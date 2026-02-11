Peking ožívá? Olympijské tápání Shiffrinové se protahuje. Ale nevzdává se

Michal Koubek
  16:45
Od našeho zpravodaje v Itálii - Pokud odhlédne od zranění a má jmenovat nejhorší okamžiky své sportovní kariéry, má jasno. „Olympijské hry v Pekingu,“ poví americká lyžařská fenoménka Mikaela Shiffrinová. V roce 2022 se sportovním svátkem protrápila, nezískala ani jednu medaili. Což chce letos změnit. Jenže po týmové kombinaci, v níž po jejím špatném výkonu klesly s Breezy Johnsonovou na čtvrté místo, tyhle vzpomínky znovu ožily.
Americká slalomářka Mikaela Shiffrinová v objetí svých kolegyň.

Americká slalomářka Mikaela Shiffrinová v objetí svých kolegyň. | foto: AP

Mikaela Shiffrinová ze Spojených států v akci během kombinovaného slalomu žen....
Mikaela Shiffrinová ze Spojených států v akci během kombinovaného slalomu žen....
Mikaela Shiffrinová ze Spojených států v akci během kombinovaného slalomu žen....
Mikaela Shiffrinová ze Spojených států v akci během kombinovaného slalomu žen....
5 fotografií

Přitom to měla zámořská dvojice označená číslem jedna rozjeté naprosto skvěle.

Johnsonová v úterý v Cortině potvrdila vítězství ze sjezdu a nejrychleji proletěla tratí i tentokrát. Šest setin, takový náskok držely po úvodní části nad Rakušankami Ariane Rädlerovou a Katharinou Huberovou.

Shiffrinová v této sezoně slalomům naprosto dominuje, mohlo se zdát, že triumf už bude jen formalita.

Jenže se nestalo.

Američanky na zlato z kombinace nedosáhly, Shiffrinové se nepovedl slalom

Hvězdná Američanka mezi červenými a modrými tyčemi chybovala. Z osmnácti lyžařek, které dorazily do cíle, zapsala až patnáctý čas. Kromě několika nedokončených slalomů se něco takového nestalo už víc než deset let.

„Na Breezy jsem byla tak hrdá. Inspirovala mě,“ řekla zachmuřená Shiffrinová, když s kolegyní klesly na čtvrté místo, šest setin za třetí americkou dvojici Jacquelin Wilesová a Paula Moltzanová. „Bohužel se mi to nepovedlo. Nenašla jsem v sobě tu úroveň komfortu, která by mi umožnila jet plnou rychlostí.“

Johnsonová, s níž ji pojí velké přátelství, ji po dojezdu hned objala a utěšovala: „Já už svou zlatou medaili mám. Už po prvním kole jsem Mikaele říkala: Ať se stane cokoliv, nikdy ti nebudu říkat: Ty jsi něco zkazila.“

Nechápala jsem, co se děje

Shiffrinová porážku přijala a odhodlaně burcovala, že v dalších závodech prostě musí jet lépe.

Jestli si vzpomněla na Peking? Těžko říct. Ale minimálně zámořská média okamžitě začala analyzovat a komentovat, jestli mezi nejčerstvějším zklamáním a sportovním vrcholem v roce 2022 nepanují souvislosti.

Mikaela Shiffrinová ze Spojených států v akci během kombinovaného slalomu žen. (10. února 2026)

Tehdy Shiffrinová do daleké Číny mířila jako superfavoritka.

Už v té době jako legenda.

Nic jiného než zlata se od ní nečekala, jenže ona místo nich zažívala jedno zklamání za druhým.

Obří slalom – výpadek.

Slalom – výpadek.

Super-G – deváté místo.

Sjezd – osmnácté místo.

Kombinace – výpadek.

Týmový paralelní závod – čtvrté místo.

A celkový dojem? „Nechápala jsem, co se tam stalo. Takové zklamání,“ líčila měsíce poté. „Snažila jsem se tu situaci pochopit, ale dlouho jsem na to nemohla přijít.“

Hovořila o tom, že nepovedené hry pro ni byly dlouho velkým tématem. Ačkoliv se posléze vrátila na absolutní vrchol a dnes už má na kontě rekordních 108 triumfů ve Světovém poháru, přesto na ně nemohla zapomenout.

Proto před touto olympijskou sezonou prohlásila: „Neberu to tak, že mám na olympiádě nedokončené záležitosti, ale spíš s ní chci nastolit mír. Nechci, aby byl Peking důvodem, proč bych se měla her bát. Což se tehdy vážně dělo.“

V Číně se problémy jen vršily

Ne, Shiffrinová rozhodně nemá v povaze se vymlouvat a přiznala, že to tehdy prostě neustála. Když ale později popisovala, za jakých okolností a v jaké atmosféře se postavila na start, dalo se pochopit, že to neměla vůbec snadné.

