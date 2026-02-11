Peking ožívá? Olympijské tápání Shiffrinové se protahuje. Ale nevzdává se

Přitom to měla zámořská dvojice označená číslem jedna rozjeté naprosto skvěle.
Johnsonová v úterý v Cortině potvrdila vítězství ze sjezdu a nejrychleji proletěla tratí i tentokrát. Šest setin, takový náskok držely po úvodní části nad Rakušankami Ariane Rädlerovou a Katharinou Huberovou.
Shiffrinová v této sezoně slalomům naprosto dominuje, mohlo se zdát, že triumf už bude jen formalita.
Jenže se nestalo.
Američanky na zlato z kombinace nedosáhly, Shiffrinové se nepovedl slalom
Hvězdná Američanka mezi červenými a modrými tyčemi chybovala. Z osmnácti lyžařek, které dorazily do cíle, zapsala až patnáctý čas. Kromě několika nedokončených slalomů se něco takového nestalo už víc než deset let.
„Na Breezy jsem byla tak hrdá. Inspirovala mě,“ řekla zachmuřená Shiffrinová, když s kolegyní klesly na čtvrté místo, šest setin za třetí americkou dvojici Jacquelin Wilesová a Paula Moltzanová. „Bohužel se mi to nepovedlo. Nenašla jsem v sobě tu úroveň komfortu, která by mi umožnila jet plnou rychlostí.“
Johnsonová, s níž ji pojí velké přátelství, ji po dojezdu hned objala a utěšovala: „Já už svou zlatou medaili mám. Už po prvním kole jsem Mikaele říkala: Ať se stane cokoliv, nikdy ti nebudu říkat: Ty jsi něco zkazila.“
Nechápala jsem, co se děje
Shiffrinová porážku přijala a odhodlaně burcovala, že v dalších závodech prostě musí jet lépe.
Jestli si vzpomněla na Peking? Těžko říct. Ale minimálně zámořská média okamžitě začala analyzovat a komentovat, jestli mezi nejčerstvějším zklamáním a sportovním vrcholem v roce 2022 nepanují souvislosti.
Tehdy Shiffrinová do daleké Číny mířila jako superfavoritka.
Už v té době jako legenda.
Nic jiného než zlata se od ní nečekala, jenže ona místo nich zažívala jedno zklamání za druhým.
Obří slalom – výpadek.
Slalom – výpadek.
Super-G – deváté místo.
Sjezd – osmnácté místo.
Kombinace – výpadek.
Týmový paralelní závod – čtvrté místo.
A celkový dojem? „Nechápala jsem, co se tam stalo. Takové zklamání,“ líčila měsíce poté. „Snažila jsem se tu situaci pochopit, ale dlouho jsem na to nemohla přijít.“
Hovořila o tom, že nepovedené hry pro ni byly dlouho velkým tématem. Ačkoliv se posléze vrátila na absolutní vrchol a dnes už má na kontě rekordních 108 triumfů ve Světovém poháru, přesto na ně nemohla zapomenout.
Proto před touto olympijskou sezonou prohlásila: „Neberu to tak, že mám na olympiádě nedokončené záležitosti, ale spíš s ní chci nastolit mír. Nechci, aby byl Peking důvodem, proč bych se měla her bát. Což se tehdy vážně dělo.“
V Číně se problémy jen vršily
Ne, Shiffrinová rozhodně nemá v povaze se vymlouvat a přiznala, že to tehdy prostě neustála. Když ale později popisovala, za jakých okolností a v jaké atmosféře se postavila na start, dalo se pochopit, že to neměla vůbec snadné.
Hry se konaly v době, kdy se svět zotavoval z pandemie covid-19 a Peking se stále držel striktních restrikcí a sportovci žili v naprosté bublině.
V Číně předtím nikdy nebyla, natož aby tam závodila.
Soutěžilo se výhradně na umělém, přemrzlém sněhu – zcela odlišném od toho, na který byla zvyklá.
Ano, tohle všechno bylo pro všechny stejné, ale pak tu byly ještě další, osobnější důvody.
Na přelomu roku, šest týdnů před hrami, se Shiffrinová nakazila covidem, deset dní strávila v karanténě, a přestože zdravotní potíže v době her už neměla, obávala se pozitivního testu.
Nemohla se vídat se svým tehdejším přítelem a současným snoubencem, Norem Aleksanderem Aamodtem Kildem, ze strachu, že by se mohli navzájem nakazit.
Během her navíc připadlo smutné dvouleté výročí smrti jejího otce Jeffa, jehož odchod ji zasáhl tak hluboce, že na několik týdnů přestala lyžovat.
A pak tu byl i nesmírný tlak – mnohonásobně vyšší než na všechny ostatní závodnice. Nebo její tuze náročná výzva, a to startovat ve všech šesti kláních.
„Lidé si myslí, že na olympiádě máme kontrolu nad svými životy. Že si můžeme říct, kdy budeme cvičit, jak budeme trénovat a kdy jíst,“ vysvětlovala žena, která už dva triumfy z her má, v Soči 2014 vyhrála slalom a v Pchjongčchangu 2018 obří slalom. „Ale je to přesně naopak. V Pekingu probíhaly úplně jinak.“
Čerpala rady i od Bilesové
Po Pekingu se rozhodla, že na italské hry musí jít jinak. Lépe. Dala si za úkol, že je zvládne psychicky i fyzicky.
Už dávno nejezdí všechny disciplíny a rozhodla se, že v Cortině pojede jen tři – týmovou soutěž, obří slalom a slalom.
Královna bez velkých potřeb. Shiffrinová ve Špindlu bavila, co obnáší její život?
Začala intenzivněji spolupracovat s psychologem. Její manažerka Megan Harrodová ve Špindlerově Mlýně pro iDNES.cz líčila, že některá sezení dokonce aplikují v rámci celého týmu, aby se všichni naladili na stejnou vlnu.
„A taky jsme zařadili poznámky od gymnastky Simone Bilesové, která si také prošla složitými obdobími. Cíl je jasný – nadcházející olympiádu ustát,“ říkala manažerka.
Výhodou pro Shiffrinovou je i to, že Cortinu moc dobře zná a má ji ráda. I výkonnostně na sobě ještě zapracovala. Z osmi slalomů v aktuální sezoně nevyhrála jen jediný.
Dokonce padaly otázky, jestli se nenachází v nejlepší formě svého života.
„Těžko říct,“ kývla ve Špindlu, kde slalomu rovněž kralovala, a navíc se poprvé od hrozivé nehody v roce 2024 poprvé dostala na stupně i v obřím slalomu. „Myslím, že ještě nějaké místo na zlepšení je. Jen nevím, jak moc je velké. Každý den na tom ale na tréninku pracujeme, každou zatáčku se snažíme jet rychleji. Vždycky všechno může být lepší, ne? Teď je otázkou, jestli já mám tu schopnost být rychlejší. Snažíme se na to přijít.“
I proto její nevydařený slalom v týmové kombinaci vyvolal takový údiv.
„Teď musím vymyslet, co mám všechno napravit. Času před dalšími závody není mnoho, ale pokusím se o to,“ vyhlížela.
V neděli ji čeká obří slalom.
Ve středu slalom.
Šanci hodit za hlavu pekingský neúspěch ještě má.