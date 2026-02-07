Máme být v aréně s těmi, kteří podporují zabíjení? Jak MOV plánuje návrat Rusů

Ukrajinská výprava během zahájení olympijských her v Miláně. | foto: Reuters

Tomáš Macek
  20:00
Od našeho zpravodaje v Itálii - V 90. letech se Šamil Tarpiščev, šedá eminence ruského sportu už od sovětských časů, proslavil nashromážděním milionů rublů prostřednictvím takzvaného Vodkového fondu. Nyní se v Miláně vychloubá: „Seděl jsem tu na koncertě hned vedle mého přítele Gianniho Infantina.“

Boss fotbalové FIFA je zároveň členem Mezinárodního olympijského výboru. Stejně tak Tarpiščev, jenž se v lombardské metropoli usmívá, přestože má jeho Rusko momentálně v MOV pozastavené členství a na hrách startuje v pozici „neutrálů“ jen třináct ruských sportovců.

„S Giannim spřádáme plány na náš návrat do fotbalu,“ hlásí.

A navíc: „Ohromil mě projev prezidentky MOV Coventryové.“

Po zmíněném projevu se italská Gazzetta dello Sport i německý list Welt shodly: Plnohodnotný návrat Rusů na olympiády je na spadnutí, očekávejte jej v Los Angeles 2028. Což se koneckonců bude zamlouvat také prezidentu Trumpovi, který si nejnověji na zeď v Bílém domě vyvěsil fotografii s Putinem a jemuž Infantino udělil Cenu míru FIFA.

Předehrou i předpokladem k takovému znovupřijetí Rusů má být podle oslovených expertů větší tlak na mezinárodní sportovní federace, aby je vzaly zpět bez jakýchkoliv omezení. Přitom například atletika a biatlon dosud blokovaly start Rusů i v pozici neutrálů.

Ruští lídři už ani nezastírají, že sportovní úspěchy využívají propagandisticky.

