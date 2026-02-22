Místo 30 dnů ve výškách třeba 60. Hamza o změnách, Davidové i omlazení týmu

Osm let uplynulo od předchozí české biatlonové medaile Michala Krčmáře. Připadá vám, že se jeho stříbrný sprint v Pchjongčchangu odehrál už pořádně dávno?
Přišlo by mi ještě horší, kdybychom měli čekat na medaili další čtyři roky. Terka nás z toho vysvobodila.
Jak silně jste její bronzový závod prožíval?
Bylo to peklo. Ale věřil jsem, že to dá. V jednu chvilku jsem si dokonce myslel, že bude i zlatá, ale Francouzky jsou tady neuvěřitelně silné. Terka každopádně ukazuje potenciál, který v ní je do budoucna. Jen bude ještě chvilku trvat, než se naplno projeví.
Před hromadnými závody jste ujišťoval: Jen počkejte, naše nejlepší výsledky teprve přijdou. Proč jste tomu tak moc věřil?
Bimbo (Krčmář) i Terka byli předtím ve štafetách hrozně silní na lyžích. Bál jsme se jen, abychom potom v tomhle těžkém počasí trefili pro masák mázu, ale říkal jsem si: Pokud se nám povede, jsem o těch dvou přesvědčený, že něco pěkného předvedou.
Dozrála Voborníková do role vůdčí osobnosti ženského týmu? Takové, jakou je mezi muži i vzhledem ke svým zkušenostem Michal Krčmář?
Myslím, že ano. Tady to jednoznačně předvedla. Ukázala mladým holkám, že to může jít, Mikolášové, Plecháčové a ostatním juniorkám. Tvrdá práce vede k úspěchu a Terka tvrdě dřela, neflákala se, nehrála si na princeznu. Pak předvedla, co umí, v závodě, kde to nebylo o tom, kolik favoritek udělá chyby na střelnici. Tu medaili si regulérně vybojovala výbornou střelbou a rychlým během a má odměnu, o které se jí asi ani nesnilo. Zároveň obrovsky pomohla celému našemu biatlonu.
Kvůli tlaku, pod kterým jste se po některých nepřesvědčivých výsledcích v sezoně i ze začátku her ocitli?
Ano, ten jsem vnímal jako obrovský. Jasně, on zase přijde, ale už jsme potřebovali nějaký takový úspěch. Rozhodně nevystačíte s tvrzením: Děláme to dobře, jen nemáme výsledky. Ten tlak se stupňoval a my ho cítili. Já dokonce zvažoval, jestli to nemám zabalit, takže i pro mě je tahle medaile vnitřní impuls, že to tak úplně blbě neděláme.
Česká biatlonová olympiáda v Anterslevě byla jako zápas se dvěma diametrálně odlišnými poločasy.
To už zhodnoťte vy. Nebudeme nikdy země, která bude ve všech závodech vepředu, ale kvůli tomu konci stálo za to tady zůstat.
|
Dala, dala, dala... Jak Voborníková slavila a zároveň říkala: Brečím. Pořád. A ještě budu
První poločas her byl nepovedený, poznamenaný dohady kolem Markéty Davidové a vyčnívalo z něj jen nečekané 11. místo Terezy Vinklárkové ve vytrvalostním závodě. Zato počínaje mužskou štafetou vypadal tým jako vyměněný a důsledkem jsou čtyři povedené závody.
Začátek se pokazil. Kdyby skončila mixštafeta čtvrtá nebo pátá, což bylo absolutně reálné (po třech úsecích jeli Češi pátí, s náskokem 50 sekund na šesté místo), byl by obraz jiný. Potom jsme v některých závodech i promazali. To se prostě občas stane každému týmu, to není nadávání. Ale od štafet jsme ukázali, že nejsme outsideři.
Nakolik ovlivnilo tyto hry a situaci v týmu zranění Markéty Davidové?