Hry se konaly v době, kdy se svět zotavoval z pandemie covid-19 a Peking se stále držel striktních restrikcí a sportovci žili v naprosté bublině.

V Číně předtím nikdy nebyla, natož aby tam závodila.

Soutěžilo se výhradně na umělém, přemrzlém sněhu – zcela odlišném od toho, na který byla zvyklá.

Mikaela Shiffrinová ze Spojených států v akci během kombinovaného slalomu žen. (10. února 2026)

Ano, tohle všechno bylo pro všechny stejné, ale pak tu byly ještě další, osobnější důvody.

Na přelomu roku, šest týdnů před hrami, se Shiffrinová nakazila covidem, deset dní strávila v karanténě, a přestože zdravotní potíže v době her už neměla, obávala se pozitivního testu.

Nemohla se vídat se svým tehdejším přítelem a současným snoubencem, Norem Aleksanderem Aamodtem Kildem, ze strachu, že by se mohli navzájem nakazit.

Během her navíc připadlo smutné dvouleté výročí smrti jejího otce Jeffa, jehož odchod ji zasáhl tak hluboce, že na několik týdnů přestala lyžovat.

A pak tu byl i nesmírný tlak – mnohonásobně vyšší než na všechny ostatní závodnice. Nebo její tuze náročná výzva, a to startovat ve všech šesti kláních.

„Lidé si myslí, že na olympiádě máme kontrolu nad svými životy. Že si můžeme říct, kdy budeme cvičit, jak budeme trénovat a kdy jíst,“ vysvětlovala žena, která už dva triumfy z her má, v Soči 2014 vyhrála slalom a v Pchjongčchangu 2018 obří slalom. „Ale je to přesně naopak. V Pekingu probíhaly úplně jinak.“

Čerpala rady i od Bilesové

Po Pekingu se rozhodla, že na italské hry musí jít jinak. Lépe. Dala si za úkol, že je zvládne psychicky i fyzicky.

Už dávno nejezdí všechny disciplíny a rozhodla se, že v Cortině pojede jen tři – týmovou soutěž, obří slalom a slalom.

Královna bez velkých potřeb. Shiffrinová ve Špindlu bavila, co obnáší její život?

Začala intenzivněji spolupracovat s psychologem. Její manažerka Megan Harrodová ve Špindlerově Mlýně pro iDNES.cz líčila, že některá sezení dokonce aplikují v rámci celého týmu, aby se všichni naladili na stejnou vlnu.

„A taky jsme zařadili poznámky od gymnastky Simone Bilesové, která si také prošla složitými obdobími. Cíl je jasný – nadcházející olympiádu ustát,“ říkala manažerka.

Výhodou pro Shiffrinovou je i to, že Cortinu moc dobře zná a má ji ráda. I výkonnostně na sobě ještě zapracovala. Z osmi slalomů v aktuální sezoně nevyhrála jen jediný.

Dokonce padaly otázky, jestli se nenachází v nejlepší formě svého života.

Mikaela Shiffrinová ze Spojených států v akci během kombinovaného slalomu žen. (10. února 2026)

„Těžko říct,“ kývla ve Špindlu, kde slalomu rovněž kralovala, a navíc se poprvé od hrozivé nehody v roce 2024 poprvé dostala na stupně i v obřím slalomu. „Myslím, že ještě nějaké místo na zlepšení je. Jen nevím, jak moc je velké. Každý den na tom ale na tréninku pracujeme, každou zatáčku se snažíme jet rychleji. Vždycky všechno může být lepší, ne? Teď je otázkou, jestli já mám tu schopnost být rychlejší. Snažíme se na to přijít.“

I proto její nevydařený slalom v týmové kombinaci vyvolal takový údiv.

„Teď musím vymyslet, co mám všechno napravit. Času před dalšími závody není mnoho, ale pokusím se o to,“ vyhlížela.

V neděli ji čeká obří slalom.

Ve středu slalom.

Šanci hodit za hlavu pekingský neúspěch ještě má.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Slovensko vs. FinskoHokej - Skupina B - 11. 2. 2026:Slovensko vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 3.00
  • 3.70
  • 2.15
Švédsko vs. ItálieHokej - Skupina B - 11. 2. 2026:Švédsko vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
11. 2. 21:10
  • 1.01
  • 34.00
  • 45.00
Švýcarsko vs. FrancieHokej - Skupina A - 12. 2. 2026:Švýcarsko vs. Francie //www.idnes.cz/sport
12. 2. 12:10
  • 1.11
  • 9.97
  • 19.20
Finsko vs. KanadaHokej - Skupina A - 12. 2. 2026:Finsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
12. 2. 14:30
  • 30.00
  • 28.20
  • 1.00
Česko vs. KanadaHokej - Skupina A - 12. 2. 2026:Česko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
12. 2. 16:40
  • 7.71
  • 6.14
  • 1.33
Lotyšsko vs. USAHokej - Skupina C - 12. 2. 2026:Lotyšsko vs. USA //www.idnes.cz/sport
12. 2. 21:10
  • 25.90
  • 11.40
  • 1.08
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Covid mu vzal rodiče, válka na Ukrajině domov. Krasobruslaře adoptovala trenérka

Fedirs Kuliss čeká na známky po svém krátkém programu.

