Rychlobruslení mužů na 5km na ZOH 2026 v TV
Závod,ve kterém pojede Metoděj Jílek o svou první olympijskou medaili, můžete živě sledovat na stanicích ČT sport a Eurosport 1 nebo na platformě HBO Max.
|Datum:
|neděle 8. února 2026 od 16:00
|Dějiště:
|Rychlobruslařský stadion Milán
|TV přenos
|ČT sport, Eurosport 1, HBO Max
|
Jak sledovat ZOH 2026 ze zahraničí
Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanice ČT sport i Eurosport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.
Metoděj Jílek
Datum narození: 11. června 2006
- Metoděj Jílek – velký český talent s nevšedním příběhem. První úspěchy začal sbírat v inline bruslení.
- Jeho sportovním snem byla účast na olympijských hrách, kde inline bruslení není zařazeno. Koncem roku 2021 proto začal naplno trénovat i klasické rychlobruslení.
- V juniorské kategorii se rychle zařadil mezi nelepší závodníky a v sezoně 2024/2025 začal pravidelně nastupovat v seniorském Světovém poháru.
- Zaznamenal obrovský progres a v sezoně 2025/26 ovládl ve Světovém poháru tři závody. Navíc se stal vítězem v celkovém hodnocení SP na dlouhých tratích (5000 a 10000m).
Úspěchy Metoděje Jílka
Mistrovství světa (senioři)
- Bronz – 10 000 m, Mistrovství světa 2025 (Hamar)
(První medaile českého muže na MS v rychlobruslení)
Mistrovství světa juniorů
2× zlato – Mistrovství světa juniorů 2025 (Collalbo), Závod s hromadným startem a závod na 5000
Světový pohár
- 1. místo na trati 10 000 metrů v Heerenveenu (2025/26) – Jílek poprvé zvítězil ve Světovém poháru (12:29,63)
- 1. místo – na trat 5000 metrů v Hamaru (2025/26) – Jílek zvítězil výkonem 6:07,58 s a zaznamenal traťový rekord, když pokořil rekord legendy Svena Kramera starý 16 let.
- 1. místo – závod s hromadným startem v Inzellu (2025/26) – Jílek nadchl nečekaným triumfem díky úspěšnému sólovému úniku.
🥇 Metoděj Jílek se stal celkovým vítězem Světového poháru 2025/26 na dlouhých tratích.