Zkrátka jsme se všichni včetně Markéty rozhodli, jak jsme se rozhodli. Ukázalo se, že naše rozhodnutí nebylo ideální. Na druhou stranu, jestli některé závodnice už i chtějí žalovat svaz za to, že nebyly nominovány do štafety (Havlíčková v běhu na lyžích), tak mám chvílemi pocit, že jsme se zbláznili. S Markétou bylo učiněno nějaké rozhodnutí. Bylo to all in s vírou, že to vyjde.
Bohužel nevyšlo. Jak se úvahy o její účasti na hrách předtím vyvíjely?
Když přijela z Ruhpoldingu, okamžitě šla na magnet, sešlo se konsilium. Já nejsem doktor, nemůžu rozhodovat za ně. Řekli, jaké jsou varianty. Přičemž první slovo měl závodník. Kdyby Markéta oznámila, že na hry nechce, je to vyřešené.
Ale chtěla. Vcelku pochopitelně po všem, co přípravě na ně obětovala.
Ano. Pak jsme museli splnit nějaké deadliny nominací na olympijský výbor a dál to bylo i na rozhodnutí Markéty. Je strašně složité, když si máte dlouhodobě nejlepšího závodníka odpárat. Pokud by doktoři řekli, že nemůže startovat, tak nejede. Doktoři prohlásili, že je to na jejím rozhodnutí, tak si to Markéta rozhodla. Nehážu to na ní, na doktory, ani ani svaz. Kdybyste byli na našem místě, možná byste podobné rozhodnutí udělali taky, i když si teď všichni klepou na hlavu. Šlo o obtížné rozhodování i tím, jak vše navenek před veřejností komunikovat.
Myslíte, zda hned zveřejnit, že má znovu vyhřezlou ploténku?
Nebylo to o tom, že by někdo chtěl něco tajit, ale jsme v jiné situaci než před 30 lety. Teď musíme kolem každého tancovat, abychom nedejbože my z vedení neřekli nic špatně. Ano, šéfové jsou od toho, aby rozhodovali. Tentokrát však to rozhodnutí bylo víc i na Markétě a my respektovali, že jet chtěla. Už bych se v tom nehrabal. Rozhodli jsme se, rozhodli jsme se blbě, jak se později ukázalo a přišli jsme tak o umístění v top šesti v mix štafetě.
Co bude s Markétou Davidovou dál?
Její stav patrně nic jiného než další operace nevyřeší. Tady nejde jen o biatlon, ale také o to, aby mohla v budoucnu jezdit na koni a zasportovala si jako normální člověk, což jí samozřejmě všichni moc přejeme. Po operaci se potom bude muset sama rozhodnout, co chce dělat.
A kdyby si přála pokračovat v biatlonové kariéře?
Možná je i varianta, že může mít individuální přípravu mimo tým za podpory některého trenéra. Což ale zatím není probrané s Markétou, jen jsme o tom diskutovali mezi sebou.
Z mužského týmu dosáhl v Anterselvě na nejlepší výsledek ten nejstarší, 35letý Michal Krčmář. Jak jste prožíval jeho hromadný závod?
Nalil nám krev do žil. Předvedl nejlepší výkon, jaký jsem kdy od něj běžecky viděl, vždyť měl i šestý nejlepší běžák. Ukázal, že cesta častější přípravy ve výškách je dobrá, jen jsme ji ještě nedokázali plně dotáhnout. Zároveň předvedl, že je 200procentní profík. Jen kdyby jej ti mladí v takovém přístupu následovali. Dnes už je i biatlon o obrovské profesionalizaci a perfekcionismu.
Ten se kdysi Krčmář naučil od Ondřeje Moravce.
Jo, Ondra to teď u týmu jako trenér řeší seshora a Bimbo se ho těm mladším snaží vštěpovat zevnitř. Na takovém principu funguje třeba i francouzská reprezentace. Jejich sportovní ředitel je můj kamarád, občas mi nějaké info pustí. Říká, že jsou rozhádaní, kradou si karty, ale jakmile dojde na trénink, jsou na něm 200procentními profíky.
