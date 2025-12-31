Mr. Computer mi už neříkají. Novák o vášni pro kybernetiku či umělé inteligenci

Proto s trenéry pozměnili program. Vynechal prosincovou zastávku v Trondheimu a i aktuální Tour de Ski bere z velké části jako přípravu směrem k únorovým italským olympijským hrám.
Právě na ně se devětadvacetiletý Novák upíná. Formu načasovat umí. Minulou zimu kvůli operaci slepého střeva taky ladil k jednomu vrcholu. A hned v úvodu mistrovství světa v Trondheimu se blýskl pátou příčkou ve sprintu!
Roky předtím se pohyboval mezi naprostou špičkou, těsně za norskými hegemony. Předminulou sezonu v Ruce dokonce skončil druhý v závodě na dvacet kilometrů.
Přitom dnes klidně mohl sedět za počítačem a programovat. Nejen o vášni pro robotiku a kybernetiku, fyziku či umělou inteligenci vypráví v seriálu iDNES Premium Naděje pro olympiádu.
Když jsem si zapisoval jídelníček, abych zjistil kalorie, které do sebe nasoukám, dalo to hroznou práci. S pomocí umělé inteligence? Vyfotíte si jídlo, všechno vám spočítá. Samozřejmě má ale svá úskalí.