Kdybyste se koukli jen na výsledek, není 28., tedy předposlední, místo v krasobruslařské soutěži mužů pro dvacetiletého Fedirse Kulisse při olympijské premiéře kdovíjakým úspěchem. Když se ale...

11. února 2026

Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Vítězslav Hornig na střelnici během biatlonové smíšené štafety na olympijských...

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo slibují napínavou biatlonovou podívanou. Český tým se opět představí v ikonickém středisku Anterselva. V našem textu najdete program závodů,...

10. února 2026  16:07,  aktualizováno  11. 2. 16:58

ONLINE: Slováci překvapivě vedou nad Finskem, Švédové večer vyzvou Italy

Sledujeme online
Adam Růžička a Niko Mikkola v zápase mezi Slovenskem a Finskem. (11. února 2026)

V Miláně začíná olympijský turnaj hokejistů. Středeční program zahrnuje dva zápasy skupiny A, jako první vyráží do akce Slováci a Finové, kteří hrají od 16.40. Od 21.10 je na programu souboj...

11. února 2026  16:54

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

10. února 2026  23:21,  aktualizováno  11. 2. 16:53

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se dvakrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

11. února 2026  13:27,  aktualizováno  16:47

Peking ožívá? Olympijské tápání Shiffrinové se protahuje. Ale nevzdává se

Americká slalomářka Mikaela Shiffrinová v objetí svých kolegyň.

Od našeho zpravodaje v Itálii Pokud odhlédne od zranění a má jmenovat nejhorší okamžiky své sportovní kariéry, má jasno. „Olympijské hry v Pekingu,“ poví americká lyžařská fenoménka Mikaela Shiffrinová. V roce 2022 se sportovním...

11. února 2026  16:45

Marchand o Pastrňákovi: Snad se na ledě moc nepotkáme, je příliš nebezpečný!

Útočníci Bostonu Brad Marchand a David Pastrňák slaví gól proti Torontu.

Od našeho zpravodaje v Itálii Chytit kanadského hokejistu na rozhovor na pár metrech, kde se tlačíte s desítkami zámořských novinářů, chce i dávku štěstí. Sidney Crosby před pár dny? Prakticky bez šance. Ve středu už to vyšlo,...

11. února 2026  16:24

Martina Sáblíková v TV: kde a kdy sledovat 5000 metrů rychlobruslení na ZOH 2026?

Rychlobruslařka Martina Sáblíková na tréninku, 5. února 2026.

Bude to dojemné loučení velké legendy. Rychlobruslařka Martina Sáblíková pojede své poslední olympijské závody. Na ZOH 2026 vyrazí do boje o medaili na své oblíbené pětikilometrové distanci. Kde...

11. února 2026  16:22

5. den ZOH 2026 ONLINE: Zabystřanovi se nedařilo, Vinklárková má životní výsledek

Sledujeme online
Jan Zabystřan v akci v super-G (11. února 2026)

Pátý den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo se čeští sportovci představí v pěti různých disciplínách. Super-G má za sebou Jan Zabystřan, skončil ale za očekáváním na 17. místě....

11. února 2026  16:11

Ve vytrvalostním závodě slaví Simonová, šokovala Bulharka. Blýskla se Vinklárková

Francouzská biatlonistka Julia Simonová (11. února 2026)

Vytrvalostní závod biatlonistek na olympijských hrách v Anterselvě patřil favoritkám, přesto přinesl šokující výsledek. Za vítěznou Francouzkou Julií Simonovou a její stříbrnou krajankou Lou...

11. února 2026  11:30,  aktualizováno  16:05

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nezdolná Sáblíková kašlala na tréninku: Hrozný to bylo! Podpora je víc než placka

Martina Sáblíková vyrazila na trénink před olympijským závodem na 5 kilometrů....

Od našeho zpravodaje v Itálii Těsně před čtvrt na dvě vlezla na ovál, už při volném rozjezdu za parťačkou Nikolou Zdráhalovou ale česká rychlobruslařka Martina Sáblíková lehce zakašlala. Pak se pustila naplno do čtyř koleček. A...

11. února 2026  15:39

„To bude ostuda.“ Pavel se na olympijském festivalu předvedl i v hokejové exhibici

Prezident Petr Pavel si na olympijském festivalu zahrál také hokej. (11. února...

Na olympijský festival v Českých Budějovicích ve středu po obědě dorazil prezidentský pár. Petr Pavel s manželkou Evou ve zhruba dvouhodinovém programu zvládl setkání s dobrovolníky i dětmi. Pavel si...

11. února 2026  8:27,  aktualizováno  15:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.