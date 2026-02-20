„Hromaďák je prestiž. Hodně mi o něj jde,“ ujišťuje Krčmář. „Na startu stojí těch třicet nejlepších na světě v danou chvíli. Ve Světovém poháru nás závodí 110, na olympiádě 90 a dostat se do masáku je známka kvality. Proto jsem rád, že jsem ve hře až do samého konce olympiády.“
Ve středu měl společně s Hornigem na pokoji, který společně obývají, zápřah v roli fanoušků. „Prožili jsme u televize velmi intenzivní a velmi emotivní odpoledne, nejdřív u ženské štafety a potom u hokeje s Kanadou,“ hlásí Hornig.
V pátečním odpoledni si role prohodí a pro změnu se oni sami pokusí vyvolat emoce u českých fanoušků.
„Doufám, že laktát ze štafety jsem už za dva dny vyplavil,“ říká Krčmář a dodává: „Po těle se necítím špatně, zatím funguje dobře. Ale rozhodující bude, kam mě v závodě tělo pustí nebo nepustí. Neřeším to teď. Až se hromaďák rozjede, budu pracovat s tím, co ve mně bude.“
Hornig o vlastní fyzické kondici přemítá: „Únava se kupí, pro některé z nás už je to šestý závod. Hodně bude záležet, jak se s ní kdo vyrovná v hlavě.“
Jeho nejlepším individuálním umístěním na letošních hrách je zatím 19. místo ze stíhačky.
„Předvedl jsem tu docela dobré výkony, na druhou stranu byly v takovém mém sezonním průměru. Což znamená: pořád jsem se motal kolem dvacátého místa a chyběl tam nějaký vyloženě lepší výsledek, abych si řekl: Jo, to je ono.“
Rozhodně si však věří v pátek na lepší než 19. místo. „Už ve stíhačce, kdybych si to neodstřelil poslední položkou, jsem mohl sahat někam k jedenácté příčce,“ připomíná.
Penzion, který nedaleko od olympijského areálu čeští biatlonisté zabydleli, se pozvolna začíná vyprazdňovat.
Tomáš Mikyska a Markéta Davidová už ve čtvrtek odcestovali domů. Tereza Vinklárková se naopak vydala na seznamku s olympijskou atmosférou do Cortiny, zdárně fandila curlerům při jejich vítězství nad obhájci zlata ze Švédska, načež přespala v cortinské olympijské vesnici, aby si svoji první a zároveň i poslední olympiádu v životě ještě okořenila dalšími zážitky.
„Je vždycky těžší udržet si koncentraci, když pro některé členy týmu už závodní část her nebo světového šampionátu skončila,“ říká Krčmář. „Ale zažívám to na vrcholných akcích podesáté a naučil jsem se v takovém prostředí fungovat. Pro mě končí olympiáda až v pátek ve čtyři odpoledne.“
Do elitní třicítky pro hromadný závod se kvalifikoval maximální možný počet čtyř biatlonistů ze tří zemí: Norska a Francie (jak také jinak, že?), ale překvapivě také z Finska.
Po třech zástupcích mají Švédsko, Itálie, Německo a Švýcarsko.
Po dvou Česko a Ukrajina.
A po jednom USA a Slovinsko.
Unikátem těchto her je, že zatím jsou v individuálních kláních mužů tři různí vítězové ze tří různých zemí, a totéž platí o kategorii žen.
Mužské závody postupně ovládli Nor Botn, Francouz Fillon Maillet a Švéd Ponsiluoma, ty ženské Francouzka Simonová, Norka Kirkeeideová a Italka Vittozziová.
Pokud připočteme štafety, v nichž kompletně dominovaly francouzské výběry, mají už tři zlaté medaile Fillon Maillet a Simonová a po dvou Perrot a Jeanmonnotová.
„Francouzi na tuhle olympiádu fakt perfektně naladili formu, trefili ten správný moment,“ oceňuje Hornig.
Obhájce olympijského zlata v hromadném závodě Johannes Bö na startu chybí, ten už se pohyboval v Anterselvě jen podél tratí, protože od loňského března není aktivním závodníkem. Zato stříbrný a bronzový medailisté z Pekingu 2022 budou v akci opět, těmi byli před čtyřmi lety Martin Ponsiluoma a Vetle Christiansen. Krčmář tehdy dojel jednadvacátý.
O jedinou českou medaili z olympijských hromadných závodů se dosud postaral Ondřej Moravec bronzem v Soči 2014.
V aktuální sezoně se zatím tato disciplína ve Světovém poháru jela dvakrát. Krčmář obsadil čtrnácté a desáté místo, Hornig šestnácté a šestadvacáté.
„Strašně se těším, hromaďák na olympiádě je nejvíc, co jde v kvalitě závodů v biatlonu zažít,“ říká Hornig.
Krčmář si současně uvědomuje i svoji ne právě lichotivou statistiku z vrcholných akcí (ZOH, MS), na nichž absolvoval hromadný závod už desetkrát, ale vždy ho dokončil až ve třetí desítce.
„Jo, mám to trochu v sobě, vím že ode mě nešlo o povedené závody,“ uznává. „Ale bylo to často dané i únavou. Tady se naopak před posledním závodem na velké akci cítím nejlíp za kariéru. Cítím se tak, že tu bilanci pokořím a zlepším,“ plánuje.
Načež se zasměje a přidá: „Stačí jet rychle a čistě střílet.“
Ať už dopadne jakkoliv, s vysokou pravděpodobností půjde o jeho poslední olympijský závod v životě.
„Na 99 procent ano,“ kývne 35letý biatlonista. „Neumím si představit, že bych další čtyři roky trénoval dál s takovým odhodláním, jaké jsem tomu dával celou kariéru. A rozhodně nejsem typem, který by si jel další olympiádu jen odčárkovat.“
Zda zároveň i tato sezona bude jeho poslední, stále není rozhodnut.
„Chtěl bych mít jasno během posledních závodů svěťáku,“ nastíní. „Nejdřív se chci o tom v klidu doma pobavit s manželkou, potom si sednout s trenéry a Jirkou Hamzou (předsedou svazu) a všechno si to srovnat v hlavě. Abych při pohárovém finále v Oslu už věděl.“