Metoděj Jílek v TV: kde a kdy sledovat hromadný závod v rychlobruslení na ZOH 2026?

Autor:
  14:59
Metoděj Jílek už dvě medaile na olympijských hrách v Miláně a Cortině získal. Stříbro ze závodu na 5000 metrů a po impozantní jízdě také zlato na dvojnásobné distanci. A bez šance není ani v závodě s hromadným startem. Kdy velký talent českého rychlobruslení vyrazí do svého posledního vystoupení na ZOH 2026 a kde ho můžete sledovat živě? Odpovědi najdete v našem textu.

Rychlobruslař Metoděj Jílek po vítězství v závodu na 10 000 metrů (13. února) | foto: ČTK

Kdy a kde sledovat závod s hromadným startem v rychlobruslení mužů na ZOH 2026 v TV?

  • Závod, ve kterém Metoděj Jílek pojede o třetí olympijskou medaili, můžete v televizi sledovat na stanicích ČT sport a Eurosport 1 nebo na platformě HBO Max.
Datum:sobota, 21. února od 15:00
Dějiště:Rychlobruslařský stadion Milán
TV přenosČT sport, Eurosport 1, HBO Max

💡 Tip: HBO Max můžete na tři měsíce získat zcela zdarma, pokud se stanete novým členem programu iDNES Premium na jeden rok. Nabídka platí i pro stávající uživatele, kteří si své roční předplatné prodlouží.

Jak sledovat ZOH 2026 ze zahraničí

Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Skylink, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanice ČT sport i Eurosport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.

Výsledky Metoděje Jílka na ZOH

  • Metoděj Jílek zažívá olympijskou premiéru. Talent a ambice potvrdil hned ve svém prvním závodě, když v Miláně na pětikilometrové distanci získal stříbrnou medaili.
  • Euforii pak zažehl v klání na dvojnásobné vzdálenosti, kde suverénně porazil všechny soupeře a slavil zlato.
  • Absolvoval i závod na 1500 metrů, což není jeho silná trať, a dojel šestnáctý.

Metoděj Jílek – vizitka

Datum narození: 11. června 2006
Místo narození: Praha, ČR
Trenér: Kalon Dobbin

Rychlobruslař Metoděj Jílek oslavuje olympijské vítězství v Českém domě. (13. února 2026)

Úspěchy Metoděje Jílka

Olympijské hry

Mistrovství světa

  • Bronz – 10 000 m, Mistrovství světa 2025 (Hamar)
    (První medaile českého muže na MS v rychlobruslení)

Mistrovství světa juniorů

  • 2× zlato – Závod s hromadný startem a 5000 m, Mistrovství světa juniorů 2025 (Collalbo)

Světový pohár

  • 1. místo - 10 000 metrů, Heerenveen (2025/26) – Jílek poprvé zvítězil ve Světovém poháru (12:29,63)
  • 1. místo – 5000 metrů, Hamar (2025/26) – Jílek zvítězil výkonem 6:07,58 s a zaznamenal traťový rekord, když pokořil zápis legendy Svena Kramera starý 16 let.
  • 1. místo – závod s hromadným startem, Inzell (2025/26) – Jílek nadchl nečekaným triumfem díky úspěšnému sólovému úniku.

🥇 Jílek se stal celkovým vítězem Světového poháru 2025/26 na dlouhých tratích – nasbíral nejvíce bodů ve své kategorii (5000 m / 10 000 m).

🕒 Osobní rekordy Metoděje Jílka

  • 500 m 37,60 (18. 10. 2024, Inzell)
  • 1000 m 1:11,36 (18. 10. 2024, Inzell)
  • 1500 m: 1:43,91 (15. 11. 2025, Salt Lake City)
  • 3000 m: 3:32,52 (26. 10. 2025, Salt Lake City)
  • 5000 m: 6:01,98 (24. 1. 2026, Inzell)
  • 10 000 m: 12:29,63 (06. 12. 2025, Heerenveen)
