Na jaře řešila: Budu vůbec chodit? Italská tygřice a jeden z největších comebacků her

Michal Koubek
  18:01
Když po nedělním konci olympijských her dostala otázku, aby se za uplynulými dvěma týdny ohlédla, jen kroutila hlavou: „Stále mi připadají bláznivé.“ Před deseti měsíci italská alpská lyžařka Federica Brignoneová vážně upadla a bála se, jestli se někdy vůbec postaví na nohy. A teď slavila dvě zlaté medaile. Připomeňte si jeden z nejsilnějších příběhů letošních her.
Italka Federica Brignoneová se dvěma zlatými olympijskými medailemi

Italka Federica Brignoneová se dvěma zlatými olympijskými medailemi | foto: Reuters

Italka Federica Brignoneová během závodu obřího slalomu žen. (15. února 2026)
Italka Federica Brignoneová během závodu obřího slalomu žen. (15. února 2026)
Italka Federica Brignoneová během závodu obřího slalomu žen. (15. února 2026)
Milano Cortina 2026 Olympics - Alpine Skiing - Women's Giant Slalom Run 1 -...
18 fotografií

Byl duben loňského roku a ona jen ležela na sněhu a nemohla se hýbat.

Na italském mistrovství ve vysoké rychlosti trefila bránu, náraz ji rozhodil, vyletěla z trati a dlouhé lyže jí při pádu nepřirozeně zkroutily nohy.

Diagnóza? Mnohačetné zlomeniny levé dolní končetiny, přetržený přední zkřížený vaz, vykloubená čéška, poškozené menisky. Na svah pro ni letěl vrtulník a okamžitě podstoupila operaci. Podle lékařů šlo o zranění, z něhož se měla vzpamatovávat roky.

Tedy v lepším případě.

„Moc nechybělo a už bych nebyla sportovkyní – a možná nebylo ani tak daleko k tomu, že bych se už nikdy pořádně nepostavila na nohy,“ vyprávěla.

Operace sice dopadla v pořádku, ovšem následující týdny plné bolesti byly snad ještě horší. A kdyby šlo jen o týdny, i během her říkala, že ještě není zcela fit. „Od doby, co jsem se zranila, jsem neměla jediný den bez bolesti. Zní to hrozně, ale možná jsem si na ni už trochu zvykla,“ povídala.

Nešťastná Federica Brignoneová na záchranářských saních poté, co si v obřím slalomu na italském šampionátu zlomila několik kostí v levé noze.

Většina lidí by si asi řekla, že jim v takovém stavu nestojí za to se pokoušet o návrat. Pětatřicetiletá Brignoneová je ovšem jiná. Zranění přijala jako realitu. Myšlenku, že by přišla o domácí sportovní svátek, si nepřipouštěla. Nemohla ani jinak. Tolik se na tohle klání těšila. Fanoušci na ni spoléhali. Právě ona měla být jejich velkou hvězdou.

Posedlá lyžemi už od dětství

O účasti na domácí olympiádě snila už jako malá. Narodila se v Miláně, v šesti letech se ale s rodinou přestěhovali do La Salle, vesnice s asi dvěma tisíci obyvateli v hornaté oblasti údolí Aosta.

Oheň zhasl. Vlajku nesli Sáblíková a Jílek, po Itálii převzala štafetu Francie

Právě zde objevila vášeň pro bílé svahy. Její matka Maria Rosa Quariová, která byla sama výbornou lyžařkou a vyhrála čtyři závody Světového poháru, vzpomínala, že první pár lyží její dcerka „ukradla“ z obchodu, když jí byly tři roky.

„Na pár minut jsme ji ztratili z dohledu. Našli jsme ji až před obchodem, před nějž si vynesla malé lyžičky a zkoušela si je nasadit,“ smála se.

Pod vedením otcem Daniela, trenéra v místním lyžařském oddílu, pak Brignoneová dělala své první lyžařské krůčky.

Italka Federica Brignoneová slaví vítězství v obřím slalomu

Její velký potenciál byl brzy zřejmý. V mládí patřila k obrovským nadějím. Stala se juniorskou šampionkou, v sedmnácti letech debutovala ve Světovém poháru a v devatenácti poprvé vystoupala na stupně vítězek.

Na první vítězství si nicméně musela počkat dalších pět let. Čtyřikrát pak skončila druhá, dvakrát třetí. Věčně druhá, tak už se jí pomalu začínalo říkat. V roce 2013 navíc kvůli problémům s cystou v kotníku dlouho nezávodila.

Jenže pak to přišlo. V roce 2015, v pětadvaceti letech, Brignoneová poprvé slavila. Vyhrála obří slalom v Söldenu a odstartovala nejúspěšnější část své kariéry.

Jen deset procent tréninku

Italové si ji zamilovali

Díky její rychlosti a síle jí začali přezdívat „La Tigre“ – Tygřice.

Z olympijských her si před Cortinou přivezla stříbro a dva bronzy. Ve Světovém poháru nastřádala 37 vítězství, 85 pódiových umístění, vybojovala pět malých glóbů a dva velké. Na mistrovství světa přidala dva tituly a celkem pět cenných kovů.

