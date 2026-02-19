Na závěr výhra, čeští curleři smetli obhájce. Konec přišel už po osmém endu

Autor: ,
  11:26aktualizováno  11:57
Prvních šest zápasů na olympijském turnaji v Cortině prohráli, poslední tři klání ale čeští curleři už jen vítězili. Po Číně a Německu zdolali i obhájce zlata ze Švédska 10:4. Seveřané duel ukončili po třech bodech týmu skipa Lukáše Klímy už v osmém endu.
Tým České republiky během zápasu curlingu proti Švédsku. (19. února 2026)

Tým České republiky během zápasu curlingu proti Švédsku. (19. února 2026) | foto: Fatima ShbairAP

Tým České republiky během zápasu curlingu proti Švédsku. (19. února 2026)
Marek Černovský z České republiky během zápasu curlingu proti Švédsku. (19....
Tým České republiky během zápasu curlingu proti Švédsku. (19. února 2026)
Lukáš Klípa a Marek Černovský z České republiky během zápasu curlingu proti...
7 fotografií

Tým skipa Lukáše Klímy při olympijské premiéře obsadil s bilancí tří výher a šesti porážek osmé místo za triem mužstev, která v Itálii uspěla čtyřikrát. Na postup do večerního semifinále ovšem bylo potřeba vyhrát alespoň pět zápasů, v boji o medaile zůstaly Švýcarsko, Kanada, Norsko a Velká Británie.

Český tým postupně prohrál s USA, Švýcarskem, Norskem, Velkou Británií, Itálií a Kanadou, čímž ztratil naděje na úspěch.

Češi zahájili závěrečné utkání proti Švédům, kteří už také neměli šanci postoupit, lépe. Po třetím endu získali náskok 3:1 a vzápětí jejich vedení po chybě skipa Niklase Edina narostlo dokonce na 5:1.

Švédové sáhli ke změně a postupně stáhli manko na rozdíl jednoho bodu. Češi ale v sedmém endu zapsali dva body a v osmém přidali další tři, načež zápas předčasně skončil.

Spolu s Klímou tvořili sestavu na hrách Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klípa a nejstarší český olympionik v historii zimních her Radek Boháč.

Češi si premiérovou olympijskou účast zajistili sedmým místem na loňském světovém šampionátu v Kanadě a v Cortině navázali na osmou příčku, kterou tam v turnaji smíšených dvojic obsadili Julie Zelingrová a Vít Chabičovský. V konečné klasifikaci za sebou Klíma a spol. nechali Švédy a Číňany.

XXV. zimní olympijské hry – curling mužů

Česko - Švédsko 10:4, Itálie - Švýcarsko 5:9, Čína - Německo 4:6, Norsko - Kanada 8:6.

Konečné pořadí základní části: 1. Švýcarsko 9 zápasů/9 výher, 2. Kanada 9/7, 3. Norsko 9/5, 4. Velká Británie 9/5, 5. USA 9/4, 6. Itálie 9/4, 7. Německo 9/4, 8. Česko 9/3, 9. Švédsko 9/2, 10. Čína 9/2.

19:05 semifinále: Švýcarsko - Velká Británie, Kanada - Norsko.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Švédsko vs. ŠvýcarskoHokej - O 3. místo - 19. 2. 2026:Švédsko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
19. 2. 14:40
  • 1.66
  • 4.14
  • 4.28
USA vs. KanadaHokej - Finále - 19. 2. 2026:USA vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
19. 2. 19:10
  • 1.34
  • 5.17
  • 7.24
Kanada vs. FinskoHokej - Semifinále - 20. 2. 2026:Kanada vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
20. 2. 16:40
  • 1.40
  • 5.31
  • 6.93
USA vs. SlovenskoHokej - Semifinále - 20. 2. 2026:USA vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
20. 2. 21:10
  • 1.31
  • 6.11
  • 7.44
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro semifinále, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

19. února 2026,  aktualizováno  12:33

Běžkařky v cíli naháněl československý ovčák. Byl jen zvyklý na svou trasu

Olympijskou kvalifikaci sprinterských dvojic zpestřil pes, který se proháněl...

Zjevil se tam z ničeho nic. Nezastavila ho bezpečnostních opatření, nevadila mu ani olympijská trať. Středeční kvalifikaci běžkařského sprintu dvojic zpestřil svým úprkem cílovou rovinkou pes....

