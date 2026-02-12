Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Nereagoval ani tehdy, když před hrami v Paříži 2024 i Milánu 2026 obdržel od četných organizací podklady, že někteří z připuštěných ruských „neutrálů“ v minulosti na sociálních sítích propagovali ruskou válku na Ukrajině. Už to tam přece není, příspěvky jsou smazané, špatně by se to dokazovalo, tak jen ať si zazávodí, že?
A že budou u tratí a na tribunách i nějaké ty ruské vlajky? No tak nad nimi přimhouříme oči. A nebo tedy ne, když už se to těm českým hokejistkám nelíbí.
Alibismus? Samozřejmě.
Zato když si ukrajinská akrobatická lyžařka Kateryna Kocarová vzala helmu s nápisem „Buďte stateční jako Ukrajinci“, okamžitě dostala od MOV dopis, že taková helma je na hrách nepřijatelná. „Napsali mi, že jde o propagandu,“ prozradila.
A co potom, když si ukrajinský short trekař Oleh Hendej na helmu napsal úryvek z poezie ukrajinské básnířky? Zakázali mu ji, jelikož slova „Kde je hrdinství, tam není konečná porážka,“ označil MOV rovněž za propagandu.
Skeletonista Vladyslav Heraskevyč žádná slova na helmě neměl. Jen tváře. Portréty mrtvých. Pietu. Ale poté, co navzdory zákazu MOV chtěl s takovým vyobrazením obětí války startovat, byl diskvalifikován a vyloučen z her.
I proto je čím dál silnější dojem, že se na půdě MOV nadbíhá agresorovi, místo toho, aby byl potrestán, podobně jako kdysi vládci pěti kruhů penalizovali Německo zákazem startu na hrách po 1. a 2. světové válce.
Ano, jistě, je zde ono pověstné a neustále vytahované pravidlo 50 Olympijské charty, zapovídající sportovcům politickou propagandu na hrách. Ale jak si ukrajinská sáňkařka Olena Smahová napsala fixem na ruku a následně po závodě ukázala do kamery „Vzpomínka není porušení pravidel.“
Koneckonců při zahájení zimních her 2002 v Salt Lake City byla na Olympijském stadionu hrdě nesena a následně vztyčena potrhaná vlajka zachráněná z World Trade Centra po teroristickém útoku 11. září 2001. Tehdy celý svět oceňoval tento akt jako působivou připomínku obětí.
Ovšem doba se zjevně změnila.
Jako by se vedení MOV bálo jakkoliv rozhněvat Rusko, což se odráží i ve snaze o jeho urychlený plnohodnotný návrat na hry, bez ohledu na to, že na Ukrajině ruská armáda nadále zabíjí.
Stačí si prohlédnout fotografie ze zasedání MOV v Miláně. Šamil Tarpiščev, ruský člen MOV, jenž byl loni znovuzvolen do nejvyššího olympijského orgánu až do roku 2028, se na snímcích líbá s předsedkyní MOV Kristy Coventryovou a objímá s jejím předchůdcem Thomasem Bachem, zatímco na svých sítích hrdě vystavoval fotografii s Vladimirem Putinem, od nějž po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu obdržel vysoké státní vyznamenání.
Rusko se už ani netají tím, že praktikuje takzvanou ekonomickou sportovní diplomacii. Poskytuje finance a nabídky sportovní přípravy zemím z Afriky, Asie či Latinské Ameriky, za což požaduje jejich podporu na scéně MOV i dalších mezinárodních sportovních federací.
Pak dochází zákonitě k situacím, kdy se agresorovi ustupuje a oběť je naopak omezována.
Po vlně kritiky, která se nyní na vedení MOV snesla, se Kristy Coventryová ve čtvrtek ráno setkala s Vladyslavem Heraskevyčem, načež vydala dojemné prohlášení, jak lidsky jeho postojům naprosto rozumí a stojí za ním... ale pravidla jsou pravidla.
Vzápětí plačtivě oznámila, že požádá disciplinární komisi MOV o zmírnění Heraskevyčova trestu za nepovolenou helmu - a ta jejímu přání posléze blahosklonně vyhověla, protože paní šéfové se přece neodporuje.
Ovšem aby nedošlo k mýlce, skeletonistovi nebylo povoleno startovat. Jen mu disciplinární komise zrušila okamžité vyhoštění z her. Může na nich zůstat a dívat se, jak ti šťastnější, včetně ruských „neutrálů“, v Cortině závodí.
To už je alibismus a pokrytectví na entou.
Kdo věřil slzám Coventryové, že jsou po všem, co jim předcházelo, opravdu upřímné?
Kosmetická a spíše jen propagandistická úprava Heraskevyčova trestu ani nic nezmění na tom, že MOV je v celé kauze stranou poraženou, a to hned dvakrát.
Jednak na sebe strhl obrovskou vlnu kritiky fanoušků i mnohých bývalých sportovců, což jeho image rozhodně nepomůže.
Navíc dosáhl svým rozhodnutím pravého opaku toho, co snad původně zamýšlel. Heraskevyčova olympijská helma a její odkaz jsou nyní mnohonásobně slavnější a diskutovanější po celém světě, než kdyby v ní na hrách „jen“ odzávodil. A s ní také příběhy, jež se snažila vyprávět.
Jsou o lidech, kteří také sportovali a snili, třeba i o vlajkách s pěti kruhy, ale už nikdy se na olympiády podívat nemohou, protože je Rusové připravili o život. Včetně talentovaného krasobruslaře Dmytra Šarpara, jenž zemřel v bitvě u Bachmutu, a devatenáctiletého biatlonisty Jevhena Malyševa, zabitého u Charkova. Také jejich portréty Heraskevyč na helmě měl.
„Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se,“ praví nejslavnější sportovní heslo planety. Šarpara, Malyševa a mnohé další ruské bomby a rakety o možnou účast připravily.
Jak potom musí ukrajinským sportovcům znít slova slova mluvčího MOV Marka Adamse, když na tiskové konferenci celou kauzu smete ze stolu slovy: „Nemůžeme řešit 130 konfliktů na celém světě, bez ohledu na to, nakolik hrozné jsou.“