Je tady biatlonový vrchol. Krčmář: Na 99 procent můj poslední olympijský závod

Tomáš Macek
  7:00
Od našeho zpravodaje v Itálii - A jdeme do finále. Poslední biatlonový závod mužů na olympijských hrách v Itálii je tady. Ten mimořádně prestižní. Pro vybranou společnost jen třiceti nejlepších. Na jeho startu budou v Anterselvě také dva Češi – Michal Krčmář a Vítězslav Hornig.
Finišmen české štafety Michal Krčmář.

Finišmen české štafety Michal Krčmář. | foto: ČOV

Michal Krčmář na trati stíhacího závodu v Anterselvě. (15. února 2026)
Vítězslav Hornig během mužské štafety na olympijských hrách.
Biatlonista Ondřej Moravec si z olympiády v roce 2014 v Soči přivezl tři...
Michal Krčmář (23) během tréninku v biatlonu (12. února 2026)
5 fotografií

„Hromaďák je prestiž. Hodně mi o něj jde,“ ujišťuje Krčmář. „Na startu stojí těch třicet nejlepších na světě v danou chvíli. Ve Světovém poháru nás závodí 110, na olympiádě 90 a dostat se do masáku je známka kvality. Proto jsem rád, že jsem ve hře až do samého konce olympiády.“

Ve středu měl společně s Hornigem na pokoji, který společně obývají, zápřah v roli fanoušků. „Prožili jsme u televize velmi intenzivní a velmi emotivní odpoledne, nejdřív u ženské štafety a potom u hokeje s Kanadou,“ hlásí Hornig.

V pátečním odpoledni si role prohodí a pro změnu se oni sami pokusí vyvolat emoce u českých fanoušků.

„Doufám, že laktát ze štafety jsem už za dva dny vyplavil,“ říká Krčmář a dodává: „Po těle se necítím špatně, zatím funguje dobře. Ale rozhodující bude, kam mě v závodě tělo pustí nebo nepustí. Neřeším to teď. Až se hromaďák rozjede, budu pracovat s tím, co ve mně bude.“

Michal Krčmář na trati stíhacího závodu v Anterselvě. (15. února 2026)

Hornig o vlastní fyzické kondici přemítá: „Únava se kupí, pro některé z nás už je to šestý závod. Hodně bude záležet, jak se s ní kdo vyrovná v hlavě.“

Jeho nejlepším individuálním umístěním na letošních hrách je zatím 19. místo ze stíhačky.

„Předvedl jsem tu docela dobré výkony, na druhou stranu byly v takovém mém sezonním průměru. Což znamená: pořád jsem se motal kolem dvacátého místa a chyběl tam nějaký vyloženě lepší výsledek, abych si řekl: Jo, to je ono.“

Rozhodně si však věří v pátek na lepší než 19. místo. „Už ve stíhačce, kdybych si to neodstřelil poslední položkou, jsem mohl sahat někam k jedenácté příčce,“ připomíná.

Vítězslav Hornig během mužské štafety na olympijských hrách.

Penzion, který nedaleko od olympijského areálu čeští biatlonisté zabydleli, se pozvolna začíná vyprazdňovat.

Tomáš Mikyska a Markéta Davidová už ve čtvrtek odcestovali domů. Tereza Vinklárková se naopak vydala na seznamku s olympijskou atmosférou do Cortiny, zdárně fandila curlerům při jejich vítězství nad obhájci zlata ze Švédska, načež přespala v cortinské olympijské vesnici, aby si svoji první a zároveň i poslední olympiádu v životě ještě okořenila dalšími zážitky.

„Je vždycky těžší udržet si koncentraci, když pro některé členy týmu už závodní část her nebo světového šampionátu skončila,“ říká Krčmář. „Ale zažívám to na vrcholných akcích podesáté a naučil jsem se v takovém prostředí fungovat. Pro mě končí olympiáda až v pátek ve čtyři odpoledne.“

Do elitní třicítky pro hromadný závod se kvalifikoval maximální možný počet čtyř biatlonistů ze tří zemí: Norska a Francie (jak také jinak, že?), ale překvapivě také z Finska.

Krčmářův (další) skvělý finiš: Jeli jsme totální šponu a šrot. Hrozně bolestivé!

Po třech zástupcích mají Švédsko, Itálie, Německo a Švýcarsko.

Po dvou Česko a Ukrajina.

