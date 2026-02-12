POHLED: MOV a pokrytectví na entou. Když se oběti trestají a agresorům se nadbíhá

Tomáš Macek
  17:06
Od našeho zpravodaje v Itálii - Vzpomínáte, jak Jelena Vjalbeová, předsedkyně Ruského lyžařského svazu, loni reagovala na odebrání vlajky a hymny ruským sportovcům? „Měli bychom bombardovat Londýn, aby nás v MOV konečně začali brát vážně,“ vyhlásila tehdy. Pronesla tato slova jako jedna z nejvýznamnějších ruských sportovních funkcionářek. A co na to Mezinárodní olympijský výbor? Nic. Mlčel. Nereagoval.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Nereagoval ani tehdy, když před hrami v Paříži 2024 i Milánu 2026 obdržel od četných organizací podklady, že někteří z připuštěných ruských „neutrálů“ v minulosti na sociálních sítích propagovali ruskou válku na Ukrajině. Už to tam přece není, příspěvky jsou smazané, špatně by se to dokazovalo, tak jen ať si zazávodí, že?

A že budou u tratí a na tribunách i nějaké ty ruské vlajky? No tak nad nimi přimhouříme oči. A nebo tedy ne, když už se to těm českým hokejistkám nelíbí.

Alibismus? Samozřejmě.

Diskvalifikovaný Ukrajinec inspiruje i další krajany. Po MOV chce omluvu i generátory

Zato když si ukrajinská akrobatická lyžařka Kateryna Kocarová vzala helmu s nápisem „Buďte stateční jako Ukrajinci“, okamžitě dostala od MOV dopis, že taková helma je na hrách nepřijatelná. „Napsali mi, že jde o propagandu,“ prozradila.

A co potom, když si ukrajinský short trekař Oleh Hendej na helmu napsal úryvek z poezie ukrajinské básnířky? Zakázali mu ji, jelikož slova „Kde je hrdinství, tam není konečná porážka,“ označil MOV rovněž za propagandu.

Handejova helma byla podle MOV politická, musel ji přelepit.

Skeletonista Vladyslav Heraskevyč žádná slova na helmě neměl. Jen tváře. Portréty mrtvých. Pietu. Ale poté, co navzdory zákazu MOV chtěl s takovým vyobrazením obětí války startovat, byl diskvalifikován a vyloučen z her.

I proto je čím dál silnější dojem, že se na půdě MOV nadbíhá agresorovi, místo toho, aby byl potrestán, podobně jako kdysi vládci pěti kruhů penalizovali Německo zákazem startu na hrách po 1. a 2. světové válce.

Ano, jistě, je zde ono pověstné a neustále vytahované pravidlo 50 Olympijské charty, zapovídající sportovcům politickou propagandu na hrách. Ale jak si ukrajinská sáňkařka Olena Smahová napsala fixem na ruku a následně po závodě ukázala do kamery „Vzpomínka není porušení pravidel.“

Koneckonců při zahájení zimních her 2002 v Salt Lake City byla na Olympijském stadionu hrdě nesena a následně vztyčena potrhaná vlajka zachráněná z World Trade Centra po teroristickém útoku 11. září 2001. Tehdy celý svět oceňoval tento akt jako působivou připomínku obětí.

Ovšem doba se zjevně změnila.

Jako by se vedení MOV bálo jakkoliv rozhněvat Rusko, což se odráží i ve snaze o jeho urychlený plnohodnotný návrat na hry, bez ohledu na to, že na Ukrajině ruská armáda nadále zabíjí.

Stačí si prohlédnout fotografie ze zasedání MOV v Miláně. Šamil Tarpiščev, ruský člen MOV, jenž byl loni znovuzvolen do nejvyššího olympijského orgánu až do roku 2028, se na snímcích líbá s předsedkyní MOV Kristy Coventryovou a objímá s jejím předchůdcem Thomasem Bachem, zatímco na svých sítích hrdě vystavoval fotografii s Vladimirem Putinem, od nějž po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu obdržel vysoké státní vyznamenání.

Rusko se už ani netají tím, že praktikuje takzvanou ekonomickou sportovní diplomacii. Poskytuje finance a nabídky sportovní přípravy zemím z Afriky, Asie či Latinské Ameriky, za což požaduje jejich podporu na scéně MOV i dalších mezinárodních sportovních federací.

Pak dochází zákonitě k situacím, kdy se agresorovi ustupuje a oběť je naopak omezována.

Po vlně kritiky, která se nyní na vedení MOV snesla, se Kristy Coventryová ve čtvrtek ráno setkala s Vladyslavem Heraskevyčem, načež vydala dojemné prohlášení, jak lidsky jeho postojům naprosto rozumí a stojí za ním... ale pravidla jsou pravidla.

Vzápětí plačtivě oznámila, že požádá disciplinární komisi MOV o zmírnění Heraskevyčova trestu za nepovolenou helmu - a ta jejímu přání posléze blahosklonně vyhověla, protože paní šéfové se přece neodporuje.

