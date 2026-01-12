Zelingrová končí úvodní semestr ochrany životního prostředí a přiznává, že první zkouškové jí dává zabrat. „Je to docela šok. Změnil se mi život ve dvou oblastech,“ povzdechla si na pondělním setkání s novináři.
Ze tří předmětů už si domluvila odložení zkoušek po olympijských hrách a podobně ke studiu přistupuje i Chabičovský, který se třetím rokem věnuje stavebnímu inženýrství na ČVUT. „Rozhodl jsem se, že se vykašlu na dva předměty, abych se z toho nezbláznil.“
Veškeré úsilí totiž pochopitelně upínají k blížícímu se sportovnímu svátku.
Sen posledním kamenem! Zelingrová s Chabičovským si zajistili olympiádu
„Olympiádu si pojedeme hlavně užít, ale je jasné, že to nestačí,“ upozorňuje Zelingrová. V Cortině d’Ampezzo se sejde jen deset nejlepších smíšených dvojic světa, a tak každé vítězství může znamenat přiblížení se velmi povedenému výsledku.
A jelikož soutěže v mixu začnou ještě před oficiálním startem celých her, česká dvojice se může těšit na velkou pozornost fanoušků. Obzvlášť pokud se jí bude dařit.
„Jsme odhodlaní tam předvést co nejlepší výkon,“ hlásí mladá reprezentantka. „Chceme vyhrát více zápasů a pracujeme i s psychologem, abychom neusnuli na vavřínech, že postupem máme splněno.“
S curlingem začínala v osmi letech po vzoru staršího bratra, jejího spoluhráče k tomuto sportu přivedla ve dvanácti matka, jež ho rovněž hrála. Jako pár pro smíšené dvojice je trenéři dali dohromady před šesti lety pro juniorské mistrovství republiky.
I když nejdřív se k sobě moc nehlásili...
„Ze začátku jsem s Vítkem nechtěla hrát. Ale pak jsem si to rozmyslela a udělala jsem správně,“ vzpomíná Zelingrová. „Původně jsem chtěla hrát s jiným klukem, ale ten mě pak naštval, tak jsem šla zpátky za Vítkem, aby se mnou hrál on.“
První republikový titul získali v roce 2022, kdy porazili manžele Tomáše a Zuzanu Paulovy, kteří krátce předtím skončili šestí na olympiádě v Pekingu. Tím si zajistili premiérový start na mistrovství světa a začali se této disciplíně víc věnovat.
Podle jejich současného trenéra Vladimíra Černovského našli cestu, jak spolu komunikovat a jak si pomáhat. „Když mají těžké zápasy, tak na odhoz kamene jdou velice v klidu. Před zápasem je to něco jiného, to jsou hodně, hodně nervózní, ale když nastoupí na led, tak se většinou uklidní,“ ocenil kouč. Za zásadní považuje, že oba spolu umí fungovat i mimo sport.
Chladná hlava v klíčových chvílích jim pomohla také k úspěchu v dodatečné olympijské kvalifikaci, v rozhodujícím duelu prosincového turnaje v Kanadě porazili favorizovanou Austrálii až posledním kamenem 6:5.
Vítězství a postup ale bouřlivě neoslavovali. „Ostatní týmy radostí házely košťata do vzduchu, ale mé první dojmy byly, že jsem si to neuvědomovala. Potom přišly slzy štěstí, když mi to docházelo,“ líčí Zelingrová. „Přišlo mi zvláštní, že jsme vyhráli. Měl jsem radost, ale byl jsem takový zmatený, tak jsem to nechtěl přehánět,“ dodal její partner.
A třeba si oslavy šetří na olympijské hry.