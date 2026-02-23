Mohla jsem přijít o nohu, přiznala Vonnová. Prozradila, kdo ji zachránil

Hvězdná lyžařka Lindsey Vonnová přiznala, že kvůli vážnému zranění z pádu v olympijském sjezdu mohla přijít o nohu. Jednačtyřicetiletá Američanka, která do závodu nastoupila s přetrženým vazem v kolenu, na instagramu uvedla, že ji zachránila série operací. Od hrozivého karambolu v Cortině d’Ampezzo podstoupila už pět zákroků, dosud poslední šestihodinovou operaci absolvovala minulý týden už po převozu do USA.
Vonnová v pondělí prozradila, že její zranění bylo mnohem závažnější než původně zveřejněné informace o komplexní zlomenině holenní kosti. Kvůli rozsáhlému traumatu se totiž rozvinul kompartmentový syndrom, při němž dochází vinou krvácení nebo otoku ke zvýšenému tlaku uvnitř svalu. Ten omezuje prokrvení dané oblasti a může vést k trvalému poškození tkání a nervů, pokud není okamžitě vyřešen.

„Když máte tolik poškození v jedné části těla, je tam příliš mnoho krve, která se nahromadí a v podstatě všechno rozdrtí,“ řekla dvojnásobná mistryně světa. Za záchranu nohy poděkovala ortopedickému chirurgovi Tomu Hackettovi, který pracuje pro Vonnovou a tým USA. Na klinice v Trevisu provedl fasciotomii, při níž otevřel pojivový obal svalu. „Rozevřel ho, nechal to dýchat a zachránil mě,“ napsala Vonnová.

Do Itálie doktor Hackett s Vonnovou cestoval proto, že si na konci ledna krátce před začátkem olympijských her přetrhla ve sjezdu Světového poháru v Crans Montaně přední zkřížený vaz v kolenu. „Kdyby se mi to nestalo, Tom by tam nebyl a nemohl by mi zachránit nohu,“ řekla olympijská šampionka z roku 2010.

Po dvou týdnech v nemocnicích se Vonnová dočkala propuštění domů a oznámila, že si z pádu navíc odnesla i zlomeninu pravého kotníku. Nyní ji čeká dlouhá léčba. „Budu se soustředit na rehabilitaci a snad za pár týdnů přechod z kolečkového křesla na berle. Bude to trvat zhruba rok, než se všechny kosti zahojí. Pak se rozhodnu, jestli budu chtít vyndat všechen ten kov. A pak půjdu zpátky na operační sál a nechám si konečně spravit ACL (přední zkřížený vaz),“ uvedla.

Už pátá operace, šest hodin dlouhá. Bolest zvládám těžko, přiznává Vonnová

Přiznala, že poslední zranění bylo nejhorší a nejbolestivější, jaké za svou kariéru utrpěla. Znovu ale zopakovala, že nelituje svého návratu k lyžování. Na závodní svahy se Vonnová vrátila předloni po téměř šesti letech i s částečným implantátem v pravém koleně právě s vidinou dalšího olympijského startu.