Ovšem aby nedošlo k mýlce, skeletonistovi nebylo povoleno startovat. Jen mu disciplinární komise zrušila okamžité vyhoštění z her. Může na nich zůstat a dívat se, jak ti šťastnější, včetně ruských „neutrálů“, v Cortině závodí.

To už je alibismus a pokrytectví na entou.

Kdo věřil slzám Coventryové, že jsou po všem, co jim předcházelo, opravdu upřímné?

Kosmetická a spíše jen propagandistická úprava Heraskevyčova trestu ani nic nezmění na tom, že MOV je v celé kauze stranou poraženou, a to hned dvakrát.

Jednak na sebe strhl obrovskou vlnu kritiky fanoušků i mnohých bývalých sportovců, což jeho image rozhodně nepomůže.

Olympiáda nemá jít na ruku agresorovi. Zelenskyj udělil skeletonistovi řád

Navíc dosáhl svým rozhodnutím pravého opaku toho, co snad původně zamýšlel. Heraskevyčova olympijská helma a její odkaz jsou nyní mnohonásobně slavnější a diskutovanější po celém světě, než kdyby v ní na hrách „jen“ odzávodil. A s ní také příběhy, jež se snažila vyprávět.

Jsou o lidech, kteří také sportovali a snili, třeba i o vlajkách s pěti kruhy, ale už nikdy se na olympiády podívat nemohou, protože je Rusové připravili o život. Včetně talentovaného krasobruslaře Dmytra Šarpara, jenž zemřel v bitvě u Bachmutu, a devatenáctiletého biatlonisty Jevhena Malyševa, zabitého u Charkova. Také jejich portréty Heraskevyč na helmě měl.

„Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se,“ praví nejslavnější sportovní heslo planety. Šarpara, Malyševa a mnohé další ruské bomby a rakety o možnou účast připravily.

Jak potom musí ukrajinským sportovcům znít slova slova mluvčího MOV Marka Adamse, když na tiskové konferenci celou kauzu smete ze stolu slovy: „Nemůžeme řešit 130 konfliktů na celém světě, bez ohledu na to, nakolik hrozné jsou.“

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč na olympijské dráze v Cortině d’Ampezzo v helmě, na níž jsou fotografie lidí zabitých během války na Ukrajině. (9. února 2026)
Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč na olympijské dráze v Cortině d’Ampezzo v helmě, na níž jsou fotografie lidí zabitých během války na Ukrajině. (9. února 2026)
Skeletonista Vladyslav Heraskevyč má na helmě portréty zabitých ukrajinských sportovců.
Skeletonista Vladyslav Heraskevyč se nezúčastní olympijského závodu. Mezinárodní olympijský výbor mu odebral akreditaci, tím pádem Ukrajinec nemůže nastoupit. (12. února 2026) Důvod? Motivy na helmě s portréty ukrajinských sportovců zavražděných ve válce proti ruskému agresorovi. „Moc jsme si přáli, aby pan Heraskevyč nastoupil, jenže jeho přilba nesplňuje předpisy,“ sdělila Kristy Coventryová, šéfka MOV.
22 fotografií
Vstoupit do diskuse (23 příspěvků)
Tipsport - partner programu
Česko vs. KanadaHokej - Skupina A - 12. 2. 2026:Česko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 12.00
  • 7.20
  • 1.18
Lotyšsko vs. USAHokej - Skupina C - 12. 2. 2026:Lotyšsko vs. USA //www.idnes.cz/sport
12. 2. 21:10
  • 25.20
  • 17.70
  • 1.07
Německo vs. DánskoHokej - Skupina C - 12. 2. 2026:Německo vs. Dánsko //www.idnes.cz/sport
12. 2. 21:10
  • 1.63
  • 4.56
  • 4.71
Itálie vs. SlovenskoHokej - Skupina B - 13. 2. 2026:Itálie vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 12:10
  • 14.00
  • 8.03
  • 1.16
Finsko vs. ŠvédskoHokej - Skupina B - 13. 2. 2026:Finsko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 12:10
  • 3.58
  • 4.30
  • 1.82
Francie vs. ČeskoHokej - Skupina A - 13. 2. 2026:Francie vs. Česko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 16:40
  • 20.50
  • 12.30
  • 1.08
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

ONLINE: Česko - Kanada 0:1. Hokejisté ztrácí, velkou šanci neproměňuje Pastrňák

Sledujeme online
Teč Macklina Celebriniho přímo do české branky. (12. února 2026)

To, na co fanoušci dlouhé roky čekali, je konečně tady. Čeští hokejisté vstupují do olympijského turnaje, hned na úvod hrají s největším favoritem. Od 16.40 čelí našlapanému týmu Kanady, pokusí se o...

12. února 2026  17:39

Rychlobruslení na ZOH ONLINE: Závod na 5000 metrů, jak se daří Sáblíkové?

Sledujeme online
Martina Sáblíková vyrazila na trénink před olympijským závodem na 5 kilometrů....

