Mr. Computer mi už neříkají. Novák o vášni pro kybernetiku či umělé inteligenci

Neprožívá lehkou sezonu. „Hned při prvním Světovém poháru v Ruce jsem se cítil zvláštně. Bolel mě chrup, nakonec se z toho vyklubal zánět na dásni,“ povídá běžec na lyžích Michal Novák. K tomu se ještě přidaly neurologické problémy, jelikož ho ve Finsku ve sjezdu srazil soupeř, spadl na hlavu a nejspíš prodělal lehčí otřes mozku.

Proto s trenéry pozměnili program. Vynechal prosincovou zastávku v Trondheimu a i aktuální Tour de Ski bere z velké části jako přípravu směrem k únorovým italským olympijským hrám.

Právě na ně se devětadvacetiletý Novák upíná. Formu načasovat umí. Minulou zimu kvůli operaci slepého střeva taky ladil k jednomu vrcholu. A hned v úvodu mistrovství světa v Trondheimu se blýskl pátou příčkou ve sprintu!

Roky předtím se pohyboval mezi naprostou špičkou, těsně za norskými hegemony. Předminulou sezonu v Ruce dokonce skončil druhý v závodě na dvacet kilometrů.

Přitom dnes klidně mohl sedět za počítačem a programovat. Nejen o vášni pro robotiku a kybernetiku, fyziku či umělou inteligenci vypráví v seriálu iDNES Premium Naděje pro olympiádu.

Když jsem si zapisoval jídelníček, abych zjistil kalorie, které do sebe nasoukám, dalo to hroznou práci. S pomocí umělé inteligence? Vyfotíte si jídlo, všechno vám spočítá. Samozřejmě má ale svá úskalí.

Michal Novák

Tuny sněhu, poctivý servisman a bronzový jásot. Jak si Charvátová Křížová splnila sen

Premium
Olga Charvátová (vpravo) s bronzovou medailí na zimních olympijských hrách v...

Psal se rok 1984. Olympijský oheň v Sarajevu dohasínal. Čechoslováci měli po závodech, vybojovali celkem šest kovů, a tak se slavilo. Něčím se přiťuklo, zpívalo se a během veselí si reprezentanti...

23. prosince 2025  13:26

Tuny sněhu, poctivý servisman a bronzový jásot. Jak si Charvátová Křížová splnila sen

Premium
Olga Charvátová (vpravo) s bronzovou medailí na zimních olympijských hrách v...

Psal se rok 1984. Olympijský oheň v Sarajevu dohasínal. Čechoslováci měli po závodech, vybojovali celkem šest kovů, a tak se slavilo. Něčím se přiťuklo, zpívalo se a během veselí si reprezentanti...

23. prosince 2025

Druhá vlna olympijských nadějí. Maděrová, Zabystřan, Zdráhalová a jejich cesta

Premium
Zuzana Maděrová dojíždí v cíli paralelního slalomu v Davosu

Už se zdálo, že proťala fotobuňku finálového duelu první, ale cílová fotografie byla jiného názoru. Centimetry rozhodly o tom, že snowboardistka Zuzana Maděrová skončila v paralelním slalomu...

22. prosince 2025

Ruská biatlonová ofenziva, přes soud na olympiádu. Přetáhli k sobě i Fourcada?

Premium
Čtyřnásobný olympijský šampion v biatlonu Alexandr Tichonov (vpravo) a Děda Mráz

Od našeho zpravodaje v Rakousku S jídlem roste chuť. Rusko mocně povzbudil poslední úspěch u Mezinárodní sportovní arbitráže CAS, která nařídila umožnit start na olympiádě v Itálii neutrálním ruským lyžařům - a to i přesto, že...

16. prosince 2025

Hala v Miláně? Nevím, jak si to představují, řekl Rulík k táhlé stavbě. Je ale optimista

Radim Rulík na tréninku české hokejové reprezentace v Liberci.

Za mořem vyvolává rozpaky i starosti, zvlášť když má Santa Giulia Arena v Miláně už za 53 dní hostit první hokejové klání na únorové zimní olympiádě. Kouč české reprezentace Radim Rulík taky neskrývá...

14. prosince 2025  8:21

Brignoneová stihne OH, sjezdařka navíc při zahájení ponese italskou vlajku

Federica Brignoneová na trati obřího slalomu v rámci italského šampionátu těsně...

Sjezdařka Federica Brignoneová doléčila zlomeninu nohy a bude startovat na únorových olympijských hrách. Vítězka Světového poháru při zahájení v Cortině d’Ampezzo navíc ponese italskou vlajku.

12. prosince 2025  14:13

Mladí Rusové s vlajkou i hymnou. MOV doporučil svazům, aby zrušil omezení

Kirsty Coventryová promlouvá při slavnostním ceremoniálu.

Mezinárodní olympijský výbor vyzval sportovní svazy, aby ruským mládežnickým týmům a sportovcům umožnily znovu soutěžit bez omezení, tedy s vlajkou a hymnou. Novou strategii, která je velkým krokem k...

11. prosince 2025  18:09,  aktualizováno  18:14

Curlingoví jednorožci. Kvůli olympiádě jsme omezili zaměstnání, líčí skip Klíma

Premium
Český curler Lukáš Klíma

V pětičlenné partě se sejdou právník, zaměstnanci banky a IT firmy a dva pracovníci cestovní agentury a…? Dostanou se na olympijské hry! Co začíná jako zamotaný vtip, představuje realitu českých...

11. prosince 2025

České curlerky ztratily po čtvrté porážce v kvalifikaci šanci na olympiádu

České curlerky Michaela Baudyšová (dole), Petra Vinšová (vlevo) a Klára...

České reprezentantky v curlingu prohrály na olympijské kvalifikaci v Kelowně i s Německem 4:9 a po čtvrté porážce v pátém zápase přišly o naději na postup.

9. prosince 2025  21:14

Mají hokejisté kde hrát? V Miláně nestíhají a z NHL zní: Dávno mělo být hotovo!

Takto vypadal vnitřek olympijské haly na začátku října.

Dva měsíce před hokejovým turnajem na olympijských hrách vyvstává spousta pochyb a otázek, jaké byste tak krátce před akcí řešit nechtěli a neměli. Na čem se bude hrát? Bude to bezpečné? Jak...

4. prosince 2025  7:15

Rusko jásá: Vyhráli jsme. Kallaová kárá soudce: Otřesné. Nehájíte zájmy lidstva

