Boss fotbalové FIFA je zároveň členem Mezinárodního olympijského výboru. Stejně tak Tarpiščev, jenž se v lombardské metropoli usmívá, přestože má jeho Rusko momentálně v MOV pozastavené členství a na hrách startuje v pozici „neutrálů“ jen třináct ruských sportovců.
„S Giannim spřádáme plány na náš návrat do fotbalu,“ hlásí.
A navíc: „Ohromil mě projev prezidentky MOV Coventryové.“
Po zmíněném projevu se italská Gazzetta dello Sport i německý list Welt shodly: Plnohodnotný návrat Rusů na olympiády je na spadnutí, očekávejte jej v Los Angeles 2028. Což se koneckonců bude zamlouvat také prezidentu Trumpovi, který si nejnověji na zeď v Bílém domě vyvěsil fotografii s Putinem a jemuž Infantino udělil Cenu míru FIFA.
Předehrou i předpokladem k takovému znovupřijetí Rusů má být podle oslovených expertů větší tlak na mezinárodní sportovní federace, aby je vzaly zpět bez jakýchkoliv omezení. Přitom například atletika a biatlon dosud blokovaly start Rusů i v pozici neutrálů.
Ruští lídři už ani nezastírají, že sportovní úspěchy využívají propagandisticky.