Závod na 3000 metrů musela kvůli nemoci vynechat, teď se chystá na svou nejoblíbenější trať 5000 metrů. Martina Sáblíková i nadále bojuje s nachlazením, i kvůli tomu, že se na olympijských hrách v...

12. února 2026,  aktualizováno  17:38

České hokejistky narazí ve čtvrtfinále na Švédky, chtějí splnit roli favoritek

Český tým s trenérkou Carlou Macleodovou během zápasu proti Kanadě na zimních...

Nejdůležitější utkání za poslední čtyři roky čeká v pátek české hokejistky. Ve čtvrtfinále olympijského turnaje v Miláně se utkají se Švédskem a cíl svěřenkyň kanadské trenérky Carly MacLeodové je...

12. února 2026  17:36

POHLED: MOV a pokrytectví na entou. Když se oběti trestají a agresorům se nadbíhá

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč absolvoval tréninky na olympijské...

Od našeho zpravodaje v Itálii Vzpomínáte, jak Jelena Vjalbeová, předsedkyně Ruského lyžařského svazu, loni reagovala na odebrání vlajky a hymny ruským sportovcům? „Měli bychom bombardovat Londýn, aby nás v MOV konečně začali brát...

12. února 2026  17:06

Medaile si už kousla do asfaltu, ale zatím drží, svěřila se v Liberci Maděrová

Olympijská vítězka Zuzana Maděrová na Krajském úřadu Libereckého kraje. (12....

Olympijská vítězka Zuzana Maděrová se po zisku zlaté medaile vrátila domů na sever Čech. Rodačku z Oldřichova v Hájích přivítala na krajském úřadu delegace v čele s hejtmanem Martinem Půtou. Ten...

12. února 2026  17:05

Diskvalifikovaný Ukrajinec inspiruje i další krajany. Po MOV chce omluvu i generátory

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč na olympijské dráze v Cortině...

Chtěl uctít zesnulé vojáky a připomenout, že v Evropě stále zuří válka zapříčiněná ruskou agresí. Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč proto do pondělních tréninků na olympijské dráze v...

12. února 2026  9:31,  aktualizováno  16:45

Olympiáda nemá jít na ruku agresorovi. Zelenskyj udělil skeletonistovi řád

Americký prezident Donald Trump se setkává s ukrajinským prezidentem...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udělil Řád svobody skeletonistovi Vladyslavovi Heraskevyčovi, kterého Mezinárodní olympijský výbor diskvalifikoval ze závodu kvůli helmě s portréty sportovců...

12. února 2026  13:25,  aktualizováno  16:14

Snowboardcrossař Choura skončil ve čtvrtfinále. Houser o krok dříve

Kryštof Choura z Česka během osmifinále mužů ve snowboardcrossu. (12. února...

Český snowboardcrossař Kryštof Choura doputoval v olympijském závodě v Livignu do čtvrtfinále a obsadil konečné 15. místo. O krok dříve soutěž opustil Radek Houser, jenž byl klasifikován na 31....

12. února 2026  13:08,  aktualizováno  16:07

Metoděj Jílek v TV: kde a kdy sledovat 10 000 metrů rychlobruslení na ZOH 2026?

Metoděj Jílek při závodu na 5000 metrů v rychlobruslení na zimních olympijských...

Jednu medaili už na olympijských hrách v Miláně získal. Stříbro ze závodu na 5000 metrů však Metoděje Jílka neuspokojilo. Velký talent českého rychlobruslení vyrazí také do závodu na 10000 metrů a...

12. února 2026

Odečetl bych jim body! Čeští krasobruslaři způsobili kontroverzi použitím hudby z AI

Kateřina Mrázková a Daniel Mrázek vystupují v soutěži rytmických tanců na...

Sourozenci Kateřina a Daniel Mrázkovi vyvolali při své premiéře na olympijských hrách vlnu kontroverze. Ani ne tak samotným výkonem – čeští krasobruslaři skončili v pondělním rytmickém tanci až na...

12. února 2026  15:35

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

6. den ZOH 2026 ONLINE: Zraněná Ledecká super-G nedokončila, pojede Sáblíková

Sledujeme online
Ester Ledecká během závodu v super-G (12. února 2026)

Zranění, které si přivodila těsně před startem, limitovalo Ester Ledeckou v lyžařském super-G, na trati navíc spadla, a tak z olympijských her v Miláně a Cortině odjede bez medaile. Čtrnáctým místem...

12. února 2026  11:52,  aktualizováno  15:23

Švýcarským hokejistům vyšel vstup do olympijského turnaje, Francii vynulovali

Damien Riat ze Švýcarska slaví první gól se svými spoluhráči (14. února 2026)

Skvělý vstup a zdařilý závěr. Švýcarští hokejisté odstartovali olympijský turnaj vítězstvím 4:0 nad Francií. Dva góly zapsal Timo Meier, čisté konto udržel Leonardo Genoni. Vítěze prvního klání...

12. února 2026  14:43,  aktualizováno  15:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.