Jak Jílek řešil až moc detailů. A Číňan pokořil nepřekonatelnou americkou horu

Dan Hübsch
Tomáš Macek
,
  8:30
Od našich zpravodajů v Itálii - Jako bychom se ve čtvrtečním večeru vrátili časem do minulého týdne. V publiku haly Rho Fiera na milánském výstavišti dominuje nizozemská oranžová, na oválu se rozcvičují i mnozí staří známí. A pozor, do tempa se při rozjíždění dostává i Metoděj Jílek, olympijský vítěz desítky!
Metoděj Jílek skončil v závodě na 1 500 metrů na 16. místě s časem 1:46.08....

Metoděj Jílek skončil v závodě na 1 500 metrů na 16. místě s časem 1:46.08. (19. února 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Metoděj Jílek skončil v závodě na 1 500 metrů na 16. místě s časem 1:46.08....
Metoděj Jílek skončil v závodě na 1 500 metrů na 16. místě s časem 1:46.08....
Metoděj Jílek skončil v závodě na 1 500 metrů na 16. místě s časem 1:46.08....
Metoděj Jílek skončil v závodě na 1 500 metrů na 16. místě s časem 1:46.08....
25 fotografií

V o poznání kvapnějším závodě na 1 500 metrů se už ale rychlobruslařské páry na rozdíl od desítky točí na ploše co tři minuty. Český závodník se chystá mimo jiné i s Polákem Semirunnijem, který na nejdelší distanci bral stříbro.

Chvíli se oba rozhlížejí po ochozech, pak si plácnou.

„To je normální, tady si přejeme, ale zároveň se navzájem chceme porazit. Panuje taková přátelská rivalita, vše ve sportovním duchu,“ popisoval Jílek v novinářské mixzóně.

Jílek byl v závodě na 1500 metrů až šestnáctý, padly čtyři olympijské rekordy

Dorazil do ní poněkud předčasně. Nečekal na ploše na vyvrcholení závodu.

Už od startu jeho sedmé rozjížďky bylo poznat, že za sebou trochu víc táhne nohy.

Úvodní třístovka za skoro 25 sekund?

Takřka nejhorší z kompletního startovního pole.

S přibývajícími metry se sice jakožto správný vytrvalec zlepšoval, avšak časem neupoutal.

Metoděj Jílek skončil v závodě na 1 500 metrů na 16. místě s časem 1:46.08. (19. února 2026)

V rozjížďce sice dokázal porazit Němce Dombeka, výkon 1:46,08 však byl o dvě sekundy pomalejší než v lednu v Inzellu – a Jílkův nejhorší v sezoně.

Průběžně mu patřila čtvrtá příčka, přičemž osm silných párů stále čekalo na startu.

Když bylo po všem, našel se až na 16. místě pořadí.

Zklamání?

„Moc jsem se soustředil na detaily, přemýšlel jsem nad špatnými věcmi a nedostal se do svého rytmu a nastavení. To mě pak dostalo,“ bilancoval. „Prostě jsem prohrál ještě před startem.“

Zbrzdilo jej nachlazení?

Patnáctistovka je specifická trať. Pro univerzály. Tady se potkávají sprinteři s vytrvalci, ale ti je občas zaskočí. Jen vzpomeňte, jak se to povedlo bronzové Martině Sáblíkové ve Vancouveru 2010.

„Je to nevyzpytatelná trať,“ říká o patnáctistovce Jílek.

Ještě zkraje sezony na ní startoval v B-divizi Světového poháru, než si vybojoval postup mezi elitní dvacítku. Načež při lednovém pohárovém finále v Inzellu už obsadil páté místo, s odstupem pouhých 24 setin za medailovými posty.

Prohrál jsem ještě před startem, zalitoval Jílek. Přemýšlel jsem nad špatnými věcmi

„Ale je velmi tvrdé přeskočit z pomalejších a rovnoměrných kol na desítce na maximální rychlost ve třech kolech na 1 500 metrů,“ upozorňoval kouč Kalon Dobbin. Zvlášť s velkou únavou z předchozích závodů v nohách.

„Snažil jsem se zregenerovat z desítky i ze zájmu médií, což nebylo nic lehkého, a dostat se zpět do rychlosti. I v posilovně jsme dělali něco výbušnějšího,“ líčil Jílek.

