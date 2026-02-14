Krčmář o trápení na stojkách: Vím, že jsem připravený, síly mám, ale neprodám to

Michal Koubek
  7:00
Olympijský sprint rozjel nadějně. První položku zvládl bezchybně a uzavíral první dvacítku. Položku vestoje však biatlonista Michal Krčmář nezvládl. Dvakrát minul a klesl na osmadvacátou pozici. „Stojka mě tady velice trápí, asi je to obraz všeho a slova se hledají těžce,“ líčil nespokojeným hlasem.
Michal Krčmář z Česka během sprintu na 10 kilometrů v biatlonu. (13. února 2026)

Michal Krčmář z Česka během sprintu na 10 kilometrů v biatlonu. (13. února 2026) | foto: Andrew MedichiniAP

Michal Krčmář (26) z Česka během sprintu na 10 kilometrů v biatlonu. (13. února...
Michal Krčmář (26) z Česka během sprintu na 10 kilometrů v biatlonu. (13. února...
Zlatý medailista Quentin Fillon Maillet z Francie slaví s francouzskou vlajkou...
Zlatý medailista Quentin Fillon Maillet z Francie slaví s francouzskou vlajkou...
16 fotografií

Na důvod, proč tomu tak je, se snažil přijít celým průchodem novinářskou mixzónou.

Biatlonisté nejprve míří k hodnocením pro televize, poté k rozhlasu a následně až ke skupince píšících novinářů.

Od konce závodu tou dobou uplynulo už několik desítek minut, přesto Krčmář stále dumal: „Už od prvního rozhovoru přemýšlím, čím to mohlo být. A stále nevím. Ty rány šly prostě mimo a tím bych to asi shrnul. Občas chyby přijdou a člověk o nich neví.“

Fillon Maillet ovládl sprint, zlato věnoval partnerce. Hornig finišoval dvacátý

Ve třech dosavadních olympijských závodech zapsal sedm chyb. Pět z nich bylo právě při položkách vestoje.

„Myslím, že nastavení jsem měl tentokrát dobré, všechno vycházelo, stojka byla v rytmu. Ale bohužel jsou tam dvě rány mimo,“ hodnotil. „Není tam nic, že bych se třepal nebo chvěl… Musí to být nějaké malé nedorazy. I ve vytrvalostním závodě šlo o rány, které se otíraly o zásah – jak vleže, tak vestoje. Jsou to malinké nuance. A bez nich nemůžete poslepovat dobrý závod.“

Michal Krčmář (26) z Česka během sprintu na 10 kilometrů v biatlonu. (13. února 2026)

Ani běžecká část, v níž byl dvaadvacátý, ho proto nepotěšila.

Gabriela Soukalová o něm dokonce pronesla: „Po běžecké stránce jsi v nejlepší formě.“

„To asi ne,“ usmál se pětatřicetiletý Krčmář, načež se vrátil ke střeleckému tápání. „Nejsem na tom běžecky špatně, ale dělám biatlon, takže dokud nedokážu spojit běh a střelbu, je to víceméně zbytečné. Nebo ne zbytečné, ale nemusíme se o tom bavit. Prostě biatlon je biatlon – dvě složky dohromady. A v tuhle chvíli mě jedna z nich trošičku trápí.“

Na analýzu má dva dny. V sobotu v Anterselvě čeká sprint ženy, mužský stíhací závod je v plánu na neděli.

Evko, pojď! I biatlonisté žili stříbrným snem. Neskutečný návrat, smekl Mikyska

Krčmář do něj vyrazí s mankem 1:56 minuty na vedoucího Francouze Quentina Fillona Mailleta.

A jak říká: Dám do něj všechno. Musím to prolomit.

„Do stíhačky jdu závodit all in a je mi úplně jedno, jak dopadne. Vážně jsem teď na sebe totálně naštvaný. Člověk je něčeho schopný, ví, že je připravený, ví, jak na tom je. Ale nepředvádí to. To mě štve úplně nejvíc – že to neprodám. Kdybych netrefil jeden terč, tak jo, to se stane. V zápalu boje jedna minutka vyskočí, dává ji spousta závodníků. Ale dvojky jsou už chyby, které...,“ říká a na chvíli se odmlčel.