Italka Federica Brignoneová před startem sjezdu žen.

Velkou část z toho získala v minulé sezoně. I ve čtyřiatřiceti letech byla ve formě. Dost možná životní.

Před olympijskými hrami od ní fanoušci čekali mnohé. I ona sama si věřila a vydařenou zimu chtěla ještě završit posledním triumfem na italském mistrovství, načež si plánovala dopřát zaslouženou dovolenou a veškeré síly už upnout k únorovému vrcholu.

Jenže v mžiku se vše změnilo.

Šampionát pro ni skončil nejhůře, jak mohl.

Během her otevřeně přiznala, že když se jí lidé ještě na podzim ptali, jestli do Cortiny pojede, cítila vztek. Tou dobou totiž pořád nevěděla, jestli někdy bude schopná lyžovat.

„Tuhle zimu jsem první závody jela ani ne s deseti procenty toho, co mám obvykle natrénováno,“ popisovala. „Kolikrát jsem vyrazila na svah, nazula si lyžáky a pak je zase sundala. Prostě to nešlo. Rozhodně jsem neodvedla tolik práce, kolik bych chtěla, abych se na olympijské hry řádně připravila.“

Přesto italský svaz v prosinci oznámil, že s ní na olympiádu počítá. První závody absolvovala až 20. ledna na Kronplatzu. Poté si střihla jeden oficiální trénink na sjezd v Crans-Montaně, pak super-G a už mířila pod pět kruhů.

O zlatu nepřemýšlela

Během slavnostního zahájení hrdě mávala italskou vlajkou. V týdnu předtím ji ještě potrápila horečka, a tak tréninků absolvovala ještě méně. V porovnání s předchozími patáliemi ale nešlo o nic.

„Během posledních dvou týdnů jsem udělala velký krok vpřed,“ těšilo ji. „Kdybych nebyla optimistka, po osmi měsících od zranění bych si nenasadila lyže. A ani tu dnes nestála.“

Přesto by její triumfy nečekal ani ten největší snílek.

Hry začala desátým místem ve sjezdu, načež se postavila na start svého parádního super-G. Na náročné trati končily šance jedné favoritek za druhou. Vypadla její krajanka Sofia Goggiaová, vítězka sjezdu Američanka Breezy Johnsonová a na zemi skončila i Ester Ledecká.

Brignoneová ale jela fantasticky.

O 41 setin předčila druhou Francouzku Romane Miradoliovou a něco, co se jí ještě před pár měsíci zdálo jako naprostá utopie, se stalo realitou. V cíli jen kroutila hlavou a soupeřky se před ní sklonily. I na nich bylo vidět, jak jí prvenství přejí.

Brignoneová má druhé olympijské zlato. Po super-G kralovala i obřímu slalomu

A to ještě o tři dny později Brignoneová ovládla i obří slalom, v němž o 62 setin porazila Švédku Saru Hectorovou!

V pětatřiceti letech se stala nejstarší alpskou lyžařkou, která kdy vyhrála olympijské zlato.

Jeden z největších olympijských comebacků, psaly oficiální stránky her.

Italské deníky se vyloženě rozvášnily: Jeden z nejsilnějších momentů naší sportovní historie.

Italka Federica Brignoneová při olympijském sjezdu v Cortině.

Nad cílovým prostorem po jejích prvenstvích létalo trio stíhaček a na obloze kreslilo italskou trikolóru. Brignoneová pak na tiskové konferenci vyprávěla a vyprávěla.

O tom, jak jí pomohlo domácí prostředí. Jak ji pocta nést vlajku nabila silou. Že si řekla, že už jen účastí má splněno a klání si užije naprosto bez tlaku na výsledek.

„Někdy, když si něco moc přejete, tak se to nestane. Ale když s tím přestanete, nebo aspoň si něco přejete bez té až nezdravé posedlosti – úspěch se dostaví sám,“ přemítala. „Byla jsem prostě šťastná, že jsem tady. Nesnažila jsem se získat zlato. Byla jsem tady proto, abych ze sebe vydala to nejlepší.“

Což se jí podařilo.

Takový byl jeden z největších příběhů her.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

ZOH 2026: výsledky závodů na olympiádě v Miláně a Cortině den po dni

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 jsou u konce. Největší sportovní svátek hostila italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na kompletní výsledky.

Češi na ZOH 2026: medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou za námi a české výpravě se na nich dařilo. Celkem vybojovala pět medailí. Zuzana Maděrová získala senzační zlato, Metoděj Jílek přidal zlato a stříbro, Eva Adamczyková...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...

Mohla jsem přijít o nohu, přiznala Vonnová. Prozradila, kdo ji zachránil

Pád Lindsey Vonnové na trati olympijského sjezdu v Cortině. (8. února 2026)

Hvězdná lyžařka Lindsey Vonnová přiznala, že kvůli vážnému zranění z pádu v olympijském sjezdu mohla přijít o nohu. Jednačtyřicetiletá Američanka, která do závodu nastoupila s přetrženým vazem v...