Situaci mu komplikovalo lehké nachlazení, kterému se ani on v Miláně nevyhnul.

„Bolí mě v krku. Snažíme se dělat vše pro to, aby se mi dýchalo normálně a nedošlo k žádnému systémovému zablokování, že mi třeba ochabnou svaly,“ prozradil na středečním tréninku. Ten ho přesto naladil částečně do optimismu: „Nevěděl jsem, co s mým tělem nachlazení udělá, ale trénink dopadl lehce nad očekávání.“

Metoděj Jílek skončil v závodě na 1 500 metrů na 16. místě s časem 1:46.08....
Metoděj Jílek v závodě na 1500 metrů (19. února 2026)

Kouč 24 hodin před startem přikyvoval: „Jsem moc spokojený s velmi konkurenceschopnými časy, které Mety na tréninku zajížděl.“

I proto Dobbin vyhlásil do závodu následující cíl: „Dobrý výsledek bude top 10. Opravdu moc dobrý top 5. A nikdy neříkejte nikdy, může zaútočit i na medaili.“

Realita byla jiná.

Medaile zůstala vzdálená 3,26 sekundy.

Na nachlazení se Jílek přesto vymlouvat nechtěl: „Myslím, že mě moc neomezovalo.“

Jen zpovzdálí sledoval strhující bitvu na ledě. Čtyřikrát při ní padl olympijský rekord a superfavorit nevyhrál. Zdánlivě neporazitelnému americkému fenoménovi Jordanu Stolzovi zatarasil cestu ke třetímu zlatu Číňan Ning Čung-jen.

Číňan Ning Čung-jen s rekordním časem 1:41,98 získal olympijské zlato v rychlobruslařském závodě na 1500 metrů. (19. února 2026)

V okamžiku, kdy Stolz proťal v poslední rozjížďce cíl a bylo jasné, že Ninga nepřekoná, čínský rychlobruslař začal křepčit jak smyslů zbavený.

„Čas jsem měl skvělý, ale stále jsem nevěřil, že bych mohl brát zlato. Jordan byl úžasný a jeho úroveň v posledních čtyřech letech takřka nedosažitelná,“ žasl nečekaný olympijský vítěz. „Vnímal jsem ho jako horu, kterou zkrátka nešlo překonat.“

Ale povedlo se. Stolz se po dvou prvenstvích musel tentokrát spokojit se stříbrem.

„Neodjel jsem svůj nejlepší závod,“ komentoval. „Zatímco Ning měl superrychlý čas a předvedl pravděpodobně nejlepší výkon v životě. Nevím, proč mi to takhle nešlo, asi to bylo všemi těmi závody, ale on byl zkrátka lepší. Já jsem se stříbrem i tak spokojený, pořád mám dvě zlata.“

A Jílek? Toho v Miláně čeká ještě jeden start, sobotní hromadný závod.

Disciplína, kterou už v poháru vyhrál, jenže která je i loterií. „Mám v ní šanci na medaili a zrovna tak můžu dojet patnáctý. Záleží i na rozhodnutích, jaká na ledu udělám.“

Ovšem splněno na hrách už mladík, který ovládl závod na 10 000 metrů a z pětky má stříbro, dávno má.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro semifinále, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Jak Jílek řešil až moc detailů. A Číňan pokořil nepřekonatelnou americkou horu

Metoděj Jílek skončil v závodě na 1 500 metrů na 16. místě s časem 1:46.08....

Od našich zpravodajů v Itálii Jako bychom se ve čtvrtečním večeru vrátili časem do minulého týdne. V publiku haly Rho Fiera na milánském výstavišti dominuje nizozemská oranžová, na oválu se rozcvičují i mnozí staří známí. A...

20. února 2026  8:30

Zážitek po boku hvězd. Olympijský led uklízejí mladí hokejisté milánského klubu

Úklidovou četu na olympijském hokejovém turnaji tvoří 47 mladých hráčů místního...

Televizní divák během hokejové třetiny napočítá tři komerční přestávky. V milánské aréně ale tyto pauzy představují něco úplně jiného. Jakmile zazní siréna, na led okamžitě vyrazí dvanáct bruslařů v...

