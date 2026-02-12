Nechte mě už na pokoji, ano? Simonová má po krádežích zlato, její oběť propadla

Devětadvacetiletá Simonová křičela v cíli radostí, ale když počáteční euforie vyprchala, také se zlobila.
Tušila, co mnozí uvidí v pozadí jejího triumfu.
„Upřímně řečeno, teď bych si přála, abyste mě nechali na pokoji,“ pronesla, když na pouti mediálními stanovišti dorazila k Eurosportu. Posléze vysvětlovala: „Včera večer jsem si znovu přečetla pár věcí, které nebyly příjemné. Myslím ale, že dnes jsem dokázala, že sem na olympiádu patřím. A dokázala jsem to i předtím.“
V takovém tvrzení nicméně narážela na odpor těch, kteří tvrdili, že její disciplinární trest byl příliš nízký – jen proto, aby mohla startovat na hrách.
Simonovou obvinili z krádeže a opakovaného používání bankovních karet Braisazové-Bouchetové a fyzioterapeutky francouzského týmu, provedla s nimi online nákupy v hodnotě více než 2 000 eur.
Dlouho zapírala, později se však ke krádežím pod tíhou nevyvratitelných důkazů přiznala a obětem se omluvila.
Loni v listopadu pak Francouzská lyžařská federace oznámila disciplinární trest Simonové, který se nesl v duchu hlášky „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“. Dostala pokutu 30 tisíc eur a šestiměsíční zákaz činnosti, ale z toho jen první měsíc nepodmíněně. Což jí umožnilo od poloviny prosince závodit ve Světovém poháru a nyní i startovat na olympiádě.
O tom, proč kradla, Simonová u soudu opakovaně tvrdila: „Nedokážu si to vysvětlit. Nepamatuji si, že bych to dělala. Nerozumím tomu.“ Oznámila, že začala pracovat s psychology, aby pochopila, co se stalo.
Krádeže spáchala v letech 2021 a 2022, ale najevo vyšly až později a celá kauza se tak táhla pět let, během nichž získala deset titulů mistryně světa.
Braisazová-Bouchetová, olympijská šampionka v hromadném závodu z Pekingu 2022, se v těchto letech stala terčem extrémního množství online útoků, protože ji řada fanoušků nejprve obvinila, že si kauzu vymyslela.
„Rozzlobilo to spoustu lidí,“ vyprávěla Braisazová. „Ten příběh vyšel najevo v roce 2023, po skvělé sezoně Simonové, a pro mnoho lidí jsem tehdy byla tou, která způsobovala potíže.“
Poté, co vyšetřovatelé odhalili pravdu, se Braisazové zastala i její kolegyně Lou Jeanmonnotová, ve středu stříbrná. „Neumíte si představit, jakými hrůzami musela Justine procházet,“ sdělila novinářům.
Po vytrvalostním závodě teď prošla Braisazová-Boiuchetová mezi reportéry mlčky. Osmdesáté místo se zoufalou střeleckou bilancí je jejím nejhorším umístěním na vrcholných akcích v životě.
Simonová má naopak po smíšení štafetě na kontě už druhé zlato.
Při průjezdu cílem si přiložila prst k ústům. Ale odmítla jasně vysvětlit, proč tak učinila. „Šlo o gesto určené jedné osobě, která ví, co jsem tím myslela, protože jsem s ní o tom mluvila. Včera večer jsem si od toho člověka přečetla jeden špatný článek. Myslím, že mi teď musí projevit úctu. Víc o tom neřeknu.“
Před čtyřmi lety v Pekingu také útočila ve vytrvalostním závodě na olympijské zlato, načež selhala při závěrečné položce, kde minula tři terče, a skončila až jednadvacátá.
Nic takového se tentokrát nezopakovalo.
Vyčistila na poslední stojce všech pět terčů a letěla si pro zlato s převahou více než 50 sekund.
Plakala na nejvyšším stupni za zvuků francouzské hymny.
„Když stojíte na pódiu, zažíváte spoustu pocitů,“ svěřovala se poté. „Přemýšlíte o svých pochybnostech, o dobrých i špatných chvílích, o lidech, kteří vám pomohli. Jsem na sebe dnes opravdu hrdá.“
Následně odmítla na tiskové konferenci hovořit o svém odsouzení a trestu. Byla ochotná mluvit jen o své zlaté medaili.
„Už se chci soustředit jen na biatlon, protože to je věc, kterou miluju nejvíc. Měla jsem cíl a vložila do něj veškerou svou energii,“ říkala. „Ano, byl to těžký poslední měsíc, ale dnešek je pro mě odměnou. Je to jako sen.“
Přidala ještě: „Myslím, že už nemusím nikomu nic dokazovat. Minulost jsme v týmu nechali za sebou. Probrali jsme vše. Teď jsme tady proto, abychom vyhrávali.“
„Takže prosím, ať už jde o média nebo o veřejnost, zastavte to přehrabování minulosti,“ vyzvala. „Všichni by to opravdu ocenili.“
Přesto není příliš pravděpodobné, že při případných dalších triumfech by už nikdo její krádeží pošpiněnou minulost nepřipomínal.