Od našeho zpravodaje v Itálii - Jak tvrdí jeho kolegové, Michal Krčmář byl zrozen pro post finišmana – a prokázal to i tentokrát. Českou štafetu na olympijských hrách převzal od benjamínka Petra Háka na devátém místě a přivezl ji po závěrečném spurtu proti biatlonistům Finska a Švýcarska na šesté příčce, tedy na pozici, kterou před závodem Češi považovali za úspěch. Na posledním úseku zaostal jen o 11 sekund za nejrychlejším Erikem Perrotem, finišmanem zlatých Francouzů.
Finiš se vám opět povedl. Takže máte důvod ke spokojenosti?
No, porazil mě na čtvrtém úseku Campbell Wright (finišman USA dojel pátý), což mě trochu hlodá.

Protože vám ujel poté, co jste dvakrát dobíjel vstoje?
Ta položka ode mě nebyla ideální. Moc jsem při ní vnímal prostředí kolem sebe, jak se závod vyvíjí, a nedokázal se zavřít do takové té ulity, abych se koncentroval jen na sebe. Z čehož pramenily dvě chyby.

Premiérové zlato pro štafetu Francie. Češi jsou příčku od svého nejlepšího umístění

Ale jste v první šestce, po čemž jste před startem toužili.
A jsme samozřejmě moc rádi, že jsme tak splnili náš cíl. Myslím, že v téhle konkurenci jde o kvalitní výsledek. Však jste to viděli, Finové jeli do třetího úseku o medaili, než spadli za nás, vysoko se pak chvílemi ocitli i Slovinci, Švýcaři. Takže si šestého místa vážíme. Páté, šesté místo jsou momentálně umístění, na která míříme. O ještě vyšších příčkách se bavit nemůžeme, protože čtyři první týmy byly prostě jinde.

Francie, Norsko, Švédsko, Německo... Naopak italská štafeta i s Hoferem a Giacomelem propadla.
Bavil jsem se s Tommym Giacomelem už na startu našeho úseku a dozvěděl se od něj, že dnes totálně promazali. Bylo to i vidět. Braunhofer na prvním úseku dobíjel jen dvě rány a přitom předával s obrovskou ztrátou (dvou minut). Italové patří jinak částečně do té naší výkonnostní skupiny. Dokážou jet i vepředu s čelem, ale na druhou stranu, pokud se nám vše sejde, dovedeme je porazit. Zato u těch čtyř prvních týmů musíme čekat na jejich chyby.

Vraťme se ještě k poslednímu kolu, byla to opět tuhá bitva podle vašich představ?
Občas bych uvítal, že bych si mohl poslední kolo dojet v klidu a pošetřit síly (smích). Dnes ale bylo to kolo vážně těžký, vůbec jsem nevěděl, co od něj čekat. Věděl jsem, že Švýcar Hartweg je právě v posledních kolech velice silný, takže to s ním nemohu nechat do cílové rovinky. A Fina Inveniuse jsem si trochu otestoval na kopci na louce, kde mi nastupoval a já zjistil, že jeho nástup umím zachytit a dokonce i s nějakou rezervou.

A potom jste za to vzal vy.
Invenius dole na louce začal spurtovat, ale pak tady na stadionu jakoby zvolnil, zato já v nastaveném tempu pokračoval. Nebylo to o nějakém sprintu na 20 metrů, ale o tom, že jsme jeli minutu a půl totální šponu a šrot a já tu ukrutnou bolest vydržel o něco déle. V cíli jsem to rozdýchával minutu, nemohl jsem se postavit na nohy, laktát jsem měl až v krku. To samé mi říkali kluci (Hartweg a Invenius), že ke konci sotva dávali nohy před sebe, jak hrozně bolestivá ta koncovka byla.

Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Na úspěchu štafety se podílel i mladý Petr Hák, který ustál dramatickou situaci na stojce a ve svém závěrečném kole měl pak dokonce čtvrtý nejrychlejší čas.
Ano, zvládl to. Dnes si nemáme nikdo co vyčítat. Nikdo z nás na stojce nepředvedl optimum, co umíme, takže stojky byly dnes tím, co nás dělilo od pátého místa. Ale Péťa svůj debut zvládl bravurně. Naopak smekám, když se dostal do situace, kdy měl poslední náboj na poslední terč, že nervy ustál a ještě pak jel v posledním kole velice dobře. To bylo pro mě hodně důležité, že mi štafetu přivezl jen patnáct, dvacet vteřin za šestým místem.

Potřeboval před startem uklidnit?
Ne. Neříkám to vůbec ve zlém, ale tahle mladá generace je spíš hlavou nahoře, než že by byli ve stresu. To samé Tomáš Mikyska. Dva dny zpátky dostane naloženo a dneska vám je naopak schopný říct, že pojede o zlatou medaili. Ale fakt to myslím v dobrém. Tahle vlastnost je skvělá, někdy bych ji potřeboval. Já jsem na tyhle věci asi moc realista. Mladí kluci jsou silní v hlavě, což Péťovi do budoucna v kariéře určitě pomůže.

Teď budete mít dva dny volna před hromadným závodem. Vítězslav Hornig si posteskl, že únava se už významně kumuluje. Jak se cítíte vy?
Je to různý. Teď jsme ve fázi, že můžete vstát a den vám vůbec nesedne, nebo se sice můžete trošku víc trápit, ale je to dobrý. Vždycky na konci mistrovství světa a olympiád je to s formou takové buď, anebo. Ale dva dny jsou relativně dlouhá doba, aby se tělo zase dalo dohromady. Každopádně v masáku to pak bude těžké. Norové a Francouzi jsou odskočení, pak jsou tam dva Švédové, Giacomel a Wright, kteří vypadají dost dobře. Dostat se do první desítky bude chtít obrovskou kvalitu a šlo by o skvělý výsledek.