23. února 2026  17:27

Oproti Pekingu dvojnásobek. Češi na olympijské hry vsadili přes dvě miliardy

Mitch Marner překonává Lukáše Dostála a posouvá Kanadu do semifinále.

České sázkové kanceláře přijaly na letošní zimní olympijské hry v Itálii sázky za asi 2,1 miliardy korun. To je zhruba dvojnásobek toho, za kolik si lidé vsadili na minulé zimní hry v Pekingu.

23. února 2026  15:10,  aktualizováno  15:33

S medailí na krku, s pivem v ruce. Šéfa FBI kritizují, že slavil zlato v hokejové šatně

Ředitel FBI Kash Patel slaví s americkými hokejisty olympijské zlato přímo v...

Ostrou debatu v USA vyvolalo chování šéfa FBI po olympijském hokejovém finále. Kash Patel se objevil přímo v kabině amerického týmu, kde s hráči slavil zisk zlata. Záběry, na nichž pije pivo, polévá...

23. února 2026  15:30

Trump se dál vysmívá Kanadě a jejím hokejistům. Zlatý gól na ZOH si přivlastnil

Záběr z uměle vytvořeného videa Donalda Trumpa s americkými hokejisty.

Americký prezident Donald Trump a Bílý dům neotáleli s reakcí na nedělní kanadskou hokejovou prohru, jež Spojeným státům vynesla olympijské zlato. Zatímco Bílý dům sdílel snímek, na němž orel...

23. února 2026  15:29

Stříbrné loučení Crosbyho. Ve finále fandil z tribuny. Týmu bych nepomohl, uznal

Sidney Crosby (uprostřed) už se stříbrnou medailí na krku. Vlevo Brad Marchand,...

Strašně si přál být u toho. Prý nechybělo moc a do olympijského finále mohl nastoupit. Jenže nakonec zůstal stranou. Zranění, které si přivodil ve čtvrtfinále s Českem, vyřadilo kanadského kapitána...

23. února 2026  15:05

Nováček porazil stálice. Na olympijských hrách měl vyprodáno jediný sport

Premiéra skialpinismu na olympiádě. (19. února 2026)

Organizační tým olympijských her může z pohledu návštěvnosti slavit, o sporty a jednotlivé disciplíny byl obrovský zájem. Organizátoři prodali přes 1,3 milionu vstupenek, což dělá zhruba 88 procent z...

23. února 2026  14:50

Kanadští hokejisté si po finále postěžovali: Prodloužení 3 na 3 není hokej, ale zločin

Rozhodující gól v prodloužení dal Jack Hughes, Američani si tak připsali další...

Víte, co mají společného finále mužského a ženského turnaje v Miláně? Ano, svedla dohromady zámořské hokejové velmoci. Ale nejen to, v obou případech rozseklo souboj Kanady se Spojenými státy...

23. února 2026  13:40

Když se loučí legenda. Wiererová poslední závod kariéry oslavila bujarým večírkem

Biatlonistka Wiererová poslední závod kariéry oslavila bujarým večírkem

Italská biatlonistka Dorothea Wiererová uzavřela na domácích olympijských hrách svou bohatou kariéru. Vysněné individuální zlato sice nezískala, ale ani to ji nezkazilo náladu. Rozloučila se s...

23. února 2026  12:05

Za pět je dobré vysvědčení. A všimněte si věku i sebevědomí většiny medailistů

Premium
Biatlonistka Tereza Voborníková pózuje s bronzovou medailí za olympijský závod...

Konec korunoval dílo. Tereza Voborníková vybojovala velmi nečekaný biatlonový bronz a česká výprava tudíž opouští 25. zimní olympijské hry s pěti medailemi, z nichž dvě jsou dokonce zlaté. Což je...

23. února 2026

Dojemné gesto Američanů. Slavili s dresem zesnulého kamaráda, na led vzali jeho děti

Dylan Larkin drží syna Johnnyho Gaudreaua Johnnyho juniora.

Už před olympiádou hlásili: „Budeme bojovat i za Johnnyho!“ Učinili tak už na loňském mistrovství světa a také turnaj v Miláně skončil stejně úspěšně. Američtí hokejisté zvládli těsné finále s...

23. února 2026  11:15

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jaká je Voborníková? Perfekcionistka, občas trochu stydlivá, ale i typ lídra

Tereza Voborníková slaví svůj bronz z olympijského závodu s hromadným startem...

Aleš Lejsek, jenž vedl v roli kouče Terezu Voborníkovou v juniorské reprezentaci, vyprávěl historku z dorosteneckého mistrovství světa 2019 v Osrblie, kde se na poslední položku stíhacího závodu...

23. února 2026  10:10

Skvělé. A ještě vedle Martiny! Jílka bolely nohy, Sáblíkovou u ohně přemohly emoce

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Společně si užili slavnostní zakončení olympijských her. Společně nesli českou vlajku. Po ceremoniálu, který se uskutečnil v antickém amfiteátru ve Veroně, pak rychlobruslaři Martina Sáblíková a...

23. února 2026  8:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.