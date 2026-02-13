|
Jílkova cesta ke zlatému pokladu. Jak se zázračný teenager vyšplhal mezi legendy
Zimní olympiáda 2026
Zimní olympijské hry se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.
Čeští medailisté
- Zuzana Maděrová (1. místo)
- Metoděj Jílek (1. místo)
- Metoděj Jílek (2. místo)
- Eva Adamczyková (2. místo)
Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové
Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...
Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?
Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi
Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...
Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu
Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...
Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině
Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...
Krčmář o trápení na stojkách: Vím, že jsem připravený, síly mám, ale neprodám to
Olympijský sprint rozjel nadějně. První položku zvládl bezchybně a uzavíral první dvacítku. Položku vestoje však biatlonista Michal Krčmář nezvládl. Dvakrát minul a klesl na osmadvacátou pozici....
Kanada - Švýcarsko 5:1. Elita NHL rozhodla, trefili se McDavid, Crosby i MacKinnon
Po úspěchu proti Čechům hokejisté Kanady nasázeli pět gólů i druhému konkurentovi ve skupině A. Švýcarsko porazili 5:1 a v základní fázi turnaje už jim zbývá pouze zápas s Francií.
Ruské hry v olympijské Itálii: pomlouvání Ukrajinců, vlajky, stesky, Operace přetížení
Od našeho zpravodaje v Itálii Ukrajinská biatlonistka Oleksandra Merkušinová u tratí v Anterselvě vyjadřuje podporu skeletonistovi Vladyslavu Heraskevyčovi a vypráví, jak si neumí představit, že nastupuje proti ruským sportovcům....
7. den ZOH 2026: Jílek získal vytoužené zlato, Adamczyková má stříbro
Česká výprava na zimních olympijských hrách v Itálii získala v pátek dvě další medaile! Nejprve se o stříbro postarala Eva Adamczyková v závodě snowboardcrossařek. Ten nejcennější kov pak přidal...
Naprostý šok mezi krasobruslaři! Malinin selhal, olympijským vítězem je Šajdorov
Šokujícím olympijským vítězem v krasobruslení je Michail Šajdorov z Kazachstánu. Úřadující vicemistr světa se posunul na vrchol z pátého místa po krátkém programu díky nejlepší volné jízdě a...
Pavouk hokeje na ZOH 2026: Play off v turnaji žen a mužů
Olympijské souboje hokejistek dospěly ke čtvrtfinále a odstartoval také velmi očekávaný turnaj mužů. Jak vypadají tabulky, kdo na koho narazí či může narazit a jaký je herní systém obou turnajů,...
Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi
Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině proběhne od 11. do 21. února 2026. S kým čeští reprezentanti hrají, program zápasů, výsledky i další užitečné informace...
Curleři dál čekají na výhru. Po Švýcarsku podlehli v pátek i Norům
Čeští curleři při premiéře na olympijských hrách v soutěži mužů jsou po třech zápasech stále bez vítězství. V Cortině d’Ampezzo tým skipa Lukáše Klímy v pátek nejprve podlehl Švýcarům 3:7 a ve...
Stát by měl rychlobruslařům postavit halu, řekl kouč Rulík. Medaile? Jdeme dál...
Od našeho zpravodaje v Itálii Zhodnotil páteční zápas českých hokejistů proti Francii (6:3), vysvětlil, proč byl druhý olympijský duel dramatičtější, než se čekalo. A taky moc pogratuloval zlatému rychlobruslaři Metoději Jílkovi....
Zimní olympijské hry 2026 v TV: program vysílání Her v Miláně a Cortině
Největší sportovní svátek je tu a s ním i velká porce televizních přenosů. Kde můžete sledovat olympijské hry v Miláně a Cortině živě, jaké soutěže uvidíte v České televizi a kdo má v programu...