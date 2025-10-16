Komplikace při stavbě olympijské haly. Dělá nám to starosti, přiznal šéf NHL

Testovací akce byla původně naplánována na prosinec. Organizátoři nicméně agentuře AP potvrdili, že se přesouvá do menší haly, v té hlavní se zatím žádná nechystá.
Je možné, že v Santa Giulia Areně se neodehraje žádný zápas až do 5. února, kdy zde, den před slavnostním zahájením her, odstartuje turnaj hokejistek.
„Bude to velmi těsné, ale to jsme věděli,“ uvedl už dříve šéf organizačního výboru Andrea Varnier.
Bettmana jeho slova příliš nepotěšila. Ke zdržení při stavbě haly se vyjádřil krátce po středečním jednání Rady guvernérů, nejvyššího řídícího orgánu NHL.
„Poslední dva roky nám dělá starosti postup stavebních prací, ale to je záležitost Mezinárodního olympijského výboru. Jsme omezení v tom, co můžeme a co nemůžeme dělat, co požadovat a co ne, a pokud to dojde do určitého bodu, budeme se s tím muset vypořádat,“ řekl novinářům třiasedmdesátiletý funkcionář.
MOV i IIHF (Mezinárodní hokejová federace) zámořskou soutěž ubezpečují, že vše proběhne v pořádku.
Bettman je v případě potřeby připraven do řešení veškerých záležitostí zatáhnout i hráčskou asociaci NHL. Své obavy směrem k odpovědným osobám již vyjádřil: „Vědí o nich. Očekáváme, že splní všechny své sliby a hala bude ze sportovního hlediska prvotřídní.“
Santa Giulia Arenu staví soukromá společnost, má se stát největší italskou halou. Příští rok v létě bude hostit zápasy mistrovství Evropy volejbalistů, v budoucnu se s ní počítá také coby s dějištěm tenisového Turnaje mistrů.
Olympijský turnaj hokejistek začne 5. února. Česká reprezentace odehraje svůj první zápas proti USA v menší hale Fiera Milano a v Santa Giulia Areně se představí až o den později v duelu proti Švýcarsku.
V hlavní hale nastoupí ke všem utkáním ve skupině čeští hokejisté, začnou 12. února proti Kanadě.