Z obrovského příslibu se během jednoho roku stal rychlobruslař Metoděj Jílek sportovní modlou. Vše šlo postupně. Pódium ve Světovém poháru, první světová medaile, celkový triumf na dlouhých tratích, první cenný kov pod pěti kruhy a pak i titul olympijského šampiona. Připomeňte si v galerii postupné krůčky, přes které pražský rodák došel v devatenácti letech až na absolutní vrchol.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
První velký příslib dal už v listopadu 2024 v Pekingu. Jílek při svém druhém závodě dospělého Světového poháru dojel v závodě na 5000 metrů na pátém místě v novém juniorském rekordu.
Autor: Profimedia.cz
„Jsem nadšený,“ hlásil Jílek v Číně. „Sice jsem udělal pár chyb, které mě stály nějaké vteřiny, ale stále se učím. Ponaučím se z nich do příště.“ Možná ani nevěděl, jak budou jeho slova pravdivá. A jak raketově se bude učit...
Autor: ČTK
A další rekord! Při závodě Světového poháru v Calgary v lednu 2025 znovu posunul juniorský světový rekord a v desetikilometrovém klání obsadil druhé místo s časem 12:37,81. „Šokem bych to nenazval. Věděl jsem, že mohu zajet dobrý výsledek,“ krčil rameny po příletu do Prahy zdravě sebevědomý rychlobruslař.
Autor: Profimedia.cz
Březen 2025. První světová medaile. V závodě na pět kilometrů skončil Jílek až pátý a zklamaný. Chuť si zlepšil na dvojnásobné distanci, kde bral premiérový cenný kov z mistrovství světa.
Autor: The Playbook House
Z maturity, která ho čekala v květnu, se zdál snad víc nervózní než ze světových závodů. Jak může veškerou pozornost tak dobře zvládat? „Spíš mi jde o to, dokázat něco sobě než ostatním. S tím bojuju celý život, a na tom se nic nemění,“ odpovídal s klidem v osmnácti letech.
Autor: Iva Roháčková
Prosinec 2025 a poprvé na vrcholu. Při Světovém poháru v Heerenveenu porazil Jílek na desetikilometrové trati Itala a zároveň světového rekordmana Ghiotta o 3,74 sekundy.
Autor: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
To však nebylo to jediné, čím Jílek při své vítězné jízdě vytřel rychlobruslařskému světu zrak. Triumfoval totiž v úžasném čase 12:29,63 a teprve jako třetí člověk historie zajel deset kilometrů pod 12 minut a 30 sekund.
Autor: ANP, ANP / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Psal se 24. leden 2026, když se český mladík stal celkovým vítězem Světového poháru na dlouhých tratích. V závěrečném závodě v německém Inzellu na 5000 metrů skončil druhý, což mu stačilo na celkové prvenství.
Autor: AP
V té době už měl na kontě také pohárové vítězství z pětky z prosincového Hamaru, kde porazil i domácího Sandera Eitrema. V lednovém Inzellu se role obrátily a Jílek se musel spokojit s druhým místem za Eitremem, který se jako první rychlobruslař v historii dostal pod hranici šesti minut a časem 5:58,52 vytvořil světový rekord.
Autor: AP
Historie se opakovala i při prvním olympijském závodě. Eitrem potvrdil roli největšího favorita a od začátku závodu na 5000 m dominoval, Jílek mu nedokázal konkurovat.
Autor: Reuters
Nejprve byl český mladík z „pouhého“ stříbra zklamaný. „Já šel pro zlato,“ nezastíral. Po pár minutách mu ale došlo, na jaký úspěch v teprve devatenácti letech dosáhl, a medailové oslavy si už užíval.
Autor: AP
O pět dní později v závodě na 10 000 m už udělal všechno tak, jak si předsevzal. Po své jízdě šel suverénně do vedení a věděl, že jeho výkon bude velmi obtížné překonat. Však také nechal na ledě úplně všechno...
Autor: Michal Sváček, MAFRA
... a tak se 13. února 2026 krátce před šestou hodinou večer stal olympijským vítězem. Jako první český teenager v historii.
Autor: Michal Sváček, MAFRA