Medaile v kapse i slzy na stupních vítězů. Když sportovci neslaví olympijské stříbro

McKayla Maroneyová, Londýn 2012
McKayla není nadšená. Tak zněl popisek fotografie, která se ihned stala virální, po internetu kolovala jako vtip a na seznamu Yahoo byla dokonce vyhlášená nejvirálnějším snímkem roku 2012. A o co tehdy šlo? Americká gymnastka Maroneyová na stupních vítězek ukázala, že stříbrná medaile ji zas tolik nepotěšila.
Bylo to pochopitelné. Američanka byla na letních olympijských hrách v Londýně největší favoritkou na zlato, ostatně k nejcennějšímu kovu pomohla krajankám v týmové soutěži. Ale v té individuální při druhém přeskoku spadla. A ze zlata se tak radovat nemohla.
A právě tehdy předvedla svůj legendární výraz.
„Vím, že jsem si zlato nezasloužila,“ uznala po soutěži. „Umím lepší přeskoky, ale neměla jsem plný odraz, ruce se mi vlastně pořádně nedotkly přeskokového stolu. A za stříbro jsem vlastně taky ráda,“ hodnotila s odstupem času.
Nutno podotknout, že i druhá nejcennější medaile byla pro Maroneyovou obřím úspěchem, vždyť v době konání londýnské olympiády bylo americké gymnastce pouhých 16 let. Přesto už měla na největší sportovní akci ty nejvyšší ambice. Později přijala pozvání od tehdejšího prezidenta Baracka Obamy a svůj ikonický výraz společně s ním zopakovala.
Na olympiádě ale nebyla v té nejlepší formě. Serveru NBC Olympics před startem her přiznala, že si při tréninku obnovila dřívější zlomeninu kosti v palci pravé nohy. „Ale pracovala jsem tak tvrdě, abych tu mohla být, že dokážu tu bolest na chvíli ignorovat.“
V roce 2021 však přiznala mnohem závažnější okolnosti. Na olympiádě ve skutečnosti soutěžila se zlomenou kostí v chodidle, zlomeným nosem a po otřesu mozku. Týmový lékař její zranění schválně zlehčoval.
„Musela jsem podstoupit zázračnou operaci,“ sdělila během tokijské olympiády na svém Instagramu. „Řekli mi, že už možná nikdy nebudu chodit na podpatcích ani dělat gymnastiku. To, že jsem na olympiádě závodila, doslova znamenalo riskovat zbytek gymnastické kariéry.“