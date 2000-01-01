náhledy
Věděl, že je jeden z favoritů, a byl připravený pro zlato udělat cokoliv. Rychlobruslař Metoděj Jílek se v pátek vydal ze všech sil, nejcennější medaili na olympijských hrách nakonec vybojoval. A konečně mohl slavit. Podívejte se, jak jeho oslavy v Českém domě i závod na 10 000 metrů zachytil v Miláně fotograf iDNES.cz Michal Sváček.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Když dorazil do Českého domu s druhou medailí z letošních her, přivítali ho nadšení fanoušci. Jílek přicházel v doprovodu zlatých konfet, cenný kov měl hrdě na své hrudi.
Plácal si, fotil se, oslavoval. Po stříbře v závodě na 5000 metrů se konečně dočkal i zlata. Jeho vítězství vyvolalo tolik reakcí, že se do Českého domu ani zdaleka nevešli všichni, kteří chtěli devatenáctiletého šampiona vidět naživo.
I tak si ale Jílek ovace přítomných užíval. „My chceme halu!“ skandoval spolu s ostatními.
Na jeho počínání na rychlobruslařském ovále i na oslavy v Českém domě dohlížela také legendární Martina Sáblíková. Češka, která se v Miláně loučí s olympijskými hrami, Jílkovi předala i triko s nápisem Golden boy, neboli Zlatý hoch.
Ze zlaté medaile svého mladšího kolegy byla Sáblíková nadšená. „Mety si šel tvrdě za svým, od začátku jeho jízdy bylo vidět, jak je totálně zrelaxovaný. Rozjel závod hlavou, po šesti kilometrech se do toho opřel a totálně všem ujel,“ vyprávěla.
A díky Jílkově triumfu se už definitivně smířila s vlastním koncem kariéry. „Mety je vážně jedinečný. Neviděla jsem za posledních iks let nikoho, kdo by sportu dával tolik a kdo by byl tak moc odhodlaný a svědomitý.“
I sám Jílek prozradil, že se sbíráním medailí na velkých akcích rozhodně nekončí. Ostatně cenný kov může vybojovat ještě nyní v Miláně, stále ho totiž čeká trať 1 500 metrů a také hromadný závod, který opanoval nedávno ve finále Světového poháru.
A jak projel tím pátečním zlatým? Nejdelší trati dominoval v čase 12:33,43, druhý Polák Vladimir Semirunnij na něj ztratil více než pět vteřin. Jílek do závodu vyrazil s taktikou: Rozvážný start, ale udržet tempo až do konce.
I proto ze začátku ztrácel, ovšem když jeho nejbližší soupeři začali zpomalovat, on naopak zrychloval. Navíc si v milánské hale zkusil sólo jízdu, protože o dvacet let starší Kanaďan Ted-Jan Bloemen, se kterým soupeřil v páté rozjížďce, byl daleko za ním.
Vyčerpaný dojel do cíle, když pohlédl na výsledkovou tabuli, ještě dokázal vymrštit ruce do vzduchu. Tušil, že jeho čas bude těžko k překonání. A měl pravdu.
„I když posledních osm deset kol bylo fakt na morál, mlel jsem z posledního,“ přiznal Jílek po závodě. Ovšem to už se mu na krku houpala zlatá olympijská medaile.
A tu také náležitě oslavil už v hale. Běhal po vnitřku oválu podél tribun, rukama burcoval diváky, mával, objímal se s protivníky. Zkrátka se radoval z největšího sportovního úspěchu kariéry.
Na nejvyšším stupínku si Jílek hrdě zazpíval českou hymnu, načež se soupeři zapózoval na tradiční medailovou fotografii.
„Chtěli jste emoce? Tady je máte!“ napsal si český rychlobruslař později na sociální sítě.
Svůj zlatý den prožil snově. A jak upozornil, nejspíš ho nezažil naposledy. „Pořád chci medaile zajíždět i za deset patnáct let.“
