONLINE: Čeští hokejisté jsou ve čtvrtfinále, biatlonisté končí šestí

Čeští hokejisté děkují fanouškům po osmifinálovém vítězství nad Dánskem.

Jedenáctý den na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo odstartoval vyřazovací část mužského hokejového turnaje. O postup do čtvrtfinále se utkali i Češi, kteří porazili Dánsko 3:2 a...

17. února 2026  14:43,  aktualizováno  23:38

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Národní tým už je ve čtvrtfinále, kde se utká...

17. února 2026  19:08,  aktualizováno  23:35

Ostře sledovaný start Petrosjanové: v krátkém programu byla pátá a spokojená

Adeliia Petrosianová závodící pod neutrální vlajkou a její krátký program. (17....

Krátký program krasobruslařek na zimních olympijských hrách ovládly Japonky. Vede Ami Nakaiová o necelý bod a půl před trojnásobnou mistryní světa Kaori Sakamotovou, čtvrtá příčka patří jejich...

17. února 2026  23:32

ONLINE: Švédsko - Lotyšsko 5:1. Favorit míří za postupem do čtvrtfinále

Sledujeme online
Švédové se radují z gólu proti Slovensku.

O sedmi čtvrtfinalistech olympijského turnaje už je jasno, zbývá jen poslední volné místo. Švédští hokejisté o něj ve večerním osmifinále bojují s Lotyšskem, vítěz vyzve Spojené státy. Utkání...

17. února 2026,  aktualizováno  23:23

Němec, kam se podíváš. Soutěži dvojbobů vládl Lochner, na pódiu ho doplnili krajané

Unikát. Německá reprezentace obsadila v mužském dvojbobu všechna pódiová...

Olympijský závod mužských dvojbobů skončil stejně jako před čtyřmi lety v Pekingu trojnásobným triumfem německých posádek. V Cortině d’Ampezzo se dočkal premiérového triumfu pod pěti kruhy Johannes...

17. února 2026  22:49

Kanada- Česko v TV: kde a kdy sledovat čtvrtfinále hokeje na ZOH 2026?

David Pastrňák při souboji s Nathanem Mackinnonem v olympijském zápase mezi...

Na turnaji už se oba týmy jednou potkaly a pro české hokejisty skončil duel s Kanadou vysokou porážkou 0:5. Na olympiádě v Miláně nyní dojde na odvetu. Informace o tom, kdy a kde můžete čtvrtfinále...

17. února 2026  22:14

Olympijskému Big Airu vládl Frostad, bývalý český reprezentant Švancer třetí

Reprezentant Rakouska Matěj Švancer během finále Big Airu na zimních...

Norský lyžař Tormod Frostad vyhrál olympijský závod v Big Airu. Druhý byl v nepříjemné chumelenici v Livignu Mac Forehand z USA, bronz získal bývalý český juniorský reprezentant Matěj Švancer, který...

17. února 2026  21:46

Kameraman v obleku ladným bruslením fascinuje diváky. Natáčí přímo na ledě

Jordan Cowan na ZOH Milán-Cortina 2026. Stal se prvním kameramanem v historii...

Bývalý americký krasobruslař Jordan Cowan má na hrách v Miláně velmi speciální roli. Je vůbec prvním kameramanem v historii olympijského krasobruslení, který pracuje přímo na ledě. V čistě bílém...

17. února 2026  21:19

Kartáč od Rulíka. Přijde něco, co ode mě ještě neslyšeli! V plné síle, slíbil kouč

Trenér Radim Rulík probírá strategii s asistentem Tomášem Plekancem.

Od našeho zpravodaje v Itálii V kabině křičel už během druhé přestávky zápasu s Dánskem a trenér Radim Rulík slíbil, že to ještě jednou zopakuje před Kanadou. Hokejová reprezentace sice prošla díky úternímu vítězství 3:2 do...

17. února 2026  20:51

Upřímný Šimek: Jestli tak budeme hrát dál, může to být ostuda. Pan Rulík zvedal hlas

Radim Šimek sleduje kotouč, který míří na Lukáše Dostála.

Od našeho zpravodaje v Itálii Na olympijském turnaji si vede velmi slušně. A když dojde na rozhovor, patří Radim Šimek k těm nejupřímnějším českým hokejistům. Po vydřeném vítězství nad Dány (3:2) v milánském osmifinále z něj...

17. února 2026  20:09

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Baseballista a karatistka na bruslích. Jak si světovým rekordem řekli v Miláně o zlato

Riku Miuraová a Rjuiči Kihara z Japonska soutěží během volných jízd v...

Od našeho zpravodaje v Itálii Předvedli zvrat z kategorie fenomenálních. Od slz zoufalství k slzám radosti bruslila na olympijském ledě v Miláně japonská sportovní dvojice Riku Miuraová, Rjuiči Kihara, aktuální mistři světa. A...

17. února 2026  19:45

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

17. února 2026  19:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.