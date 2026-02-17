Němec, kam se podíváš. Soutěži dvojbobů vládl Lochner, na pódiu ho doplnili krajané

Lochner v Pekingu skončil za Friedrichem druhý ve dvojbobech i čtyřbobech. S brzdařem Georgem Fleischhauerem ale tentokrát čtyřnásobnému olympijskému vítězi nedali šanci a nejrychlejší čas zaznamenali v každé ze čtyř jízd.
Olympijskou soutěž zahájili v pondělí rekordem dráhy (54,68) a pod 55 sekund se dostali ještě dvakrát. Ve dvoudenní soutěži to žádná jiná posádka nedokázala. V Itálii Lochner s Fleischhauerem potvrdili svoji suverenitu ze Světového poháru, který celkově vyhráli poté, co ovládli šest ze sedmi závodů.
Před olympiádou Lochner také proto sebevědomě prohlásil, že ve dvojbobu se může porazit jen on sám. „Není nic lepšího, než když plány takhle vyjdou. A takový náskok je neuvěřitelný,“ radoval se po triumfu.
„Málokdy se mi v kariéře nedostávalo slov, ale teď je ten pocit štěstí takový, že to nejde popsat,“ doplnil pilot, který má z mistrovství světa v závodech dvojbobů titul z roku 2023 a k tomu pět stříbrných medailí včetně loňského šampionátu a jednu bronzovou. Všechny získal při Friedrichově triumfu. „Byl by jedním z nejúspěšnějších pilotů všech dob, kdyby Francesco Friedrich nezávodil ve stejné době,“ konstatoval trenér René Spies.
Pětatřicetiletý Lochner se chystá letos na vrcholu ukončit kariéru a ještě bude mít možnost oplatit stejně starému Friedrichovi pekingskou porážku ve čtyřbobech.
Friedrich nevyužil první šanci stát se jediným bobistou s pěti zlatými olympijskými medailemi. S brzdařem Alexandrem Schüllerem získal první stříbro s náskokem 48 setin na Ammoura s Alexandrem Schallerem, kteří pod pěti kruhy debutovali.
„Johannes zvítězil zaslouženě. Byl prostě lepší celý rok,“ uznal Friedrich.
Pořadí kopíruje konečnou klasifikaci Světového poháru až do čtvrtého místa. Stejně jako v seriálu potvrdil i v olympijském ledovém korytě pozici lídra zbytku světa Američan Frankie del Duca. S Joshuou Williamsonem zaostali za bronzem o 44 setin.
Čeští bobisté na olympijských hrách v Itálii nestartují. Pod pěti kruhy chybějí poprvé v historii samostatného Česka. Od Albertville 1992 do Pekingu 2022 startovali nepřetržitě.
XXV. zimní olympijské hry
Boby (Cortina):
Muži - dvojboby: 1. Lochner, Fleischhauer 3:39,70 (54,68+55,22+54,89+54,91), 2. Friedrich, Schüller +1,34 (55,16+55,54+55,01+55,33), 3. Ammour, Schaller (všichni Něm.) +1,82 (55,12+56,02+55,03+55,35), 4. Del Duca, Williamson (USA) +2,26 (55,40+55,84+55,38+55,34), 5. Tentea, Iordache (Rum.) +2,67 (55,73+55,65+55,46+55,53), 6. Vogt, Ndiaye (Švýc.) +2,90 (55,64+55,85+55,47+55,64).