20. února 2026  8:15

14. den ZOH 2026 ONLINE: Biatlonisty čeká hromadný závod, v akci i Zdráhalová

Sledujeme online
Vítězslav Hornig z Česka (uprostřed) během tréninku biatlonu. (19. února 2026)

Program zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo pomalu vrcholí. V pátek se do akce dostanou akrobatičtí lyžaři, biatlonisté absolvují závod s hromadným startem, rychlobruslařka Nikola...

20. února 2026

Legendy R+R: Nominace? Teď jsou všichni chytráci. Rozhodčí proti nám trochu byli

Hokejové legendy Vladimír Růžička a Robert Reichel (vpravo).

Nemluvte trenérům do nominace! A rozhodčí? „Malinko proti nám byli,“ myslí si Vladimír Růžička. „Někdy vylučují za hovadiny, ale každý dělá chyby,“ tvrdí smířlivěji další legenda Robert Reichel. Oba...

20. února 2026  7:30

Je tady biatlonový vrchol. Krčmář: Na 99 procent můj poslední olympijský závod

Finišmen české štafety Michal Krčmář.

Od našeho zpravodaje v Itálii A jdeme do finále. Poslední biatlonový závod mužů na olympijských hrách v Itálii je tady. Ten mimořádně prestižní. Pro vybranou společnost třiceti nejlepších. Na jeho startu se ve 14.15 v Anterselvě...

20. února 2026

Klid, tým a pokora. Slováci opět vyčnívají nad Čechy, proč na hrách opakovaně září?

Premium
Slovenský útočník Samuel Takáč slaví po zápase s Finskem.

Od našeho zpravodaje v Itálii Kdo by tušil, že bronzový úspěch z Turína bude jednou tak vzácný. Příští týden uběhne dvacet let, co čeští hokejisté pod olympijskými kruhy naposledy vybojovali medaili. Od té doby se k ní přiblížili...

20. února 2026

Nadvláda ruských krasobruslařek končí, olympijskou vítězkou je Američanka Liuová

Nadšená Alysa Liuová po skvělé volné jízdě.

Mistryně světa Alysa Liuová je olympijskou šampionkou v krasobruslení, jako první Američanka od úspěchu Sarah Hughesové v Salt Lake City 2002. Dvacetiletá závodnice ukončila kralování ruských...

19. února 2026  23:46

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

19. února 2026  23:33

13. den ZOH 2026: Jílek na 1500 m bez medaile. Sdruženáři a curleři osmí

Metoděj Jílek skončil v závodě na 1 500 metrů na 16. místě s časem 1:46.08....

V programu třináctého dne olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo byl největším lákadlem třetí závod Metoděje Jílka. Český rychlobruslař ale svou třetí medaili z her v závodě na 1500 m...

19. února 2026,  aktualizováno  23:13

Finálové drama v prodloužení rozhodly americké hokejistky, Kanaďanky smutní

Hokejistky USA v dramatickém prodloužení porazily Kanaďanky 2:1 a získávají...

Olympijský turnaj hokejistek v Miláně ovládly hráčky Spojených států amerických, ve finále porazily po obratu Kanadu 2:1 v prodloužení. Návrat na trůn po osmi letech a celkově třetí zlato pod pěti...

19. února 2026  22:17,  aktualizováno  22:52

Hokej žen na ZOH 2026: program, výsledky, jak hrály Češky?

České hokejistky, zleva Kristýna Kaltounková, Natálie Mlýnková a Aneta...

České hokejistky i při své druhé olympijské účasti dohrály ve čtvrtfinále. Ve vyrovnaném souboji podlehly 0:2 Švédkám. Zlaté medaile získaly Američanky, které ve finále zdolaly Kanadu 2:1 v...

10. února 2026  23:58,  aktualizováno  19. 2. 22:17

Gól v šesti nevnímali, Sedlák ale uznal: Asi by bylo hodně blbý, kdyby rozhodl

3:2!!! Česko vede nad Kanadou v poslední třetině olympijského čtvrtfinále.

Ten moment zahltil sociální sítě ještě během zápasu. Jak málo chybělo, aby kuriózní situace, kdy čeští hokejisté vstřelili gól v šesti hráčích na ledě, poslala národní tým do olympijského...

19. února 2026  20:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.