Až do hromadného závodu držela nejlepší umístění z ženského týmu 11. místem ve vytrvalostním závodě Tereza Vinklárková. Hodně vás překvapila?
Na to, jaké si zažila za zdravotní trable a skoro dva roky vůbec nezávodila, se z toho úžasně vyhrabala. Celkově ale byly na téhle olympiádě výsledky kromě Francouzek v porovnání se svěťákem dost přetočené. Je tu spousta závodnic, které jezdily v sezoně dole a najednou vyskočily, hlavně Bulharky. Řada favoritek vyhořela a například velmoc Německo má stejně medailí jako my, zůstalo u bronzu z mixštafety.
Když se Vinklárková na čtvrtém úseku štafety až do ležky držela v dosahu medailí, a potom musela na kolo, co jste si pomyslel?
To se může stát každému. Vinky byla vždycky výborný střelec. Když končila v juniorkách, skončila pátá na juniorském mistrovství světa, i běžecky na tom byla výborně. Pak přišly zdravotní trable a v jedné fázi to vypadalo, že je konec. Musím smeknout, jak se vyrvala nahoru i jak nakonec v té štafetě urvala šesté místo. Jde především o její osobní vítězství, které kdyby si připisoval někdo jiný, bylo by to dost falešné tvrzení. Být jedenáctá na olympiádě, když se připravujete dva tři roky bez velké podpory, je úžasné. Moc to Vinky přeju, je fajn holka.
V 27 letech chce po sezoně končit. Je to nezvratné?
Voda teče furt dál, budeme se s ní ještě bavit. Třeba měla pravdu, že jela poslední olympiádu, ale neřekla přece jasně, že už nepojede žádné mistrovství světa.
Ukončení kariéry zvažuje rovněž Michal Krčmář. Což by byla velmi citelná ztráta.
Myslím, že Michal bude jezdit dál. Věřím v to.
Přemítal, jestli by českému biatlonu nepomohl více v jiné roli.
Do budoucna každý z těch, co něco dokázali, dostane nabídku zůstat u biatlonu, až jednou skončí. Živě si jednou dokážu představit Bimba na druhé straně barikády. Už teď stojí tak nějak mezi a snaží se mladší kluky hecovat, mluví s nimi jako táta. Takové typy jsou strašně důležité. Perspektiva v těch mladších je pořád velká. Ale nemůžeme říkat, že máme superperspektivní družstvo, když už je jim šestadvacet a za nimi se valí další generace. Někteří si potřebuji srovnat v hlavě, co chtějí a co by pro to měli dělat - a podle toho buď v družstvu zůstanou, nebo ne. S každým si po sezoně promluvíme.
Co tím naznačujete?
Že nemůžeme paušalizovat. A nejsme fotbal, nemůžeme točit co čtrnáct dnů trenéra. Zaprvé na to nemáme prachy, za druhé nejsou ti trenéři. Určitě jsem čekal víc od Tomáše Mikysky, ten je v mých očích talentem světového formátu. Máme pořád zaparkovaného Jonáše Marečka, který s formou letos dost bojoval. Asi si vybral špatné lyže, jezdí na madshusech, ale je na ně v dobrém slova smyslu moc těžký, velká muskulatura. Máme co rozebírat.
|
Krčmářovo dilema: Chci pomoci týmu, jakkoliv. Přesvědčují ho: Ještě nekonči
I Michal Krčmář poukazoval, že čtyři velmoci jsou nyní odskočené a Češi patří až do druhého sledu. Co udělat, abyste se jim přiblížili?
Kdybychom to věděli, uděláme to. Myslím, že za poslední dva roky jsme se posunuli nahoru běžecky a musíme v tom pokračovat. Musíme být ve vysokých nadmořských výškách v přípravě ještě víc než jsme byli, místo 30 dnů třeba i 60. A možná ještě ve vyšších výškách. Trend je takový.
