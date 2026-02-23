Byl duben loňského roku a ona jen ležela na sněhu a nemohla se hýbat.
Na italském mistrovství ve vysoké rychlosti trefila bránu, náraz ji rozhodil, vyletěla z trati a dlouhé lyže jí při pádu nepřirozeně zkroutily nohy.
Diagnóza? Mnohačetné zlomeniny levé dolní končetiny, přetržený přední zkřížený vaz, vykloubená čéška, poškozené menisky. Na svah pro ni letěl vrtulník a okamžitě podstoupila operaci. Podle lékařů šlo o zranění, z něhož se měla vzpamatovávat roky.
Tedy v lepším případě.
„Moc nechybělo a už bych nebyla sportovkyní – a možná nebylo ani tak daleko k tomu, že bych se už nikdy pořádně nepostavila na nohy,“ vyprávěla.
Operace sice dopadla v pořádku, ovšem následující týdny plné bolesti byly snad ještě horší. A kdyby šlo jen o týdny, i během her říkala, že ještě není zcela fit. „Od doby, co jsem se zranila, jsem neměla jediný den bez bolesti. Zní to hrozně, ale možná jsem si na ni už trochu zvykla,“ povídala.
Většina lidí by si asi řekla, že jim v takovém stavu nestojí za to se pokoušet o návrat. Pětatřicetiletá Brignoneová je ovšem jiná. Zranění přijala jako realitu. Myšlenku, že by přišla o domácí sportovní svátek, si nepřipouštěla. Nemohla ani jinak. Tolik se na tohle klání těšila. Fanoušci na ni spoléhali. Právě ona měla být jejich velkou hvězdou.
Posedlá lyžemi už od dětství
O účasti na domácí olympiádě snila už jako malá. Narodila se v Miláně, v šesti letech se ale s rodinou přestěhovali do La Salle, vesnice s asi dvěma tisíci obyvateli v hornaté oblasti údolí Aosta.
Právě zde objevila vášeň pro bílé svahy. Její matka Maria Rosa Quariová, která byla sama výbornou lyžařkou a vyhrála čtyři závody Světového poháru, vzpomínala, že první pár lyží její dcerka „ukradla“ z obchodu, když jí byly tři roky.
„Na pár minut jsme ji ztratili z dohledu. Našli jsme ji až před obchodem, před nějž si vynesla malé lyžičky a zkoušela si je nasadit,“ smála se.
Pod vedením otcem Daniela, trenéra v místním lyžařském oddílu, pak Brignoneová dělala své první lyžařské krůčky.
Její velký potenciál byl brzy zřejmý. V mládí patřila k obrovským nadějím. Stala se juniorskou šampionkou, v sedmnácti letech debutovala ve Světovém poháru a v devatenácti poprvé vystoupala na stupně vítězek.
Na první vítězství si nicméně musela počkat dalších pět let. Čtyřikrát pak skončila druhá, dvakrát třetí. Věčně druhá, tak už se jí pomalu začínalo říkat. V roce 2013 navíc kvůli problémům s cystou v kotníku dlouho nezávodila.
Jenže pak to přišlo. V roce 2015, v pětadvaceti letech, Brignoneová poprvé slavila. Vyhrála obří slalom v Söldenu a odstartovala nejúspěšnější část své kariéry.
Jen deset procent tréninku
Italové si ji zamilovali
Díky její rychlosti a síle jí začali přezdívat „La Tigre“ – Tygřice.
Z olympijských her si před Cortinou přivezla stříbro a dva bronzy. Ve Světovém poháru nastřádala 37 vítězství, 85 pódiových umístění, vybojovala pět malých glóbů a dva velké. Na mistrovství světa přidala dva tituly a celkem pět cenných kovů.
Velkou část z toho získala v minulé sezoně. I ve čtyřiatřiceti letech byla ve formě. Dost možná životní.
Před olympijskými hrami od ní fanoušci čekali mnohé. I ona sama si věřila a vydařenou zimu chtěla ještě završit posledním triumfem na italském mistrovství, načež si plánovala dopřát zaslouženou dovolenou a veškeré síly už upnout k únorovému vrcholu.
Jenže v mžiku se vše změnilo.
Šampionát pro ni skončil nejhůře, jak mohl.
Během her otevřeně přiznala, že když se jí lidé ještě na podzim ptali, jestli do Cortiny pojede, cítila vztek. Tou dobou totiž pořád nevěděla, jestli někdy bude schopná lyžovat.
„Tuhle zimu jsem první závody jela ani ne s deseti procenty toho, co mám obvykle natrénováno,“ popisovala. „Kolikrát jsem vyrazila na svah, nazula si lyžáky a pak je zase sundala. Prostě to nešlo. Rozhodně jsem neodvedla tolik práce, kolik bych chtěla, abych se na olympijské hry řádně připravila.“
Přesto italský svaz v prosinci oznámil, že s ní na olympiádu počítá. První závody absolvovala až 20. ledna na Kronplatzu. Poté si střihla jeden oficiální trénink na sjezd v Crans-Montaně, pak super-G a už mířila pod pět kruhů.
O zlatu nepřemýšlela
Během slavnostního zahájení hrdě mávala italskou vlajkou. V týdnu předtím ji ještě potrápila horečka, a tak tréninků absolvovala ještě méně. V porovnání s předchozími patáliemi ale nešlo o nic.
„Během posledních dvou týdnů jsem udělala velký krok vpřed,“ těšilo ji. „Kdybych nebyla optimistka, po osmi měsících od zranění bych si nenasadila lyže. A ani tu dnes nestála.“
Přesto by její triumfy nečekal ani ten největší snílek.
Hry začala desátým místem ve sjezdu, načež se postavila na start svého parádního super-G. Na náročné trati končily šance jedné favoritek za druhou. Vypadla její krajanka Sofia Goggiaová, vítězka sjezdu Američanka Breezy Johnsonová a na zemi skončila i Ester Ledecká.
Brignoneová ale jela fantasticky.
O 41 setin předčila druhou Francouzku Romane Miradoliovou a něco, co se jí ještě před pár měsíci zdálo jako naprostá utopie, se stalo realitou. V cíli jen kroutila hlavou a soupeřky se před ní sklonily. I na nich bylo vidět, jak jí prvenství přejí.
A to ještě o tři dny později Brignoneová ovládla i obří slalom, v němž o 62 setin porazila Švédku Saru Hectorovou!
V pětatřiceti letech se stala nejstarší alpskou lyžařkou, která kdy vyhrála olympijské zlato.
Jeden z největších olympijských comebacků, psaly oficiální stránky her.
Italské deníky se vyloženě rozvášnily: Jeden z nejsilnějších momentů naší sportovní historie.
Nad cílovým prostorem po jejích prvenstvích létalo trio stíhaček a na obloze kreslilo italskou trikolóru. Brignoneová pak na tiskové konferenci vyprávěla a vyprávěla.
O tom, jak jí pomohlo domácí prostředí. Jak ji pocta nést vlajku nabila silou. Že si řekla, že už jen účastí má splněno a klání si užije naprosto bez tlaku na výsledek.
„Někdy, když si něco moc přejete, tak se to nestane. Ale když s tím přestanete, nebo aspoň si něco přejete bez té až nezdravé posedlosti – úspěch se dostaví sám,“ přemítala. „Byla jsem prostě šťastná, že jsem tady. Nesnažila jsem se získat zlato. Byla jsem tady proto, abych ze sebe vydala to nejlepší.“
Což se jí podařilo.
Takový byl jeden z největších příběhů her.