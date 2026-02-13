Jílkova cesta ke zlatému pokladu. Jak se zázračný teenager vyšplhal mezi legendy

  19:11
Z obrovského příslibu se během jednoho roku stal rychlobruslař Metoděj Jílek sportovní modlou. Vše šlo postupně. Pódium ve Světovém poháru, první světová medaile, celkový triumf na dlouhých tratích, první cenný kov pod pěti kruhy a pak i titul olympijského šampiona. Připomeňte si v galerii postupné krůčky, přes které pražský rodák došel v devatenácti letech až na absolutní vrchol.
Vítězný rychlobruslař na 10 000 metrů Metoděj Jílek se zlatou medailí (13.... Český rychlobruslař Metoděj Jílek jede závod na 5000 metrů v Pekingu. Český rychlobruslař Metoděj Jílek jede závod Světového poháru v Pekingu. Rychlobruslař Metoděj Jílek po dojezdu závodu Světového poháru v Calgary. Metoděj Jílek s bronzovou medailí ze závodu na 10 000 metrů na mistrovství... Metoděj Jílek se svou bronzovou medailí z mistrovství světa. Metoděj Jílek mává fanouškům po prvním triumfu ve Světovém poháru. Metoděj Jílek v závodě Světového poháru v Heerenveenu. Rychlobruslař Metoděj Jílek na trati 5000 metrů v Inzellu. Rychlobruslař Metoděj Jílek na trati 5000 metrů v Inzellu. Metoděj Jílek při závodu na 5000 metrů v rychlobruslení na zimních olympijských... Zlatý medailista Sander Eitrem z Norska slaví na stupních vítězů po boku...