„No, to asi ze mě cítíte. Je to jednoduché: přejděme od slov k činům a snad to bude lepší,“ uzavřel.

Hornig: Lyže už jely. A stíhačku bych si dal hned

Podstatně spokojenější byl Vítězslav Hornig. Právě on se ve sprintu dvacátým místem postaral o nejlepší výsledek českých biatlonistů. Po vytrvalostním klání si stejně jako jeho kolegové postěžoval na lyže, tentokrát už však výtky neměl.

„Co jsem měl na trati krátké porovnání s Quentinem Fillonem Mailletem, tak se mi v krátkém sjezdu nikam neutrhl,“ říkal šestadvacetiletý biatlonista. „Naopak, když jsem byl za ním v háku, tak jsem se k němu přitáhl. Lyže dneska určitě konkurenceschopné byly.“

Vítězslav Hornig v akci během sprintu mužů na 10 km. (13. února 2026)

Třeba i díky tomu, že po vytrvalostním klání se servisu snažili dát zpětnou vazbu a společně přijít na řešení. „Snažili jsme se být konstruktivní, servismanům říct náš pocit – když je položíme na sníh, jestli se sklouznou, nebo přilepí. Snažili jsme se z toho odbourat emoce.“

Vyplatilo se. Chyby tak Hornig hledal spíš na střelnici, na níž minul jednou vleže.

„Jedna rána mě strašně mrzí. Asi si umíme spočítat, kde bych jinak byl. Někde na hraně desítky,“ přemítal. „Ta jedna rána byla asi chyba z nějakého předržení.“

Do stíhacího závodu se pustí s mankem 1:42 minuty. „Stíhačku bych jel nejraději hned v sobotu, a ne až neděli. Teď jsem rozjetý, tak ať tělo nevypadne z rytmu.“

V tomto ohledu jsou vrcholné akce specifické, jsou roztaženější do více dnů. „Druhý den po závodě se jde člověk na hodiny lehce vyjet, něco lehce udělat, tělo se trochu utlumí a pak ho musí znovu probudit. Program je tu horší v tom, že je vždycky jednodenní nebo dvoudenní pauza. Ale musíme s tím pracovat,“ uzavřel.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Německo vs. LotyšskoHokej - Skupina C - 14. 2. 2026:Německo vs. Lotyšsko //www.idnes.cz/sport
14. 2. 12:10
  • 1.55
  • 4.96
  • 5.06
Švédsko vs. SlovenskoHokej - Skupina B - 14. 2. 2026:Švédsko vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
14. 2. 12:10
  • 1.31
  • 6.37
  • 7.11
Finsko vs. ItálieHokej - Skupina B - 14. 2. 2026:Finsko vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
14. 2. 16:40
  • 1.04
  • 17.20
  • 40.00
Kanada vs. NěmeckoHokej - Čtvrtfinále - 14. 2. 2026:Kanada vs. Německo //www.idnes.cz/sport
14. 2. 16:40
  • 1.00
  • 29.30
  • 30.00
USA vs. DánskoHokej - Skupina C - 14. 2. 2026:USA vs. Dánsko //www.idnes.cz/sport
14. 2. 21:10
  • 1.07
  • 15.70
  • 32.00
Finsko vs. ŠvýcarskoHokej - Čtvrtfinále - 14. 2. 2026:Finsko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
14. 2. 21:10
  • 1.56
  • 4.29
  • 4.89
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Organizátoři šetřili, sportovci ne. Kondomy na olympiádě v Miláně došly za tři dny

K olympiádě patří i bezpečný sex.

Olympijská tradice dostala v Miláně nečekanou trhlinu. Ve vesnici pro zimní hry došly sportovcům kondomy už po třech dnech. Organizátoři před zahájením her výrazně omezili jejich množství – z...