19. února 2026  12:30

Na závěr výhra, čeští curleři smetli obhájce. Konec přišel už po osmém endu

Tým České republiky během zápasu curlingu proti Švédsku. (19. února 2026)

Prvních šest zápasů na olympijském turnaji v Cortině prohráli, poslední tři klání ale čeští curleři už jen vítězili. Po Číně a Německu zdolali i obhájce zlata ze Švédska 10:4. Seveřané duel ukončili...

19. února 2026  11:26,  aktualizováno  11:57

Veřejný nepřítel číslo 1. Gudas terčem kvůli Crosbymu, fanoušci mu spílají: Šlo o záměr

Radko Gudas si posvítl na kanadského kapitána Crosbyho.

Dokonale ztělesňoval změnu v přístupu, která byla v olympijském čtvrtfinále patrná na celém týmu. Zase byl odhodlaný, zarputilý a pro hokejové hvězdy na straně soupeře šíleně nepříjemný. Přesně...

19. února 2026  11:55

13. den ZOH 2026 ONLINE: Sdruženáři zatím osmí, curleři slaví. Jílek pojede 1500 metrů

Sledujeme online
Rychlobruslař Metoděj Jílek během vítězného závodu na 10 000 metrů (13. února)

V programu třináctého dne olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo se představí dvojnásobný medailista Metoděj Jílek. Devatenáctiletého rychlobruslaře čeká závod na 1500 metrů. Hokejistky...

19. února 2026,  aktualizováno  11:35

Kroužek pletení na olympiádě. Kteří sportovci se uklidňují s přízí a jehlicemi?

Americké biatlonistky Margie Freedová, Lucinda Andersonová a Deedra Irwinová...

Že není pletení jen pro babičky a tety, ukázal už na olympiádě v Tokiu skokan do vody Tom Daley, který si při sledování ostatních závodů krátil na tribuně čas svým oblíbeným koníčkem. Hitem internetu...

19. února 2026  11:35

Osmé místo po první části. Sdruženáři Vytrval a Konvalinka načali klání dvojic

Jiří Konvalinka z České republiky v akci během kvalifikačního kola skoků na...

Sdruženáři Jan Vytrval a Jiří Konvalinka jsou po skokanské části premiérového olympijského závodu dvojic na osmém místě ze 14 účastníků. Po polovině závodu ve vytrvalém sněžení na velkém můstku v...

19. února 2026  11:02

Kluci, můžete na něj počkat? A pak jsme s Metodějem pláchli všem, líčí bratranec

Metoděj Jílek oslavuje olympijské vítězství v rychlobruslení na 10 000 metrů....

Psal se rok 2018. Metoději Jílkovi bylo tehdy dvanáct let, když si stoupl před kameru a nahrál vzkaz: „Davide, gratuluju k vítězství!“ Blahopřál tak svému bratranci, profesionálnímu triatlonistovi,...

19. února 2026  10:41

Norský expert o Klaebovi: Vždy je o krok přede všemi. A v čem se mu podobá Tuž?

Premium
Norský expert na techniku běhu Ragnar Bragvin Andresen

Dřív sám závodil. Prošel norskými mládežnickými kategoriemi a na kolečkových lyžích to dotáhl až k medailím z mistrovství světa. Pak se ale Ragnar Bragvin Andresen rozhodl, že už má vlastního...

19. února 2026

Vyhráli jsme pro Sidneyho. Češi nám připomněli pokoru, uznali Kanaďané

Kanadská euforie po gólu Česku.

Od našeho zpravodaje v Itálii Před třetí dvacetiminutovkou čtvrtfinále s Českem nakráčel do kanadské kabiny zraněný kapitán Sidney Crosby a měl proslov. „Tak silný, že hráči na led odcházeli s jedinou myšlenkou: Tohle nebude...

19. února 2026  9:35

Jsme tady, jsme tady! O emotivním loučení Vinklárkové. Kariéra končí, Střelka čeká

Tereza Vinklárková při střelbě vleže v olympijském štafetovém závodu...

Od našeho zpravodaje v Itálii Kdyby tohle Tereze Vinklárkové někdo vyprávěl před měsícem, nevěřila by. Stojí na olympijském stadionu v Anterselvě coby finišmanka české štafety a Tereza Voborníková ji vysílá do boje ze čtvrtého...

19. února 2026  9:05

Rozlučka se ctí, nejlepší výkon na turnaji. Čtenáři hokejisty po Kanadě ocenili

Česká radost z gólu proti Kanadě.

Rozloučili se se vztyčenými hlavami. Favoritovi z Kanady ve čtvrtfinále vzdorovali, od postupu je dělilo tři a půl minuty. Čeští hokejisté i přes porážku se zámořským gigantem 3:4 po prodloužení...

19. února 2026  8:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.