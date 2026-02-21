Už po třech ze sedmi okruhů si pro medaile běžela osamoceně v čele trojice Norů. V závěrečném kole z ní jako první odpadl Emil Iversen, jenž poté získal bronz.
Souboj o vítězství pro sebe v závěrečném stoupání rozhodl Klaebo, který stříbrného Martina Löwströma Nyengeta nakonec předstihl o 8,9 sekundy. Stejně jako na loňském mistrovství světa v Trondheimu tak vyhrál všechny závody, které vrcholná akce nabízela.
Připravujeme podrobnosti...
XXV. zimní olympijské hry
Běh na lyžích (Tesero)
Muži - 50 km klasicky s hromadným startem: 1. Klaebo 2:06:44,8, 2. Nyenget -8,9, 3. Iversen (všichni Nor.) -30,7, 4. Schely (Fr.) -2:59,7, 5. Korostěljov (AIN) -3:38,3, 6. Musgrave (Brit.) -3:58,7, ...21. Bauer -10:38,8, 28. Ophoff -13:59,0, Novák (všichni ČR) nedokončil