14. února 2026

Trenér Adamczykové: Mateřství jí pomohlo, není na konci svých možností

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Kdysi prohlásil, že maminky trénovat nebude. „A pak mi došlo, že těhotenství není nemoc a mateřství není zranění,“ rozesmál se při té zmínce trenér Marek Jelínek. Muž, který Evu Adamczykovou dovedl...

14. února 2026  7:45

Krčmář o trápení na stojkách: Vím, že jsem připravený, síly mám, ale neprodám to

Michal Krčmář z Česka během sprintu na 10 kilometrů v biatlonu. (13. února 2026)

Olympijský sprint rozjel nadějně. První položku zvládl bezchybně a uzavíral první dvacítku. Položku vestoje však biatlonista Michal Krčmář nezvládl. Dvakrát minul a klesl na osmadvacátou pozici....

14. února 2026

Kanada - Švýcarsko 5:1. Elita NHL rozhodla, trefili se McDavid, Crosby i MacKinnon

kanadští hráči Bo Horvat, Drew Doughty a Brad Marchand slavící další úspěch v...

Po úspěchu proti Čechům hokejisté Kanady nasázeli pět gólů i druhému konkurentovi ve skupině A. Švýcarsko porazili 5:1 a v základní fázi turnaje už jim zbývá pouze zápas s Francií.

13. února 2026  20:55,  aktualizováno  14. 2.

Ruské hry v olympijské Itálii: pomlouvání Ukrajinců, vlajky, stesky, Operace přetížení

Premium
Americká hokejistka Hayley Scamurraová slaví gól proti Česku - a za zády má...

Od našeho zpravodaje v Itálii Ukrajinská biatlonistka Oleksandra Merkušinová u tratí v Anterselvě vyjadřuje podporu skeletonistovi Vladyslavu Heraskevyčovi a vypráví, jak si neumí představit, že nastupuje proti ruským sportovcům....

14. února 2026

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

13. února 2026  19:33,  aktualizováno  23:53

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

13. února 2026  23:44

7. den ZOH 2026: Jílek získal vytoužené zlato, Adamczyková má stříbro

Rychlobruslař Metoděj Jílek oslavuje zlatou medaili na trati 10 kilometrů. (13....

Česká výprava na zimních olympijských hrách v Itálii získala v pátek dvě další medaile! Nejprve se o stříbro postarala Eva Adamczyková v závodě snowboardcrossařek. Ten nejcennější kov pak přidal...

13. února 2026  15:40,  aktualizováno  23:41

Naprostý šok mezi krasobruslaři! Malinin selhal, olympijským vítězem je Šajdorov

Ilia Malinin se chytá za hlavu po své volné jízdě.

Šokujícím olympijským vítězem v krasobruslení je Michail Šajdorov z Kazachstánu. Úřadující vicemistr světa se posunul na vrchol z pátého místa po krátkém programu díky nejlepší volné jízdě a...

13. února 2026  23:35

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Play off v turnaji žen a mužů

České hokejistky neudržely proti Švýcarkám vedení.

Olympijské souboje hokejistek dospěly ke čtvrtfinále a odstartoval také velmi očekávaný turnaj mužů. Jak vypadají tabulky, kdo na koho narazí či může narazit a jaký je herní systém obou turnajů,...

12. února 2026  18:35,  aktualizováno  13. 2. 23:34

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi

Curler Marek Černovský v souboji s USA. (11. února 2026)

Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině proběhne od 11. do 21. února 2026. S kým čeští reprezentanti hrají, program zápasů, výsledky i další užitečné informace...

10. února 2026  21:36,  aktualizováno  13. 2. 23:02

Curleři dál čekají na výhru. Po Švýcarsku podlehli v pátek i Norům

Curleři Marek Černovský, Martin Jurík a Lukáš Klípa prohráli zápas proti...

Čeští curleři při premiéře na olympijských hrách v soutěži mužů jsou po třech zápasech stále bez vítězství. V Cortině d’Ampezzo tým skipa Lukáše Klímy v pátek nejprve podlehl Švýcarům 3:7 a ve...

13. února 2026  11:50,  aktualizováno  22:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.