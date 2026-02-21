„Já ani pořádně nevěděl, co se mi honí hlavou,“ přiznal. „Jen jsem tam i po půlnoci ležel a říkal si, že bych klidně vstal a šel si zaběhat.“
O půl druhé vzbudil týmového doktora Vítka: „Dej mi půl prášku na spaní, nemůžu zabrat.“
Až potom konečně usnul.
O půl osmé ráno byl vzhůru, pálily ho oči. „To zas bude závod. Nevyspalý mám jet 15 kilometrů,“ ulevil si. Vzápětí se uklidňoval: „Předtím jsem spal každý den devět hodin, držel si rytmus, jedna noc mě neovlivní. A adrenalin mi pomůže.“
Vzpomněl si na knihu Rafaela Nadala. Slavný tenista přece také psal, že občas před finále spal jen čtyři hodiny, ale pak ho na kurtu pohltil adrenalin natolik, že jej únava nelimitovala a dostavila se teprve po zápase.
Srdcař a perfekcionista, tradovalo se o něm. První vlastnost mu pomáhala, druhá jej často srážela. Nepřemýšlej o biatlonu tolik, přikazoval si.