A po jednom USA a Slovinsko.

Unikátem těchto her je, že zatím jsou v individuálních kláních mužů tři různí vítězové ze tří různých zemí, a totéž platí o kategorii žen.

Mužské závody postupně ovládli Nor Botn, Francouz Fillon Maillet a Švéd Ponsiluoma, ty ženské Francouzka Simonová, Norka Kirkeeideová a Italka Vittozziová.

Pokud připočteme štafety, v nichž kompletně dominovaly francouzské výběry, mají už tři zlaté medaile Fillon Maillet a Simonová a po dvou Perrot a Jeanmonnotová.

„Francouzi na tuhle olympiádu fakt perfektně naladili formu, trefili ten správný moment,“ oceňuje Hornig.

Obhájce olympijského zlata v hromadném závodě Johannes Bö na startu chybí, ten už se pohyboval v Anterselvě jen podél tratí, protože od loňského března není aktivním závodníkem. Zato stříbrný a bronzový medailisté z Pekingu 2022 budou v akci opět, těmi byli před čtyřmi lety Martin Ponsiluoma a Vetle Christiansen. Krčmář tehdy dojel jednadvacátý.

O jedinou českou medaili z olympijských hromadných závodů se dosud postaral Ondřej Moravec bronzem v Soči 2014.

Biatlonista Ondřej Moravec si z olympiády v roce 2014 v Soči přivezl tři medaile. Stříbro ze stíhacího závodu a bronzy ze závodu s hromadným startem a ze smíšené štafety. Po návratu z olympiády mu na letohradském Václavském náměstí uspořádali mohutnou oslavu.

V aktuální sezoně se zatím tato disciplína ve Světovém poháru jela dvakrát. Krčmář obsadil čtrnácté a desáté místo, Hornig šestnácté a šestadvacáté.

„Strašně se těším, hromaďák na olympiádě je nejvíc, co jde v kvalitě závodů v biatlonu zažít,“ říká Hornig.

Krčmář si současně uvědomuje i svoji ne právě lichotivou statistiku z vrcholných akcí (ZOH, MS), na nichž absolvoval hromadný závod už desetkrát, ale vždy ho dokončil až ve třetí desítce.

„Jo, mám to trochu v sobě, vím že ode mě nešlo o povedené závody,“ uznává. „Ale bylo to často dané i únavou. Tady se naopak před posledním závodem na velké akci cítím nejlíp za kariéru. Cítím se tak, že tu bilanci pokořím a zlepším,“ plánuje.

Načež se zasměje a přidá: „Stačí jet rychle a čistě střílet.“

Michal Krčmář a Vítězslav Hornig na tréninku

Ať už dopadne jakkoliv, s vysokou pravděpodobností půjde o jeho poslední olympijský závod v životě.

„Na 99 procent ano,“ kývne 35letý biatlonista. „Neumím si představit, že bych další čtyři roky trénoval dál s takovým odhodláním, jaké jsem tomu dával celou kariéru. A rozhodně nejsem typem, který by si jel další olympiádu jen odčárkovat.“

Zda zároveň i tato sezona bude jeho poslední, stále není rozhodnut.

„Chtěl bych mít jasno během posledních závodů svěťáku,“ nastíní. „Nejdřív se chci o tom v klidu doma pobavit s manželkou, potom si sednout s trenéry a Jirkou Hamzou (předsedou svazu) a všechno si to srovnat v hlavě. Abych při pohárovém finále v Oslu už věděl.“

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro semifinále, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Je tady biatlonový vrchol. Krčmář: Na 99 procent můj poslední olympijský závod

Finišmen české štafety Michal Krčmář.

Od našeho zpravodaje v Itálii A jdeme do finále. Poslední biatlonový závod mužů na olympijských hrách v Itálii je tady. Ten mimořádně prestižní. Pro vybranou společnost jen třiceti nejlepších. Na jeho startu budou v Anterselvě...

20. února 2026

Klid, tým a pokora. Slováci opět vyčnívají nad Čechy, proč na hrách opakovaně září?

Premium
Slovenský útočník Samuel Takáč slaví po zápase s Finskem.

Od našeho zpravodaje v Itálii Kdo by tušil, že bronzový úspěch z Turína bude jednou tak vzácný. Příští týden uběhne dvacet let, co čeští hokejisté pod olympijskými kruhy naposledy vybojovali medaili. Od té doby se k ní přiblížili...

