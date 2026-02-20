Kdy a kde sledovat závod s hromadným startem v rychlobruslení mužů na ZOH 2026 v TV?
- Závod, ve kterém Metoděj Jílek pojede o třetí olympijskou medaili, můžete v televizi sledovat na stanicích ČT sport a Eurosport 1 nebo na platformě HBO Max.
|Datum:
|sobota, 21. února od 15:00
|Dějiště:
|Rychlobruslařský stadion Milán
|TV přenos
|ČT sport, Eurosport 1, HBO Max
💡 Tip: HBO Max můžete na tři měsíce získat zcela zdarma, pokud se stanete novým členem programu iDNES Premium na jeden rok. Nabídka platí i pro stávající uživatele, kteří si své roční předplatné prodlouží.
Jak sledovat ZOH 2026 ze zahraničí
Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Skylink, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanice ČT sport i Eurosport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.
Výsledky Metoděje Jílka na ZOH
- Metoděj Jílek zažívá olympijskou premiéru. Talent a ambice potvrdil hned ve svém prvním závodě, když v Miláně na pětikilometrové distanci získal stříbrnou medaili.
- Euforii pak zažehl v klání na dvojnásobné vzdálenosti, kde suverénně porazil všechny soupeře a slavil zlato.
- Absolvoval i závod na 1500 metrů, což není jeho silná trať, a dojel šestnáctý.
Metoděj Jílek – vizitka
Datum narození: 11. června 2006
Místo narození: Praha, ČR
Trenér: Kalon Dobbin
Úspěchy Metoděje Jílka
Olympijské hry
- Zlato v závodě na 10 000 metrů (Milán, ZOH 2026)
- Stříbro v závodě na 5000 metrů (Milán, ZOH 2026)
Mistrovství světa
- Bronz – 10 000 m, Mistrovství světa 2025 (Hamar)
(První medaile českého muže na MS v rychlobruslení)
Mistrovství světa juniorů
- 2× zlato – Závod s hromadný startem a 5000 m, Mistrovství světa juniorů 2025 (Collalbo)
Světový pohár
- 1. místo - 10 000 metrů, Heerenveen (2025/26) – Jílek poprvé zvítězil ve Světovém poháru (12:29,63)
- 1. místo – 5000 metrů, Hamar (2025/26) – Jílek zvítězil výkonem 6:07,58 s a zaznamenal traťový rekord, když pokořil zápis legendy Svena Kramera starý 16 let.
- 1. místo – závod s hromadným startem, Inzell (2025/26) – Jílek nadchl nečekaným triumfem díky úspěšnému sólovému úniku.
🥇 Jílek se stal celkovým vítězem Světového poháru 2025/26 na dlouhých tratích – nasbíral nejvíce bodů ve své kategorii (5000 m / 10 000 m).
🕒 Osobní rekordy Metoděje Jílka
- 500 m 37,60 (18. 10. 2024, Inzell)
- 1000 m 1:11,36 (18. 10. 2024, Inzell)
- 1500 m: 1:43,91 (15. 11. 2025, Salt Lake City)
- 3000 m: 3:32,52 (26. 10. 2025, Salt Lake City)
- 5000 m: 6:01,98 (24. 1. 2026, Inzell)
- 10 000 m: 12:29,63 (06. 12. 2025, Heerenveen)