Na nárůst pobytu ve výškách jste se poprvé zaměřili až před loňskou sezonou.
Jo, tuhle věc jsme předtím zanedbali a za dva roky se manko nedalo dohnat. Já myslel, že ho doženeme, ale nestihli jsme to. Určitě se pokusíme čerpat i know how zvenčí, ale ne každému se do kuchyně dostanete. A občas je to i o tom, že závodníci musí pochopit, že jsme tu pro ně. Někteří mají totiž občas pocit, že jsou tu naopak oni pro nás. Pak se s tím strašně těžko pracuje. Nejsme dobře placený sport, na druhou stranu ti lidé tráví tři čtvrtě roku mimo barák. Máme nevýhodu, že nemáme žádné hory, které by měly 2500 metrů a kde bychom postavili jednu chatu, dali do ní 12 postelí a trénovali tam, pokud to řeknu v nadsázce. Ale popereme se s tím. Byla by škoda promrhat generaci Mikysky, Marečka a Karlíka.
Z té další se dobře jeví mladý Petr Hák.
Jenže u něj budeme muset řešit s jeho školou, aby zvládl oboje. Dělá leteckou vysokou, ta se nedá dělat z auta.
Ohledně omlazení ženské reprezentace pro Světový pohár, plánujete, že do ní už v příští sezoně plně zapracujete mladé naděje Plecháčovou, Mikolášovou, případně další?
Neplánujeme, to uděláme, to je jednoduché. Je jasné, co 1. května nastane, tým se radikálně omladí. Věřím, že může být do budoucna dobrý a že se s ním prosadíme. I přesto, že konkurence v biatlonu je snad největší ze všech sportů na olympiádě z pohledu toho, že tady i 60. člověk ze svěťáku může dojet s plackou (Bulharka Christovová). Rozhodně bude zajímavé sledovat, nakolik se poměr sil v následujících letech změní. Francouzi jsou úplně jinde, ale Norové budou řešit velký problém, až odejde po olympiádě současný trenérský štáb, jak se proslýchá. Najít podobného kouče, jakým je Mazet, nebude pro ně snadné.
Co změnit, aby se Čechům dařil přechod z juniorů do dospělých, který zatím dopadá často nevalně? Vyskytly se názory, jestli nejsou v juniorech poněkud přetrénovaní a následně přechod nezvládají, na rozdíl od jiných zemí. Například Mareček, když byl juniorským mistrem světa, jezdil vyrovnaně s Francouzem Perrotem.
Dobře, ale Perrot váží v nadsázce 32 kilo a Jonáš 90, což je trochu rozdíl. Ne, vážně, určitě ten přechod zatím neumíme udělat. Neříkám, že proto skončí trenéři, ale budeme chtít tým doplnit zvenku někým směrem k lyžování. Musíme se snažit točit ta kola dál a uvidíme, jestli zvládneme být zase konkurenceschopní i s těmi nejlepšími. Není to vůbec otázka financí, zajištění jsme, podporu od NSA, olympijského výboru i sponzorů máme a máme také fantasticky nakoplý svěťák v Novém Městě. Takže je na čem stavět.
A co české trenérské zázemí? Jaké je?
Není nikde žádné zázemí. Z dvaceti mančaftů na mezinárodní úrovni deset trénují Němci a zbytek trenérů se tak nějak točí. Nenalhávejme si, že teď řekneme, že někomu nabídneme obrazně místo 10 tisíc euro 20 tisíc a bude rázem u našeho mančaftu stát trenérská fronta zájemců. Nebude tam stát nikdo, stejně jako tam nikdo nestál předtím. Sehnat dobrého kouče je těžké. Vypadáme sice jako biatlon obrovští, ale jsme pořád malý sport. Zaplaťpánbůh jsme úspěšný televizní sport, a ta vysoká čísla sledovanosti nám pomáhají k penězům.