20. února 2026

Nadvláda ruských krasobruslařek končí, olympijskou vítězkou je Američanka Liuová

Nadšená Alysa Liuová po skvělé volné jízdě.

Mistryně světa Alysa Liuová je olympijskou šampionkou v krasobruslení, jako první Američanka od úspěchu Sarah Hughesové v Salt Lake City 2002. Dvacetiletá závodnice ukončila kralování ruských...

19. února 2026  23:46

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

19. února 2026  23:33

13. den ZOH 2026: Jílek na 1500 m bez medaile. Sdruženáři a curleři osmí

Metoděj Jílek skončil v závodě na 1 500 metrů na 16. místě s časem 1:46.08....

V programu třináctého dne olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo byl největším lákadlem třetí závod Metoděje Jílka. Český rychlobruslař ale svou třetí medaili z her v závodě na 1500 m...

19. února 2026,  aktualizováno  23:13

Finálové drama v prodloužení rozhodly americké hokejistky, Kanaďanky smutní

Hokejistky USA v dramatickém prodloužení porazily Kanaďanky 2:1 a získávají...

Olympijský turnaj hokejistek v Miláně ovládly hráčky Spojených států amerických, ve finále porazily po obratu Kanadu 2:1 v prodloužení. Návrat na trůn po osmi letech a celkově třetí zlato pod pěti...

19. února 2026  22:17,  aktualizováno  22:52

Hokej žen na ZOH 2026: program, výsledky, jak hrály Češky?

České hokejistky, zleva Kristýna Kaltounková, Natálie Mlýnková a Aneta...

České hokejistky i při své druhé olympijské účasti dohrály ve čtvrtfinále. Ve vyrovnaném souboji podlehly 0:2 Švédkám. Zlaté medaile získaly Američanky, které ve finále zdolaly Kanadu 2:1 v...

10. února 2026  23:58,  aktualizováno  19. 2. 22:17

Gól v šesti nevnímali, Sedlák ale uznal: Asi by bylo hodně blbý, kdyby rozhodl

3:2!!! Česko vede nad Kanadou v poslední třetině olympijského čtvrtfinále.

Ten moment zahltil sociální sítě ještě během zápasu. Jak málo chybělo, aby kuriózní situace, kdy čeští hokejisté vstřelili gól v šesti hráčích na ledě, poslala národní tým do olympijského...

19. února 2026  20:06

Prohrál jsem ještě před startem, zalitoval Jílek. Přemýšlel jsem nad špatnými věcmi

Metoděj Jílek skončil v závodě na 1 500 metrů na 16. místě s časem 1:46.08....

Od našeho zpravodaje v Itálii Životní úspěchy se na jeho slabší disciplíně neprojevily. Tedy alespoň ne pozitivně. Metoděj Jílek přišel do mixzóny v olympijském Miláně dřív, než by si přál. Už během pauzy v půlce závodu na 1 500...

19. února 2026  19:22

Vysvědčení pro české hokejisty na hrách v Miláně. Kdo zklamal a kdo táhl?

David Pastrňák střílí během rozcvičky.

Od našich zpravodajů v Itálii Olympijské čtvrtfinále s Kanadou přineslo jeden z nejkrásnějších zápasů českých hokejistů za dlouhou dobu. Mělo by se ale jen chválit? A co zbytek turnaje? Redakce iDNES.cz vybírá deset klíčových...

19. února 2026  18:56

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jílek byl v závodě na 1500 metrů až šestnáctý, padly čtyři olympijské rekordy

Metoděj Jílek skončil v závodě na 1 500 metrů na 16. místě s časem 1:46.08....

Své třetí vystoupení na olympijských hrách Metoděj Jílek v cenný kov neproměnil. Závod na 1500 metrů dokončil český rychlobruslař v čase 1:46,08, což mu stačilo na 16. místo. Zvítězil Číňan Ning...

19. února 2026  15:30,  aktualizováno  18:14

Chtěli jsme medaili, hodnocení nemůže být pozitivní, říká Šlégr. Co bude s Rulíkem?

Generální manažer hokejové reprezentace Jiří Šlégr po návratu z olympijských...

Po návratu z Milána k novinářům nejdříve zamířili hokejisté. Shodovali se, že v nich stále převládají pocity zklamání, na druhou stranu vědí, že v olympijském čtvrtfinále proti Kanadě nechali na ledě...

19. února 2026  18:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.